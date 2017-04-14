Открытия неделиНовое Sito, «Кофемания» на Усачевском рынке и второй Sushi by Seiji
На этой неделе — пять новых мест, стейки в «FARШе» и новое меню бара «Дорогая, я перезвоню»
Sushi by Seiji
Адрес: Малый Патриарший пер., 5
Время работы: с 11:00 до 23:00
Средний чек: 2 500 рублей
На Патриарших прудах заработал ресторан одного из лучших в мире японских шефов Сейджи Кусано — Sushi by Seiji. Он впервые приехал в Россию в 1999 году, чтобы познакомить москвичей с истинными вкусами японских блюд. Его первый ресторан Seiji открылся в 2004-м на Комсомольском проспекте. В новом месте — демократичные цены, классические блюда и оригинальные вкусы японской кухни. Все продукты поставляются с токийского рыбного рынка Цукидзи. А сами блюда готовятся по неадаптированным рецептам. В меню можно найти сашими, суши, гунканы, роллы и десять видов салатов. Также есть пять сортов японской водки сяке и сливовые вина.
Цитаты из меню:
Суши — от 150 рублей
Ролл «Филадельфия» — 380 рублей
Ролл «Динамит-маки» — 420 рублей
Ролл «Крейзи Калифорния-маки» — 670 рублей
Филе японской мраморной говядины с китайской капустой — 4 900 рублей
Новое Sito в пространстве
Адрес: Театральный пр-д., 3/4
Время работы: c 12:00 до 07:00
Средний чек: 700 рублей
В кафе подается традиционная греческая еда. Главным блюдом в меню является греческое хачапури под названием пейнерли. Здесь предлагают попробовать его с сыром и томатом, сыром и беконом, а также с сыром, томатом и фаршем по цене от 250 до 380 рублей. Кроме того, в заведении есть мусака, мидии и пита-кебаб.
Цитаты из меню:
Мусака — 400 рублей
Тарелка из четырех видов средиземноморского сыра — 200 рублей
Мидии — 500 рублей
Пита-кебаб — 350 рублей
«Кофемания» на Усачевском рынке
Адрес: ул. Усачева, 26
Время работы:
Средний чек: 1 500 рублей
Дизайн заведения традиционно отличается от предшественников. В этот раз главной идеей стала игра фактур и монохромность. Цветовая гамма интерьера построена на сочетании двух чистых тонов — белого и аспидно-синего. Меню остается тем же, что и в других точках сети: в нем представлены салаты, супы, горячие блюда, блюда из рыбы, десерты кухонь разных стран мира. В «Кофемании» также есть департамент, который разрабатывает собственную рецептуру кофе.
Цитаты из меню:
Стерляжья уха — 950 рублей
Телятина с лисичками — 1 100 рублей
Печень по-берлински — 790 рублей
Цыпленок с черным трюфелем — 750 рублей
Багет с крабом — 710 рублей
Сметанник — 490 рублей
Petit Café
Адрес: Пречистенская наб., 15с2
Время работы: c 11:00 до 00:00
Средний чек: 1 500 рублей
Petit Сafé — это обновленный вариант ресторана Peter Café, которое превратилось в традиционный французский бушон. В заведении предлагают киш с лососем, улитки по-бургундски, крок-месье, луковый суп, биф бургиньон, тарт татен, фондан, вишневый крамбл. В ходе ремонта в заведении появились хрустальные люстры и зеркала. Меню для Petit Сafé создали бренд-шеф Виктор Осипенко, бывший шеф-повар ресторанов «Композитор», «Талиесин», Le Duc, и шеф-повар Денис Маланский, который ранее работал в Joys Bar.
Цитаты из меню:
Яйцо бенедикт со слабосоленым лососем — 360 рублей
Паштет из печени индейки с желе из облепихи и бриошью — 690 рублей
Тартар из лосося с маринованным фенхелем — 730 рублей
Улитки по-бургундски — 480 рублей
Прованский рыбный суп — 490 рублей
Рагу из кролика — 800 рублей
«Барбургер»
Адрес: ул. Новослободская, 18
Время работы: вс-чт с 12:00 до 01:00, пт-сб с 12:00 до 03:00
Средний чек: 1 000–1 200 рублей
На Новослободской открылся ресторан «Барбургер». В основе меню заведения — бургеры с приготовленными на открытом огне бифштексами, пять видов пиццы из дровяной печи и мясо на мангале. Самое дорогое блюдо (каре ягненка на мангале) стоит 540 рублей. Для бургеров используют исключительно охлажденное мясо, а также булочки собственной выпечки. Котлеты для бургеров готовятся на глазах у гостей. Шеф-поваром проекта стал Евгений Акимов, который ранее работал в Follow Me Café . Владельцем заведения является Тимур Куталадзе.
Цитаты из меню:
Tex Mex-бургер с томатной сальсой, халапеньо и авокадо — 345 рублей
BBQ-бургер с релишем и сыром чеддер — 335 рублей
Чикенбургер — 295 рублей
Хумус с копченой паприкой и свежими овощами — 250 рублей
Новости ресторанов
Новое меню сети баров «Дорогая, я перезвоню»
Обновление меню связано с приходом нового шеф-повара. Теперь за кухню отвечает бренд-шеф Максим Мясников, известный по проектам рестобар «Прожектор» и IL Forno. Из старого меню оставили буквально несколько популярных позиций. При этом появились три новых бургера, салат с копченой уткой (340 рублей), балтийская килька (310 рублей), теплый салат с лососем и щучьей икрой (440 рублей), филе форели с булгуром (550 рублей).
Переход на летний режим «Erwin.река»
Теперь яхта с рестораном «Erwin.река» будет отправляться в путешествие по реке дважды в день по будням в 15:30 и 20:00 и трижды в день по выходным — в 12:00, 15:30 и 20:30. Во время прогулки посетители смогут увидеть гостиницу «Украина», Дом Правительства, Новодевичий монастырь, комплекс МГУ, стадион «Лужники», парк Горького и памятник Петру I.
В бургерной «FARШ» появилось меню стейков
В бургерной «FARШ» ресторанного холдинга Аркадия Новикова на Комсомольском проспекте появилось меню альтернативных стейков из говядины Black Angus. Посетители смогут попробовать стейк «Топ-блейд», «Дэнвер-стейк», стейк «Ванкувер-тендер» и «Нью-Йорк». Все они подаются с порцией картошки и стоят по 480 рублей. Вес каждого — около 90 грамм.
Ресторан Hustle перезапустили
Шеф-повар ресторана Hustle Moscow на Покровском бульваре Анатолий Чекуров полностью сменил концепцию заведения, и теперь это устричный бар. В меню появилось более десяти видов устриц, которые сервируются отдельно или же подаются в составе того или иного блюда. Так, в меню появились устрица с соусом «Сабайон», устрица запеченная с сыром таледжио, суп с устрицами и салат с устрицами.
Фотографии: обложка, 5 – «Барбургер», 1 – Sushi by Seiji, 2 – Sito, 3 – «Кофемания», 4 – Petit Cafe
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