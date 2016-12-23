Открытия неделиБлюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах»
Главные гастрономические события недели
The Local Chefs
АДРЕС
Ленинградская ул., влад. 39, стр. 5
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 787–18–77
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 10:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 200 рублей
В «Меге Химки» появился новый ресторан The Local Chefs. Помимо меню с обычными блюдами, в заведении оборудована зона, где можно самостоятельно приготовить самим себе морепродукты, фрикадельки, говядину, курицу или свинину, отварив их в наваристых бульонах на выбор.
Все это можно будет смешать с зеленью, грибами, лимонной травой, корнем лотоса и лапшой. В ресторане — шесть столов с плитами. Каждый стол рассчитан на компанию от четырех до восьми человек.
Кто открыл
Концепция ресторана подготовлена специально для торговых центров ресторанной компанией KO, владеющей рестораном Le Restaurant.
Цитаты из меню
Тигровые креветки со шпинатом — 490 рублей
Томатный суп — 360 рублей
Синий краб — 340 рублей за 100 грамм
Овощное ассорти — 540 рублей за 750 грамм
Мясное ассорти — 390 рублей за 260 грамм
Spices
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+7 (499) 922–21–88
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 800 рублей
В Камергерском переулке открылся ресторан Spices. Все блюда здесь готовят в дровяной печи. В ней же выпекают бездрожжевой хлеб с корочкой. В феврале при ресторане откроется лавка с пряностями, травами и приправами.
Кто открыл
Ответственный за бар — Виталий Екименко, «лучший бартендер 2014-го и 2016 года». Бренд-шефом заведения является Марк Стаценко. Винную карту для Spices составила сомелье Влада Лесниченко.
Цитаты из меню
Баранья ножка с киноа и соусом из облепихи — 920 рублей
Твист на индийский черный чай Masala — 500 рублей
Филе оленя с тайской капустой — 620 рублей
Запеченный лосось с апельсиновой цедрой — 890 рублей
Лимонад клюква-шалфей — 200 рублей
Ruski
АДРЕС
1-й Красногвардейский пр-д, 21, стр. 2
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 777–71–11
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с понедельника по четверг и в воскресенье с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
2 500 рублей
На 85-м этаже башни «Око» в «Москва-Сити» открылся ресторан русской кухни Ruski. Внутри заведения — восьмиметровая печь, в которой пекут хлеб и готовят топленое молоко, кулебяки и расстегаи. Главное в концепции заведения — русская кухня.
В меню собраны самые разнообразные блюда: суп из говяжьих хвостов, маринованная корюшка и карельская форель, вареники с картофелем и домашним сыром, фаршированная утиная шейка «Делисье» и фаршированный карп. Меню составляли несколько шеф-поваров, а дизайном занималось архитектурное бюро Megre Interiors.
Кто открыл
Исполнительным шефом проекта стал Александр Волков-Медведев, ранее работавший в «Стрелке», Orange3 и «Кафе Пушкинъ». Бренд-шефом заведения является Константин Шатров. Частью меню руководит владелица отеля «Частный визит» в городе Плёсе Елена Маньенан. За Ice Bar отвечают Александр Кан, Роман Портнов и Илья Доронин.
Цитаты из меню
Курник с цыпленком — 570 рублей
Варенец с черникой — 260 рублей
Кулебяка с грибами — 270 рублей
Борщ с пампушками — 460 рублей
Корюшка — 730 рублей
Oxus
АДРЕс
ул. Трифоновская, 24/1
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 681–80–00
ВРЕМЯ РАБОТы
вс.-чт. с 12:00 до 00:00, пт.-сб. с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
2 000 рублей
На Трифоновской улице открылся ресторан восточной кухни Oxus. Акцент в меню сделан на блюдах узбекской кухни и традиционных восточных рецептах. Большинство продуктов для Oxus поставляют из стран Средней Азии, чтобы соблюсти аутентичность вкусов и технологию приготовления. В меню собраны оригинальные рецептуры без какой-либо адаптации.
На первом этаже расположены шкафы для вызревания и открытая ледяная витрина, где гости могут выбрать для себя понравившийся кусок мяса, рыбу или морепродукты.
Кто открыл
За кухню отвечает Боходир Нурмухамедов, который приехал из Узбекистана специально, чтобы возглавить проект. Главный по бару — Кирилл Филимонов, его коктейльная карта демонстрирует слияние европейской и азиатской культур.
Цитаты из меню
Японская мраморная конина — 1 750 рублей
Долма из баранины — 450 рублей
Шурпа из говядины с нутом и овощами — 550 рублей
Плов ташкентский — 750 рублей
Машхурда — 480 рублей
Новости ресторанов
Бранчи в Glenuill
Теперь каждую субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00 в ресторане Glenuill сервируют бранчи.
В меню — йогурт с гранолой и медом (390 рублей), яичница со свежим трюфелем (650 рублей), драник с лососем, крем-чиз, яйцо пашот (590 рублей), томленая рваная утка, глазунья, томаты (450 рублей), скрембл на пару с авокадо и запеченными томатами (450 рублей), яйца бенедикт с копченым лососем (520 рублей), шакшука и роти (490 рублей), томатный суп с морепродуктами (590 рублей). А также несколько специальных блюд, которые меняются каждую неделю.
Адрес заведения: ул. Садовая-Самотечная, 20
Новое меню в магазинах «Город-сад»
В сети магазинов полезных продуктов «Город-сад» появилось новое меню. Добавили больше согревающих и сытных блюд. В меню — девять новых позиций: рататуй с тофу гриль, авокадо и маслинами (150 рублей), бэби-картофель с грибами и вялеными помидорами (90 рублей), печеный баклажан с томатами (180 рублей), рис басмати с овощами (80 рублей), перец, фаршированный булгуром (170 рублей), утиная ножка конфи (450 рублей), картофель по-деревенски (65 рублей) и, например, гребешки гриль с печеным сельдереем (350 рублей). Также появились новые салаты: салат с бэби-картофелем и зеленым горошком (105 рублей), салат с щупальцами кальмара и авокадо (180 рублей), витаминный салат (90 рублей), салат с макаронами из полбы, грибами и шпинатом (210 рублей).
Адрес заведения: ул. Большая Дмитровка, 16
Новогодние бранчи в «Южанах»
Со 2-го по 8 января в ресторане «Южане» ежедневно с 12:00 до 17:00 будет проходить бранч, где за 1 500 рублей можно получить неограниченный доступ к более чем 20 блюдам в открытом буфете, а дети до 12 лет могут есть бесплатно и участвовать в детских мастер-классах. В меню бранча не только суп из ростовских раков, жареная кукуруза с копченой солью, перловка с раковыми шейками, мидии в сливочном соусе, но и выпечка, оливье и мандарины, устрицы и игристое вино. Плюс ко всему — ежедневная смена главного блюда.
Адрес заведения: пр-т Академика Сахарова, 10
Акции в Dizengof99
Для любителей поесть после шести в ресторане появились сразу две акции, которые действуют с 21:00 до 23:00, то есть до самого закрытия.
Во-первых, каждое четное число месяца израильский завтрак обойдется в 350 рублей вместо 580. Еды много: шакшука и тапенада из маслин, тхина, тунец с зеленью и хлеб, сливочный сыр, фета, салат из авокадо и израильский салат, йогурт с гранолой, джем, сок и кофе. Или чай — гости могут выбрать.
Во-вторых, по нечетным числам порция любого хумуса с двумя питами обойдется в 150 рублей. А в меню Dizengof99 целых пять видов этого блюда: от классического с оливковым маслом и кедровыми орехами до основательного с мясом, с грибами и луком или с уткой — в азиатском стиле.
Адрес заведения: 1-й Гончарный пер., 4/2
Фотографии: обложка, 4 – 354 Exclusive height, 1 – The Local Chefs, 2 – Spices, 5 – Oxus
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