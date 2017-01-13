с воскресенья по четверг — с 11:00 до 00:00, в пятницу и субботу — с 11:00 до 06:00

В Столешниковом переулке на месте закрывшегося бара «Редакция» заработало кафе Nhà от создателей Lao Lee.

По словам основателей, это клуб с вьетнамской едой. Днем заведение работает как кафе с баром и открытой вьетнамской кухней, а по пятницам и субботам — в формате клуба. В отличие от Lao Lee, в заведении будет обслуживание, да и места больше — три полноценных зала.

В меню — несколько видов супа фо, лапши, салатов и спринг-роллов. В качестве напитков предложат сайгонский алкогольный коктейль с рыбным соусом и вьетнамское пиво.

Кто открыл

Как и Lao Lee на Миусской площади, Nhà открыли Екатерина Яблокова, Павел Якимов и Максим Филиппов. За кухню в заведении отвечает шеф-повар Lao Lee Cafe Занг Нгуен.

Цитаты из меню

Суп фо-бо с ломтиками говядины и имбирем — 300 рублей (за стандартную порцию)

Суп фо-том с креветками и кальмарами — 480 рублей (за стандартную порцию)

Салат ном-сен с манго, морковью и арахисом — 200 рублей

Лапша фо-тиу со свининой — 350 рублей

Нем-том с креветкой — 240 рублей