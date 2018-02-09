Открытия недели«Коктейльная», фуд-маркет White Rabbit Family и Аркадия Новикова и мидии на Патриках
Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Гастромаркет «Вокруг света»
Адрес: ул. Никольская, 10
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
White Rabbit Family совместно с Аркадием Новиковым в тестовом режиме запустила большой фуд-маркет «Вокруг света» в «Никольская Плаза». На маркете насчитывается 22 точки с разными кухнями со всего мира, от крабов и колбас до такерий и барбекю. Бренд-шефом почти всех корнеров выступил Владимир Мухин, для точки с тако специально позвали мексиканца Хорхе Вайехо — одного из лучших шеф-поваров Латинской Америки по версии The 50 World’s Best Restaurants. В ближайшее время на маркете начнут проводить вечеринки и мероприятия, а приходить пробовать еду можно уже сейчас.
Mollusca
Адрес: Большой Козихинский пер., 19/6
Часы работы: с 12:00 до последнего гостя
Средний чек: 2 000 рублей
Сайта нет
На Патриарших прудах открылся ресторан морепродуктов с большой пивной картой и винным баром. В нем насчитывается 16 пивных кранов, более 200 этикеток бутылочного пива, а также десяток позиций вин, которые для ресторана подбирал Денис Ситников. Меню построено в основном вокруг мидий: в Mollusca их можно найти в 27 вариациях: с карри, соусом блю-чиз, с трюфелем, в соусе том-ям. Шефом в ресторане выступил Джанмария Сапия, он же разработал для заведения меню закусок, супов, а также блюд из морепродуктов. Интерьер ресторана сделали по последним тенденциям — много латуни, мрамора, бархата и элементы ар-деко.
Кафе «Марс»
Адрес: Пушкарев пер., 5
Часы работы: 12:00–22:00
Средний чек: 700 рублей
На первом этаже центра современного и искусства «Марс» открылось небольшое кафе. В меню классические кофейные напитки, авторский кофе, чаи, а также кофе на базе растительного молока. Из еды в кафе можно найти большой выбор десертов, а также салаты и сэндвичи, то есть скорее перекус, нежели полноценный обед. Кофе наливают с собой, а во всем центре доступен бесплатный Wi-Fi, поэтому можно забежать поработать.
«Рыба мечты»
Адрес: ул. Садовническая, 57, стр. 1
Часы работы: 12:00–00:00
Средний чек: 1 500 рублей
Тема морепродуктов продолжает захватывать город: на этой неделе на острове Балчуг открылся рыбный ресторан «Рыба мечты». Шеф-поваром в ресторан позвали корейца Санг Кеун Оуха, в меню, как несложно догадаться, в основном рыба и дары моря: четыре вида краба, камчатская микижа, нерка, кижуч и несколько видов креветок. Интерьер «Рыбы мечты» делал корейский архитектор Mr. Kim, в ресторане сохранили старинные кирпичные своды, сделали витражи, росписи, поставили несколько больших аквариумов и добавили металлических конструкций.
«Коктейльная»
Адрес: Столешников пер. 11 (в арку до конца)
Часы работы: вс.— чт.: 18:00–00:00, пт. — сб.: 18:00–03:00
Средний чек: 1 000 рублей
Во дворах Столешникова переулка открылся небольшой бар Андрея Калагина «Коктейльная». В меню десять авторских коктейлей, каждый по 500 рублей, но также можно попросить любой классический напиток — его обязательно приготовят вне барной карты. За коктейли отвечают Анастасия Штерцер в качестве бар-бренд-шефа и Иван Скоромников, известный своей работой в баре Lumberjack. В баре также работает полноценная кухня, ее разрабатывали Александр Ильин и шеф-повар Алексей Баранов. В меню закуски, салаты, несколько основных блюд и стейк дня, который будет регулярно меняться.
Новости
Laduree ко Дню всех влюбленных
Адрес: ул. Никольская, 5/1, стр. 3
К 14 февраля французская кондитерская выпустит несколько подарочных десертов: среди них коллекционная коробочка «Сияние любви» (2 тысячи рублей) с глиттером и пирожное макарон в форме сердца (180 рублей). Кроме того, в ресторане будут действовать специальные праздничные предложения: сет-меню «Романтик» с карпаччо из гребешков, бефстроганов по-парижски или сибас с шампиньонами, два пирожных макарон в форме сердца, вода и горячие напитки на выбор гостей (6 тысяч рублей), тот же сет с дополнением в виде бутылки розового шампанского (9 тысяч рублей).
Фотографии: обложка, 4 – «Рыба мечты», 1 – Гастромаркет «Вокруг света», 2 – Mollusca, 3 –Кафе «Марс», 5 – «Коктейльная»
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