Открытия неделиNord Coffee, грузинский общепит и кафе у бассейна «Чайка»
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Nord Coffee
Адрес: Оружейный пер., 5, вход с 4-й Тверской-Ямской
Часы работы: 09:00–21:00
Средний чек: 500 рублей
На «Маяковской» открылась небольшая кофейня Nord Coffee. В меню: кофе на основе эспрессо, авторские напитки и альтернатива — харио, аэропресс и кемекс. Еды в кофейне почти нет, но зато есть печенья и сэндвичи от «Хангри Вульф», которые можно съесть на месте или взять с собой. Кофе берут у обжарщиков Just Coffee, а в феврале обещают выставки молодых художников и аукционы.
Кафе «Ливингстон»
Адрес: Турчанинов пер., 3, стр. 1
Часы работы: 09:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
В здании бассейна «Чайка» открылось кафе «Ливингстон» Юлии Савиной и Марии Антоновой. Шефом в кафе позвали Алексея Новоселова, а меню постарались сделать простым и «на каждый день». На завтрак предлагают каши, яйца и свежую выпечку, в основном меню можно найти тартар из лосося (490 рублей), мясные бургеры (300 и 350 рублей), жареный сыр с ягодным соусом (350 рублей) и стейк из лосося (660 рублей). Владельцы уделяют много внимания кофе, обещают экспериментировать и работать с разными обжарщиками. Также в кафе можно принести свой алкоголь, никакого пробкового сбора нет, главное — не забыть захватить с собой чек.
«Тбилисские новости»
Адрес: Новослободская ул., 18
Часы работы: 11:30–00:00
Средний чек: 700 рублей
В районе «Новослободской» заработал демократичный грузинский ресторан с самообслуживанием «Тбилисские новости». В меню четыре раздела: «Пока хинкали принесут» с закусками, салатами и сырами, «Прикольные хинкали» с разной начинкой, мясной раздел «Для тех, кто на диете» и «Хачапури — пироги» с выпечкой. В барном меню есть вино и пиво, а также более крепкие напитки. В обеденное время для офисных работников действует специальное предложение за 270 рублей.
Новости
Новый шеф в «Фаренгейте»
Адрес: Тверской б-р, 26, стр. 2
В ресторане «Фаренгейт» Андрея Деллоса новый шеф: управлять кухней позвали Виктора Титова, известного своей работой с командой White Rabbit Family. Вместе с шефом изменилось и меню, теперь тут можно найти: копченого угря (640 рублей), плечо ягненка с овощами (980 рублей), котлеты из карася с мятным картофелем (680 рублей), безглютеновый морковный торт с облепихой (420 рублей) и еще более двух десятков новых позиций.
Джо Шофилд в «Коробке»
Адрес: ул. Большая Дмитровка, 7/5, стр. 2
1 и 2 февраля в баре «Коробок» пройдут гастроли Джо Шофилда, шеф-бартендера сингапурского Tippling Club, одного из лучших баров мира в рейтинге World's 50 Best Bars. В прошлом году бар занял 31-е место в списке, а сам Джо удостоился звания лучшего бартендера Великобритании 2017 года по версии Diageo Reserve World Class. Два дня Шофилд будет готовить четыре авторских коктейля для московских гостей.
Сет-меню от Франческо ди Марцио в Moregrill
Адрес: ул. Кузнецкий Мост, 18/7
С 26 января по 11 февраля в Moregrill будут подавать сет от Франческо ди Марцио, одного из топ-10 поваров конкурса S. Pellegrino Young Chef, который специально приехал в Москву. В начале — королевский краб с желе из водки, второй подачей будут равиоли с лососем и бурратой, затем — сибас с пюре из авокадо, креветками и соусом из кокосового молока, основным блюдом станет филе говядины со свеклой и пюре из пастернака, а на десерт — традиционные итальянские трубочки канноли с кремом из маскарпоне.
Фотографии: обложка, 2 — «Ливингстон», 1 — Nord Coffee, 3 — «Тбилисские новости»
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