На Кузнецком Мосту открылся новый ресторан от создателей Saxon + Parole с говорящим названием Dante. Шеф-поваром позвали Игната Куликова, который изучал кухню Новой Зеландии, а теперь, немного ее адаптировав, собрал для ресторана небольшое, но гастрономичное меню. Большое внимание, как и в Saxon, в ресторане уделили бару — за коктейли тут отвечает шеф-бармен Оксана Жидкова, которая придумала интересное барное меню, которое будет регулярно обновляться. Выглядит все многообещающе.