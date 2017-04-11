Сервис Craftbeermap составил рейтинг из 67 московских крафтовых баров на основе 35 параметров. Об этом сообщается на странице сайта в Facebook. The Village приводит первые десять мест рейтинга.

Место Бар

«Все твои друзья»

Pivbar

Rule Taproom

CraftRepublic

BeerMarket

«1516»

Bad Bro Bar

HopHead Craft Beer Pub

«Варка»

Parka

35 параметров, которые учитывались при составлении рейтинга, разделены на две части — офлайн и онлайн. К первым относятся количественные характеристики, такие как: дата открытия, рабочие часы в неделю, количество мест, кранов, барменов и туалетов, а также качественные: возможность оплаты картой, наличие Wi-Fi, мест на улице, кухни и крепкого алкоголя.

Онлайн-характеристики составлялись на основе данных социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, Instagram, а также сервиса для любителей пива Untappd. Учитывалась частота появления новых постов в социальных сетях баров, количество подписчиков, чекинов и упоминаний группы заведения в постах, а также другая информация.

«Для расчета итоговых оценок используется метод построения интегральных характеристик без обучения», — говорится в описании рейтинга.

Craftbeermap отмечает, что рейтинг обновляется и дополняется при поступлении новых данных.

Сервис работает с 2015 года. Он составляет карты с крафтовыми барами Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга. Также на сайте есть агрегированная лента новостей крафтовых баров из социальных сетей.