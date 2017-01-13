Открытия неделиКафе-клуб с вьетнамской кухней, седьмая бургерная Burger Heroes и второй Boston Seefood & Bar
Главные гастрономические события недели
Кафе Nhà
АДРЕС
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с воскресенья по четверг — с 11:00 до 00:00, в пятницу и субботу — с 11:00 до 06:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
800 рублей
В Столешниковом переулке на месте закрывшегося бара «Редакция» заработало кафе Nhà от создателей Lao Lee.
По словам основателей, это клуб с вьетнамской едой. Днем заведение работает как кафе с баром и открытой вьетнамской кухней, а по пятницам и субботам — в формате клуба. В отличие от Lao Lee, в заведении будет обслуживание, да и места больше — три полноценных зала.
В меню — несколько видов супа фо, лапши, салатов и спринг-роллов. В качестве напитков предложат сайгонский алкогольный коктейль с рыбным соусом и вьетнамское пиво.
Кто открыл
Как и Lao Lee на Миусской площади, Nhà открыли Екатерина Яблокова, Павел Якимов и Максим Филиппов. За кухню в заведении отвечает шеф-повар Lao Lee Cafe Занг Нгуен.
Цитаты из меню
Суп фо-бо с ломтиками говядины и имбирем — 300 рублей (за стандартную порцию)
Суп фо-том с креветками и кальмарами — 480 рублей (за стандартную порцию)
Салат ном-сен с манго, морковью и арахисом — 200 рублей
Лапша фо-тиу со свининой — 350 рублей
Нем-том с креветкой — 240 рублей
Бургерная Burger Heroes
Адрес
Время работы
с 10:00 до 00:00
СРЕДНИЙ чек
700 рублей
В здании концертного зала «Россия» на Пушкинской площади открылась седьмая по счету бургерная Burger Heroes. Она станет флагманским заведением сети. Меню планируют расширить (появятся не только новые бургеры, но и мясные закуски, салаты, супы, сэндвичи), но сейчас оно полностью соответствует меню бургер-бара на Большой Ордынке.
Однако на Пушкинской представлен более широкий выбор пива: 17 сортов отечественного крафта и сидра.
Кто открыл
Владельцы бургерной открывают ее вместе с основателями «Чайхоны № 1» братьями Васильчуками и проектом «Местная еда». Шеф-поваром заведения, как и всей сети, остается Петр Рабчевский.
Цитаты из меню
Классический чизбургер с сыром чеддер «007» — 250 рублей
«Черная мамба» с беконом и вишней на черной булочке — 350 рублей
«Робоцып» с куриной котлетой на ржаной булочке — 250 рублей
Ресторан Boston Seefood & Bar
АДРЕС
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
2 000 рублей
В бизнес-центре Vivaldi Plaza около станции метро «Павелецкая» открылась вторая точка Boston Seefood & Bar. Меню в новом месте осталось таким же, как и в заведении на «Белорусской». В нем есть ассорти из креветок на льду, Crab Cake из мяса камчатского краба, тартары и брускетты.
Кто открыл
Как и первое заведение сети, место принадлежит Кириллу Мартыненко и Антону Лялину. Кухней также заведует Кирилл Мартыненко, который остается бренд-шефом сети Torro Grill и первого Boston Seefood & Bar.
Цитаты из меню
Гаспачо с крабом — 690 рублей
Boston Chowder (сливочный суп с морепродуктами) — 250 рублей
Креветки New Orlean — 790 рублей
Креветки темпура со сладким чили и лаймом — 790 рублей
Брускетта с камчатским крабом — 790 рублей
Новости ресторанов
Временное закрытие Upside Down Cake
Upside Down Cake на Большой Грузинской закрылся на неделю. Это связано с обновлением интерьера в заведении. Индивидуальные заказы на капкейки и другие десерты можно оформить в соседнем ресторане Corner Burger.
адрес заведения: ул. Большая Грузинская, 76
Закрытие Good Enough
20 января кофейня Good Enough на Садовой-Триумфальной улице окончательно закрывается. По словам владелицы заведения Насти Годуновой, сложности начались еще в начале лета, когда на Садовом кольце развернулась стройка. Арендодатели также отказались снизить арендную стоимость, что повлияло на закрытие заведения.
Зайти сюда в последние дни работы стоит за тостом с соленым творогом и ленивыми яйцами (эти блюда есть в меню кофейни с момента ее основания) и, разумеется, за достаточно хорошим кофе.
Адрес заведения: ул. Садовая-Триумфальная, 4/10
Смена меню в «Фаренгейте»
В ресторане «Фаренгейт» после смены шеф-повара полностью обновилось меню. Новый шеф-повар заведения Андрей Красов присоединился к команде в сентябре 2016 года. А обновленное меню появилось в начале января. Часть блюд вошла в основное меню после поп-ап-ужина с шеф-поваром перуанской кухни Диего Муньосом. Теперь здесь можно заказать кролика с полбой (840 рублей) или свиные щеки с бататом (690 рублей), тартар из тунца (790 рублей), хлебный суп (550 рублей) или удон с тофу (620 рублей). Средний счет остался прежним — 2 тысячи рублей.
Адрес заведения: Тверской б-р, 26/2
Фотографии: обложка, 3 – Boston Seefood & Bar, 1 – Кафе Nhà, 2 – Яся Фогельгардт
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