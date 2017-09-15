Шанхайский шеф-повар Джимми Ли открыл на проспекте Мира ресторан китайской кухни. В меню — кухня разных регионов Китая: есть свинина в кисло-сладком соусе (620 рублей), суп из акульих плавников (950 рублей), хрустящая утка (1 200 рублей), тыквенные пончики (350 рублей) и, конечно, дим-самы (430 рублей). Винную карту для «Джимми Ли» составлял Владимир Басов, а составлять барное меню пригласили Андрея Рефа и Алексея Киселева.

Архитектором проекта стал Максим Штода, а художница Юлия Боровая дополнила помещение азиатской живописью. Декором занималась дизайнер Людмила Макарова. Интерьер выполнен в традиционных бирюзовых и малахитовых оттенках — это микс Шанхая 30-х годов с современным азиатским лофтом. Кроме того, заведение украшено предметами в стиле поп-арт, китайскими предметами декора и мебелью в стиле 70-х.