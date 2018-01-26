Новости

Новый шеф в «Фаренгейте»

Адрес: Тверской б-р, 26, стр. 2

В ресторане «Фаренгейт» Андрея Деллоса новый шеф: управлять кухней позвали Виктора Титова, известного своей работой с командой White Rabbit Family. Вместе с шефом изменилось и меню, теперь тут можно найти: копченого угря (640 рублей), плечо ягненка с овощами (980 рублей), котлеты из карася с мятным картофелем (680 рублей), безглютеновый морковный торт с облепихой (420 рублей) и еще более двух десятков новых позиций.

Джо Шофилд в «Коробке»

Адрес: ул. Большая Дмитровка, 7/5, стр. 2

1 и 2 февраля в баре «Коробок» пройдут гастроли Джо Шофилда, шеф-бартендера сингапурского Tippling Club, одного из лучших баров мира в рейтинге World's 50 Best Bars. В прошлом году бар занял 31-е место в списке, а сам Джо удостоился звания лучшего бартендера Великобритании 2017 года по версии Diageo Reserve World Class. Два дня Шофилд будет готовить четыре авторских коктейля для московских гостей.

Сет-меню от Франческо ди Марцио в Moregrill

Адрес: ул. Кузнецкий Мост, 18/7

С 26 января по 11 февраля в Moregrill будут подавать сет от Франческо ди Марцио, одного из топ-10 поваров конкурса S. Pellegrino Young Chef, который специально приехал в Москву. В начале — королевский краб с желе из водки, второй подачей будут равиоли с лососем и бурратой, затем — сибас с пюре из авокадо, креветками и соусом из кокосового молока, основным блюдом станет филе говядины со свеклой и пюре из пастернака, а на десерт — традиционные итальянские трубочки канноли с кремом из маскарпоне.