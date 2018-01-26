Nord Coffee

Адрес: Оружейный пер., 5, вход с 4-й Тверской-Ямской

Часы работы: 09:00–21:00

Средний чек: 500 рублей

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На «Маяковской» открылась небольшая кофейня Nord Coffee. В меню: кофе на основе эспрессо, авторские напитки и альтернатива — харио, аэропресс и кемекс. Еды в кофейне почти нет, но зато есть печенья и сэндвичи от «Хангри Вульф», которые можно съесть на месте или взять с собой. Кофе берут у обжарщиков Just Coffee, а в феврале обещают выставки молодых художников и аукционы.

Кафе «Ливингстон»

Адрес: Турчанинов пер., 3, стр. 1

Часы работы: 09:00–23:00

Средний чек: 1 000 рублей

В здании бассейна «Чайка» открылось кафе «Ливингстон» Юлии Савиной и Марии Антоновой. Шефом в кафе позвали Алексея Новоселова, а меню постарались сделать простым и «на каждый день». На завтрак предлагают каши, яйца и свежую выпечку, в основном меню можно найти тартар из лосося (490 рублей), мясные бургеры (300 и 350 рублей), жареный сыр с ягодным соусом (350 рублей) и стейк из лосося (660 рублей). Владельцы уделяют много внимания кофе, обещают экспериментировать и работать с разными обжарщиками. Также в кафе можно принести свой алкоголь, никакого пробкового сбора нет, главное — не забыть захватить с собой чек.

«Тбилисские новости»

Адрес:  Новослободская ул., 18

Часы работы: 11:30–00:00

Средний чек: 700 рублей

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В районе «Новослободской» заработал демократичный грузинский ресторан с самообслуживанием «Тбилисские новости». В меню четыре раздела: «Пока хинкали принесут» с закусками, салатами и сырами, «Прикольные хинкали» с разной начинкой, мясной раздел «Для тех, кто на диете» и «Хачапури — пироги» с выпечкой. В барном меню есть вино и пиво, а также более крепкие напитки. В обеденное время для офисных работников действует специальное предложение за 270 рублей.

Новости

Новый шеф в «Фаренгейте»

Адрес: Тверской б-р, 26, стр. 2

В ресторане «Фаренгейт» Андрея Деллоса новый шеф: управлять кухней позвали Виктора Титова, известного своей работой с командой White Rabbit Family. Вместе с шефом изменилось и меню, теперь тут можно найти: копченого угря (640 рублей), плечо ягненка с овощами (980 рублей), котлеты из карася с мятным картофелем (680 рублей), безглютеновый морковный торт с облепихой (420 рублей) и еще более двух десятков новых позиций.

Джо Шофилд в «Коробке»

Адрес: ул. Большая Дмитровка, 7/5, стр. 2

1 и 2 февраля в баре «Коробок» пройдут гастроли Джо Шофилда, шеф-бартендера сингапурского Tippling Club, одного из лучших баров мира в рейтинге World's 50 Best Bars. В прошлом году бар занял 31-е место в списке, а сам Джо удостоился звания лучшего бартендера Великобритании 2017 года по версии Diageo Reserve World Class. Два дня Шофилд будет готовить четыре авторских коктейля для московских гостей.

Сет-меню от Франческо ди Марцио в Moregrill

Адрес: ул. Кузнецкий Мост, 18/7

С 26 января по 11 февраля в Moregrill будут подавать сет от Франческо ди Марцио, одного из топ-10 поваров конкурса S. Pellegrino Young Chef, который специально приехал в Москву. В начале — королевский краб с желе из водки, второй подачей будут равиоли с лососем и бурратой, затем — сибас с пюре из авокадо, креветками и соусом из кокосового молока, основным блюдом станет филе говядины со свеклой и пюре из пастернака, а на десерт — традиционные итальянские трубочки канноли с кремом из маскарпоне.

Фотографии: обложка, 2 — «Ливингстон», 1 — Nord Coffee, 3 — «Тбилисские новости»