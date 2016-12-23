Новости ресторанов

Бранчи в Glenuill

Теперь каждую субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00 в ресторане Glenuill сервируют бранчи.

В меню — йогурт с гранолой и медом (390 рублей), яичница со свежим трюфелем (650 рублей), драник с лососем, крем-чиз, яйцо пашот (590 рублей), томленая рваная утка, глазунья, томаты (450 рублей), скрембл на пару с авокадо и запеченными томатами (450 рублей), яйца бенедикт с копченым лососем (520 рублей), шакшука и роти (490 рублей), томатный суп с морепродуктами (590 рублей). А также несколько специальных блюд, которые меняются каждую неделю.

Адрес заведения: ул. Садовая-Самотечная, 20

Новое меню в магазинах «Город-сад»

В сети магазинов полезных продуктов «Город-сад» появилось новое меню. Добавили больше согревающих и сытных блюд. В меню — девять новых позиций: рататуй с тофу гриль, авокадо и маслинами (150 рублей), бэби-картофель с грибами и вялеными помидорами (90 рублей), печеный баклажан с томатами (180 рублей), рис басмати с овощами (80 рублей), перец, фаршированный булгуром (170 рублей), утиная ножка конфи (450 рублей), картофель по-деревенски (65 рублей) и, например, гребешки гриль с печеным сельдереем (350 рублей). Также появились новые салаты: салат с бэби-картофелем и зеленым горошком (105 рублей), салат с щупальцами кальмара и авокадо (180 рублей), витаминный салат (90 рублей), салат с макаронами из полбы, грибами и шпинатом (210 рублей).

Адрес заведения: ул. Большая Дмитровка, 16

Новогодние бранчи в «Южанах»

Со 2-го по 8 января в ресторане «Южане» ежедневно с 12:00 до 17:00 будет проходить бранч, где за 1 500 рублей можно получить неограниченный доступ к более чем 20 блюдам в открытом буфете, а дети до 12 лет могут есть бесплатно и участвовать в детских мастер-классах. В меню бранча не только суп из ростовских раков, жареная кукуруза с копченой солью, перловка с раковыми шейками, мидии в сливочном соусе, но и выпечка, оливье и мандарины, устрицы и игристое вино. Плюс ко всему — ежедневная смена главного блюда.

Адрес заведения: пр-т Академика Сахарова, 10

Акции в Dizengof99

Для любителей поесть после шести в ресторане появились сразу две акции, которые действуют с 21:00 до 23:00, то есть до самого закрытия.

Во-первых, каждое четное число месяца израильский завтрак обойдется в 350 рублей вместо 580. Еды много: шакшука и тапенада из маслин, тхина, тунец с зеленью и хлеб, сливочный сыр, фета, салат из авокадо и израильский салат, йогурт с гранолой, джем, сок и кофе. Или чай — гости могут выбрать.

Во-вторых, по нечетным числам порция любого хумуса с двумя питами обойдется в 150 рублей. А в меню Dizengof99 целых пять видов этого блюда: от классического с оливковым маслом и кедровыми орехами до основательного с мясом, с грибами и луком или с уткой — в азиатском стиле.

Адрес заведения: 1-й Гончарный пер., 4/2