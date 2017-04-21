Открытия неделиПятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф»
Дегустация саке, новый бренд-шеф Duran Bar и обновленное меню «Остерии Бьянка»
«Мята»
Адрес: Пресненская набережная, 8, стр.1
Время работы: с 08:00 до 22:00
Средний чек: 270–350 рублей
Это заведение американского формата «дели», которое соединяет в себе продуктовый магазин, кулинарию и закусочную. В мини-маркете продают фермерские продукты и свежие кондитерские изделия: вафли, блины, сэндвичи, начинки которых можно выбирать самим. Начинками могут стать лосось, сыр, джемы, овощи. Также на витрине можно найти свежие салаты кулинарии, натуральные соки и смузи из фруктов, ягод и овощей – во фреш-баре.
Пятая точка «Вай Мэ!»
Адрес: ул. Новослободская, 26, стр. 1
Время работы: с 10:00 до 23:00
Средний чек: 400 рублей
Согласно нерушимому принципу всех «Вай Мэ!», здесь нет официантов, а об исполнении заказа извещают по пейджеру. В меню значится тот же набор грузинских блюд: хинкали, сациви из куриного филе, чахохбили, несколько видов хачапури, пеновани с сыром сулугуни и зеленью, сванский кубдари со свининой, ачма с сулугуни и мацони. Работу грузинских поваров и кухню всей сети курируют Иракли Дундуа и Илья Тюков.
Кто открыл
Владелицей заведения является ресторатор Хатуна Колбая, которой также принадлежат Saperavi Cafe и Sos.Cafe.
Цитаты из меню
Кабаби из куриного филе в лаваше — 180 рублей
Оджахури с грибами — 170 рублей
Половина курицы по-чкмерски — 200 рублей
Аджапсандали — 100 рублей
Салат с курицей в аджике и запеченными баклажанами — 120 рублей
«Хангри Вульф»
Адрес: Старосадский переулок, 3, стр. 2
Время работы: c 09:00 до 21:00
Средний чек: 700 рублей
Меню для проекта разработал бренд-шеф Ярослав Таранцов-Черный. Так, шеф совместил несколько идей: здоровая кухня, философия полезной еды, красивая и дающая вдохновение еда. По словам представителей, меню «Хангри Вульф» — это творческая реализация манифеста в формате уличной еды.
Цитаты из меню
Суперсэндвичброд с форелью, апельсином и огурцом — 250 рублей
Суперсэндвичброд с ростбифом и печеным перцем — 250 рублей
Салат с цыпленком и кукурузой — 250 рублей
Салат с ростбифом и стручковым горошком — 250 рублей
Бургер с уткой и чили — 350 рублей
Гастролавка в Brisket BBQ
Адрес: Смоленский бульвар, 15
Время работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1 500 рублей
У ресторана Brisket BBQ появилась своя гастрономическая мясная лавка. За кухню здесь отвечает шеф-повар Алексей Каневский, он круглосуточно коптит грудинку, ребра, домашние колбаски, которые теперь можно приобрести в лавке. Также в лавке можно найти разные позиции из меню: маринованные огурцы в бурбоне, фирменную говяжью грудинку, томленную в смокере не менее 18 часов, и целую копченую утку. Кроме того, в лавке можно будет купить булки для бургеров, которые выпекают в пекарне ресторана.
Кто открыл
Проект принадлежит ресторатору Аркадию Новикову. Он также владеет недавно открывшимся Nofar, «Сыроварней», «Рыбы нет» и «FARШ».
Цитаты из меню
Ребра говяжьи BBQ — 1 500 рублей
Огурцы маринованные в бурбоне — 700 рублей
Половина копченой утки — 800 рублей
Колбаски говядина/свинина — 1 100 рублей
Маринованный лук — 300 рублей
Новости ресторанов
В Duran Bar пришел новый бренд-шеф
Шеф-повар Кирилл Еселев стал руководить кухней Duran Bar. Посетители смогут попробовать полностью обновленное меню. До прихода в Duran Bar Кирилл руководил кухней гастрономического рестобара The Box и собственным проектом по приготовлению ужинов дома.
Для Duran Bar он разработал особенное меню, например филе миньон с пюре из грибов, трюфельной пеной и соусом из рябины, суп из утки с побегами молодого горошка и тунец с печеной тыквой и соусом том-ям.
В ресторане White Cafe на Новом Арбате появилось меню завтраков
Меню будет действовать по будням с 09:00 до 12:00. Так, в меню есть каша овсяная с грушей и орехами за 380 рублей, рисовая каша со свежей клубникой (тоже за 380 рублей). Любую из каш можно приготовить на молоке или воде, добавив мед, сгущенное молоко или варенье. Также в меню — сырники на домашнем твороге с малиновым кули и сметаной (340 рублей), глазунья (240 рублей), омлет (320 рублей) и зеленый смузи из щавеля и киви (400 рублей).
Дегустация саке в ресторане «Мадам Вонг»
В среду, 26 апреля, в паназиатском ресторане «Мадам Вонг» пройдет специальный японский ужин. За пищу на столе отвечает шеф-повар Дмитрий Погорелов. Меню из шести блюд он приготовил специально для вечера. Так, на ужине предложат пять видов различных саке и рисовых напитков. На ужине историк-японист, главный специалист по Японии телеканала «Культура» Александр Раевский расскажет факты о гастрономических предпочтениях потомков самураев и их привычках. Стоимость билета на ужин — 2 500 рублей. Еда и напитки включены в стоимость.
В «Остерии Бьянка» обновилось меню
Шеф-повар «Остерии Бьянка» Мирко Калдино за несколько дней до открытия летней веранды обновил меню ресторана. В разделе закусок появились жареные кальмары с тимьяном и с кремом из артишоков (760 рублей) и две новые брускетты: с кремом из шампиньонов с трюфелем, с маринованным лососем и крем-сыром, а также с куриным паштетом (все по 320 рублей). Мирко ввел также традиционную южноитальянскую пиццу корничоне с фаршированными краями. На данный момент предлагается три варианта: с моцареллой, ветчиной и артишоками; с моцареллой, рикоттой и белыми грибами и «Путанеска» с анчоусами, вялеными помидорами и маслинами (720 рублей).
Фотографии: обложка, 3 – «Хангри Вульф», 1 – «Мята», 2 – «Вай Мэ!», 4 – Brisket BBQ
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