Открытия неделиДва суши-бара, «Чайная высота» на Тверской и классический итальянский аперитивный бар
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Seiji на Даниловском рынке
Часы работы: с 09:00 до 21:00
адрес: ул. Мытная, 74.
Средний чек: 1 500 рублей
На Даниловском рынке открылся суши-бар Seiji шеф-повара Сейджи Кусано. В меню: салаты, сашими, суши, роллы, супы и японские напитки. Кроме того, в демократичном баре можно найти блюда из редкого в московских ресторанах тунца Bluefin. Роллы «Филадельфия маки» обойдутся в 340 рублей, «Калифорния маки» в 600 рублей, а за мисо-суп попросят 190 рублей. Представители заведения уверяют, что все готовится из японских продуктов — два раза в неделю самолетом из Японии доставляют свежую рыбу, морепродукты и другие ингредиенты.
«Чайная высота» на Тверской
адрес: ул. Тверская, 6, стр. 1
Средний чек: 700 рублей
На Тверской открылась «Чайная высота. Kungfu Icecream», от создателей легендарной чайной на Покровке. Здесь упор делают именно на мороженое и хотят воссоздать традицию культовых в советские времена кафе-мороженых. Заведение заняло два этажа: на первом этаж расположился чайный бар, а второй отвели под чайный клуб с мороженым и чайных церемоний. Техническое открытие состоялось в День города, но уже сейчас кафе работает в обычном режиме.
«Джимми Ли» на проспекте Мира
адрес: пр-т Мира, 12, стр. 1
Часы работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: более 2 500 рублей
Шанхайский шеф-повар Джимми Ли открыл на проспекте Мира ресторан китайской кухни. В меню — кухня разных регионов Китая: есть свинина в кисло-сладком соусе (620 рублей), суп из акульих плавников (950 рублей), хрустящая утка (1 200 рублей), тыквенные пончики (350 рублей) и, конечно, дим-самы (430 рублей). Винную карту для «Джимми Ли» составлял Владимир Басов, а составлять барное меню пригласили Андрея Рефа и Алексея Киселева.
Архитектором проекта стал Максим Штода, а художница Юлия Боровая дополнила помещение азиатской живописью. Декором занималась дизайнер Людмила Макарова. Интерьер выполнен в традиционных бирюзовых и малахитовых оттенках — это микс Шанхая 30-х годов с современным азиатским лофтом. Кроме того, заведение украшено предметами в стиле поп-арт, китайскими предметами декора и мебелью в стиле 70-х.
Sushi-bistro & Josper CATCH
Часы работы: с 11:00 до 23:00
Средний чек: 1 000 рублей
На Петровке открылся суши-бар Sushi-bistro & Josper CATCH. Бар позиционирует себя как human friendly — качественные продукты и демократичный чек. Основа меню — морепродукты и рыба: суши, севиче, роллы, тартары, креветки и тунец, который прилетает из района промысла в Индийском океане. С 12:00 до 16:00 в заведении предлагают бизнес-ланч, а суши-бар с устрицами и холодными закусками будет работать круглосуточно. В ближайшее время в баре появится коктейльная карта от Иры Голубевой и вино. За кухню отвечают Дмитрий Манжиев и Омид Мавл, работавший в ресторанах ОАЭ и Сингапура.
«Тамани» в гостинице «Украина»
адрес: Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1а
Часы работы: с 10:00 до последнего гостя
Средний чек: 1 500 рублей
На месте ресторана B.I.G.G.I.E. открылся ресторан ближневосточной кухни «Тамани». Автором и идейным вдохновителем проекта выступила Екатерина Алехина, а пост бренд-шефа занял Дмитрий Погорелов. В меню — множество закусок: от традиционного салата табуле (230 рублей) до тартара из говядины и сациви (680 рублей и 480 рублей соответственно). С утра можно взять один из сетов для завтрака, а все мясо в заведении — халяльное. Дизайн интерьера серьезный: бетон, стекло, дерево и необъятных размеров люстры. На первом этаже обустроили лавку с халяльными колбасами, сырами, вареньем и икрой.
Поп-ап-бар Caffe Torino
адрес: ул. Тверская, 23
Часы работы: с 17:00 до 06:00
Средний чек: 1 500 рублей
По соседству с Noor открылся поп-ап аперитив-бар Caffe Torino. До 28 сентября на Тверской можно будет выпить коктейли от Нарена Янга — шеф-бартендера знаменитого аперитивного бара Dante в Нью-Йорке, к которым бесплатно (как в классических итальянских барах) подают закуски от шеф-повара проекта Давида Эммерле. Кроме обширной коктейльной карты, в баре предлагают несколько позиций блюд для легкого ужина, с четверга по воскресенье в баре проходят небольшие дружеские вечеринки, а главной достопримечательностью бара уже успел стать настоящий фонтан с негрони. За коктейль в среднем придется отдать 450 рублей, что, учитывая закуски, может стать приятным дополнением перед походом в соседний «Электротеатр».
Лавка специй в «Казбеке»
адрес: ул. 1905 года, 2
Часы работы: с 12:00 до 00:00
В грузинском ресторане «Казбек» заработала лавка специй. Теперь тут можно купить домашнее варенье, красную и зеленую аджику, кахетинское масло, джонджоли, сванскую соль, хмели-сунели, а также множество пряностей, базилик, кориандр, мяту, тимьян и шафран. Лавка будет работать в режиме ресторана.
Обновленное меню в Cutfish
адрес: Большой Козихинский пер., 17
Часы работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 2 000 рублей
Ресторан Cutfish обновил меню к началу нового сезона. Теперь здесь можно найти хрустящего тунца с трюфельной заправкой, зеленые листья салата с тартаром из тунца и томатно-шафрановым соусом, барамунди с бок-чоем и цитрусовым маслом, осьминога с чесночным рисом и шпинатом, имбирные креветки с авокадо на гриле и еще несколько новых сезонных позиций.
«Маркет местной еды» 16–17 сентября
адрес: двор Музея Москвы,
Зубовский б-р, 2
часы работы: с 11:00 до 21:00
В выходные в Музее Москвы снова пройдет «Маркет местной еды». На этот раз темой события стала полезная еда: на маркете можно будет попробовать низкокалорийную и вегетарианская пищу, сезонные продукты, смузи, супы, мясо и рыбу. На фестивале пройдут лекции и мастер-классы на тему здорового питания, будет фотозона и музыкальные выступления. Вход на маркет бесплатный.
Фотографии: обложка, 4 – Sushi-bistro & Josper CATCH, 1 – Seiji, 2 – Чайная высота, 3 – Джимми Ли, 5 – Тамани, 6 – Caffe Torino, 7 –Лавка специй, 8 – Cutfish, 9 – Маркет местной еды
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