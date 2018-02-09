На Патриарших прудах открылся ресторан морепродуктов с большой пивной картой и винным баром. В нем насчитывается 16 пивных кранов, более 200 этикеток бутылочного пива, а также десяток позиций вин, которые для ресторана подбирал Денис Ситников. Меню построено в основном вокруг мидий: в Mollusca их можно найти в 27 вариациях: с карри, соусом блю-чиз, с трюфелем, в соусе том-ям. Шефом в ресторане выступил Джанмария Сапия, он же разработал для заведения меню закусок, супов, а также блюд из морепродуктов. Интерьер ресторана сделали по последним тенденциям — много латуни, мрамора, бархата и элементы ар-деко.