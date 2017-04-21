Новости ресторанов

В Duran Bar пришел новый бренд-шеф

Шеф-повар Кирилл Еселев стал руководить кухней Duran Bar. Посетители смогут попробовать полностью обновленное меню. До прихода в Duran Bar Кирилл руководил кухней гастрономического рестобара The Box и собственным проектом по приготовлению ужинов дома.

Для Duran Bar он разработал особенное меню, например филе миньон с пюре из грибов, трюфельной пеной и соусом из рябины, суп из утки с побегами молодого горошка и тунец с печеной тыквой и соусом том-ям.

В ресторане White Cafe на Новом Арбате появилось меню завтраков

Меню будет действовать по будням с 09:00 до 12:00. Так, в меню есть каша овсяная с грушей и орехами за 380 рублей, рисовая каша со свежей клубникой (тоже за 380 рублей). Любую из каш можно приготовить на молоке или воде, добавив мед, сгущенное молоко или варенье. Также в меню — сырники на домашнем твороге с малиновым кули и сметаной (340 рублей), глазунья (240 рублей), омлет (320 рублей) и зеленый смузи из щавеля и киви (400 рублей).

Дегустация саке в ресторане «Мадам Вонг»

В среду, 26 апреля, в паназиатском ресторане «Мадам Вонг» пройдет специальный японский ужин. За пищу на столе отвечает шеф-повар Дмитрий Погорелов. Меню из шести блюд он приготовил специально для вечера. Так, на ужине предложат пять видов различных саке и рисовых напитков. На ужине историк-японист, главный специалист по Японии телеканала «Культура» Александр Раевский расскажет факты о гастрономических предпочтениях потомков самураев и их привычках. Стоимость билета на ужин — 2 500 рублей. Еда и напитки включены в стоимость.

В «Остерии Бьянка» обновилось меню

Шеф-повар «Остерии Бьянка» Мирко Калдино за несколько дней до открытия летней веранды обновил меню ресторана. В разделе закусок появились жареные кальмары с тимьяном и с кремом из артишоков (760 рублей) и две новые брускетты: с кремом из шампиньонов с трюфелем, с маринованным лососем и крем-сыром, а также с куриным паштетом (все по 320 рублей). Мирко ввел также традиционную южноитальянскую пиццу корничоне с фаршированными краями. На данный момент предлагается три варианта: с моцареллой, ветчиной и артишоками; с моцареллой, рикоттой и белыми грибами и «Путанеска» с анчоусами, вялеными помидорами и маслинами (720 рублей).