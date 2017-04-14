Новости ресторанов

Новое меню сети баров «Дорогая, я перезвоню»

Обновление меню связано с приходом нового шеф-повара. Теперь за кухню отвечает бренд-шеф Максим Мясников, известный по проектам рестобар «Прожектор» и IL Forno. Из старого меню оставили буквально несколько популярных позиций. При этом появились три новых бургера, салат с копченой уткой (340 рублей), балтийская килька (310 рублей), теплый салат с лососем и щучьей икрой (440 рублей), филе форели с булгуром (550 рублей).

Переход на летний режим «Erwin.река»

Теперь яхта с рестораном «Erwin.река» будет отправляться в путешествие по реке дважды в день по будням в 15:30 и 20:00 и трижды в день по выходным — в 12:00, 15:30 и 20:30. Во время прогулки посетители смогут увидеть гостиницу «Украина», Дом Правительства, Новодевичий монастырь, комплекс МГУ, стадион «Лужники», парк Горького и памятник Петру I.

В бургерной «FARШ» появилось меню стейков

В бургерной «FARШ» ресторанного холдинга Аркадия Новикова на Комсомольском проспекте появилось меню альтернативных стейков из говядины Black Angus. Посетители смогут попробовать стейк «Топ-блейд», «Дэнвер-стейк», стейк «Ванкувер-тендер» и «Нью-Йорк». Все они подаются с порцией картошки и стоят по 480 рублей. Вес каждого — около 90 грамм.

Ресторан Hustle перезапустили

Шеф-повар ресторана Hustle Moscow на Покровском бульваре Анатолий Чекуров полностью сменил концепцию заведения, и теперь это устричный бар. В меню появилось более десяти видов устриц, которые сервируются отдельно или же подаются в составе того или иного блюда. Так, в меню появились устрица с соусом «Сабайон», устрица запеченная с сыром таледжио, суп с устрицами и салат с устрицами.