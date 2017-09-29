Московский гастрономический фестиваль

С 1 по 31 октября в Москве проходит 13-й Московский гастрономический фестиваль, в этом году попробовать сет можно в ста ресторанах. В течение месяца по фиксированной цене в 1 900 рублей в любом ресторане-участнике можно будет заказать гастрономический сет от шефа. Среди участников самые разные рестораны: кроме уже завоевавших репутацию заведений, таких как «Северяне», White Rabbit, Chicha, «Китайская грамота», в фестивале принимают участие и менее крупные проекты, например Burger & Pizzetta и Haggis Pub & Kitchen.

Ознакомиться со списком участников и узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия.

Гастроли Камиллы Сидлер

Адрес: Тверской б-р, 26, стр. 2, КОГДА: с 26 по 31 сентября

Камилла Сидлер, шеф-повар боливийского ресторана Gustu, лучшая женщина-шеф Латинской Америки, приехала в Москву с авторским гастрономическим сетом. До 31 сентября в ресторане «Фаренгейт» можно попробовать сет-меню от боливийского шефа. В меню севиче из гребешка с арбузом, утка с пастернаком, краб с тыквой, каре ягненка с картофелем чуно и сливой и яблочный сорбет с соленой карамелью. Стоимость сета — 5 600 рублей.