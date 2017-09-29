Открытия неделиРамен-бар, вторая «Эклерная Клер» и Московский гастрономический фестиваль
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Рамен-изакая-бар [Ku:]
АДРЕС: ул. Смоленская, 8, цокольный этаж
Средний чек: 1 500 рублей
В Azimut Hotel Smolenskaya открылся рамен-бар Дениса Иванова. На кухне работает мастер Такахаси Мицуо, который специализируется именно на рамене — традиционном японском супе с лапшой, а шефом в заведении стал Андрей Четвертнов, ранее работавший в Glenuill. Заведение рассчитано на 60 посадочных мест, интерьер по-японски лаконичный, но нарядный, барную стойку украшают большие деревянные люстры, а свет сделали мягким и теплым. В меню пять видов рамена, поке, гедзы, лапша и другие традиционные японские блюда.
Бистро «Крылья»
Адрес: ул. Никольская, 8/1, стр. 1
Часы работы: с 12:00 до последнего гостя
Средний чек: 700 рублей
На Никольской открылось бистро Михаила Гордеева «Крылья». Концепция заведения построена на всевозможных видах птицы от цыпленка и цесарки до страуса. Птицу здесь запекают на специальном гриле, в меню бургеры, лапша и рис с наполнителями. Кроме того, большое место здесь отвели яйцам, которые можно есть весь день. Выбрать можно из фермерских куриных, перепелиных, индюшачьих и больших страусиных. Интерьер заведения сдержанный, в отделке использован оригинальный кирпич исторического здания, металл и дерево. Средний чек составит около 700 рублей.
Вторая «Эклерная Клер»
Адрес: ул. Спартаковская, 16
Часы работы: 09:00–22:00
Средний чек: 500 рублей
На «Бауманской» открылась вторая кондитерская «Эклерная Клер». Как и на «Курской», в кофейне дейстует цветочная лавка: здесь можно выпить кофе с десертом и одновременно купить букет цветов. Букеты собирают каждое утро, а после 20:00 их можно купить со скидкой 20 %. Эклеры, как и в первой кондитерской, поштучно (180 рублей) или коробками по шесть и десять (1 020 и 1 650 рублей). Новая эклерная гораздо просторнее, высокие потолки добавляют воздуха, а интерьер сделали в светлых тонах. Дизайном нового кафе занималось архитектурное бюро «Арт-бюро 1/1», многие детали были сделаны на заказ, в том числе сама кондитерская витрина — главное украшение эклерной.
Кофейня «Хуан Кофеман»
Адрес: Волоколамское ш., 10
Средний чек: 500 рублей
На «Соколе» заработала новая небольшая кофейня «Хуан Кофеман». Варят здесь на зерне Brew Coffee, которое обжаривают самостоятельно. Здесь можно найти Кению, Эфиопию, Гондурас, кроме классики, заваривают альтернативу, причем не самую повсеместную: помимо харио и аэропресса, есть кемекс и бонавита. К кофе предлагают взять свежую выпечку, десерты или печенье, а для студентов действует скидка 10 % на все.
Кулинария Kombinat Deli
Адрес: ул. Марксистская, 1
Часы работы: 09:00–22:00
Средний чек: 500 рублей
На Марксистской заработала кулинария-гриль Kombinat Deli. Меню заведения делится на две части: в первой можно найти салаты, пасты, блинчики, супы, вторую часть полностью отдали под блюда на гриле с уклоном в греческую кухню: можно попробовать дюрюм, шаурму, курицу гриль или гирос. Все блюда можно взять навынос, а по утрам в кафе подают завтраки.
«Шикари» в МДМ
Адрес: Комсомольский пр-т, 28
Часы работы: пн.: 11:00–23:00, вт. — вс.: 11:00–24:00
Средний чек: 1 500 рублей
В здании Московского дворца молодежи открылся большой ресторан «Шикари» на 100 посадочных мест. Кухня в новом заведении не отличается от остальных семи ресторанов сети. В меню блюда паназиатской кухни: спринг-роллы, жареный панир, медовые крылья, вонтоны, том-кха, лапша и рис. Интерьер ресторана выполнен в ярких оттенках — голубом, фиолетовом и желтом цвете; элементы декора заказывали из Таиланда и Вьетнама.
Московский гастрономический фестиваль
С 1 по 31 октября в Москве проходит 13-й Московский гастрономический фестиваль, в этом году попробовать сет можно в ста ресторанах. В течение месяца по фиксированной цене в 1 900 рублей в любом ресторане-участнике можно будет заказать гастрономический сет от шефа. Среди участников самые разные рестораны: кроме уже завоевавших репутацию заведений, таких как «Северяне», White Rabbit, Chicha, «Китайская грамота», в фестивале принимают участие и менее крупные проекты, например Burger & Pizzetta и Haggis Pub & Kitchen.
Ознакомиться со списком участников и узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия.
Гастроли Камиллы Сидлер
Адрес: Тверской б-р, 26, стр. 2, КОГДА: с 26 по 31 сентября
Камилла Сидлер, шеф-повар боливийского ресторана Gustu, лучшая женщина-шеф Латинской Америки, приехала в Москву с авторским гастрономическим сетом. До 31 сентября в ресторане «Фаренгейт» можно попробовать сет-меню от боливийского шефа. В меню севиче из гребешка с арбузом, утка с пастернаком, краб с тыквой, каре ягненка с картофелем чуно и сливой и яблочный сорбет с соленой карамелью. Стоимость сета — 5 600 рублей.
Фотографии: кредит 1 – uckyo - adobe.stock.com, 2 – Крылья, 3 – Эклерная Клер, 4 – robdoss - adobe.stock.com, 5 – Kombinat Deli, 6 – Шикари,
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