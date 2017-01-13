Кафе Nhà

АДРЕС

Столешников пер., 6/3

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с воскресенья по четверг — с 11:00 до 00:00, в пятницу и субботу — с 11:00 до 06:00  

СРЕДНИЙ ЧЕК

800 рублей 

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В Столешниковом переулке на месте закрывшегося бара «Редакция» заработало кафе Nhà от создателей Lao Lee.

По словам основателей, это клуб с вьетнамской едой. Днем заведение работает как кафе с баром и открытой вьетнамской кухней, а по пятницам и субботам — в формате клуба. В отличие от Lao Lee, в заведении будет обслуживание, да и места больше — три полноценных зала.

В меню — несколько видов супа фо, лапши, салатов и спринг-роллов. В качестве напитков предложат сайгонский алкогольный коктейль с рыбным соусом и вьетнамское пиво.

Кто открыл

Как и Lao Lee на Миусской площади, Nhà открыли Екатерина Яблокова, Павел Якимов и Максим Филиппов. За кухню в заведении отвечает шеф-повар Lao Lee Cafe Занг Нгуен.

Цитаты из меню

Суп фо-бо с ломтиками говядины и имбирем — 300 рублей (за стандартную порцию)

Суп фо-том с креветками и кальмарами — 480 рублей (за стандартную порцию)

Салат ном-сен с манго, морковью и арахисом — 200 рублей

Лапша фо-тиу со свининой — 350 рублей

Нем-том с креветкой — 240 рублей

Бургерная Burger Heroes

Адрес

Пушкинская пл., 2

Время работы

с 10:00 до 00:00

СРЕДНИЙ чек

700 рублей 

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В здании концертного зала «Россия» на Пушкинской площади открылась седьмая по счету бургерная Burger Heroes. Она станет флагманским заведением сети. Меню планируют расширить (появятся не только новые бургеры, но и мясные закуски, салаты, супы, сэндвичи), но сейчас оно полностью соответствует меню бургер-бара на Большой Ордынке.

Однако на Пушкинской представлен более широкий выбор пива: 17 сортов отечественного крафта и сидра. 

Кто открыл

Владельцы бургерной открывают ее вместе с основателями «Чайхоны № 1» братьями Васильчуками и проектом «Местная еда». Шеф-поваром заведения, как и всей сети, остается Петр Рабчевский.

Цитаты из меню

Классический чизбургер с сыром чеддер «007» — 250 рублей

«Черная мамба» с беконом и вишней на черной булочке — 350 рублей

«Робоцып» с куриной котлетой на ржаной булочке — 250 рублей

Ресторан Boston Seefood & Bar

АДРЕС

ул. Летниковская, 2/1

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с 12:00 до 00:00 

СРЕДНИЙ ЧЕК

2 000 рублей 

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В бизнес-центре Vivaldi Plaza около станции метро «Павелецкая» открылась вторая точка Boston Seefood & Bar. Меню в новом месте осталось таким же, как и в заведении на «Белорусской». В нем есть ассорти из креветок на льду, Crab Cake из мяса камчатского краба, тартары и брускетты.

Кто открыл

Как и первое заведение сети, место принадлежит Кириллу Мартыненко и Антону Лялину. Кухней также заведует Кирилл Мартыненко, который остается бренд-шефом сети Torro Grill и первого Boston Seefood & Bar.

Цитаты из меню

Гаспачо с крабом — 690 рублей

Boston Chowder (сливочный суп с морепродуктами) — 250 рублей

Креветки New Orlean — 790 рублей

Креветки темпура со сладким чили и лаймом — 790 рублей

Брускетта с камчатским крабом — 790 рублей

Новости ресторанов

Временное закрытие Upside Down Cake

Upside Down Cake на Большой Грузинской закрылся на неделю. Это связано с обновлением интерьера в заведении. Индивидуальные заказы на капкейки и другие десерты можно оформить в соседнем ресторане Corner Burger. 

адрес заведения: ул. Большая Грузинская, 76

Закрытие Good Enough

20 января кофейня Good Enough на Садовой-Триумфальной улице окончательно закрывается. По словам владелицы заведения Насти Годуновой, сложности начались еще в начале лета, когда на Садовом кольце развернулась стройка. Арендодатели также отказались снизить арендную стоимость, что повлияло на закрытие заведения. 

Зайти сюда в последние дни работы стоит за тостом с соленым творогом и ленивыми яйцами (эти блюда есть в меню кофейни с момента ее основания) и, разумеется, за достаточно хорошим кофе.

Адрес заведения: ул. Садовая-Триумфальная, 4/10

Смена меню в «Фаренгейте»

В ресторане «Фаренгейт» после смены шеф-повара полностью обновилось меню. Новый шеф-повар заведения Андрей Красов присоединился к команде в сентябре 2016 года. А обновленное меню появилось в начале января. Часть блюд вошла в основное меню после поп-ап-ужина с шеф-поваром перуанской кухни Диего Муньосом. Теперь здесь можно заказать кролика с полбой (840 рублей) или свиные щеки с бататом (690 рублей), тартар из тунца (790 рублей), хлебный суп (550 рублей) или удон с тофу (620 рублей). Средний счет остался прежним — 2 тысячи рублей.

Адрес заведения: Тверской б-р, 26/2

Фотографии: обложка, 3 – Boston Seefood & Bar, 1 – Кафе Nhà, 2 – Яся Фогельгардт