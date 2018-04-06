Открытия неделиDante Kitchen + Bar, «Шалом, баклажан!» и «Привет, Crevette!»
Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Dante Kitchen + Bar
Адрес: ул. Кузнецкий Мост, 3
Часы работы: 12:00–00:00
Средний чек: 1 500 рублей
На Кузнецком Мосту открылся новый ресторан от создателей Saxon + Parole с говорящим названием Dante. Шеф-поваром позвали Игната Куликова, который изучал кухню Новой Зеландии, а теперь, немного ее адаптировав, собрал для ресторана небольшое, но гастрономичное меню. Большое внимание, как и в Saxon, в ресторане уделили бару — за коктейли тут отвечает шеф-бармен Оксана Жидкова, которая придумала интересное барное меню, которое будет регулярно обновляться. Выглядит все многообещающе.
«Привет, Crevette!»
Адрес: ул. Рождественка, 6/9/20, стр. 1
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
На гастромаркете Food Store открылась точка «Привет, Crevette!» Джонатана Кёртиса. Прилавок составляет большая ледяная витрина со свежими морепродуктами: устрицами, креветками, лангустинами, крабами, морскими гребешками. В меню также несколько видов краба, том-ям, рыбный бургер, кальмары, а в планах открытие еще нескольких точек.
Iggy Pub
Адрес: Калашный пер., 7
Часы работы: с 12:00 до последнего гостя
Средний чек: 1 000 рублей
Сергей Крылов и Ринат Кузин открыли крошечный паб Iggy на месте закрывшегося Nomi. В баре, который занимает всего 30 квадратных метров, поставили 16 пивных кранов, в меню более 60 видов бутылочного пива, из закусок только легкие пивные снеки, но из соседних ресторанов тоже можно заказать еду прямо за барную стойку.
«Шалом, баклажан!»
Адрес: Ветошный пер., 5
Часы работы: вс. — чт.: 10:00–22:00, пт. — сб.: с 10:00 до последнего гостя
Средний чек: 700 рублей
Владельцы бара Mitzva открыли точку израильской еды прямо напротив ГУМа. В меню традиционные еврейские закуски и горячие блюда: хумус, фалафель, сабих, шаварма, кебабы и салаты. Правда, корнер «Mitzva хумусия» на Усачевском рынке владельцы закрыли и теперь полностью сконцентрировались на новом проекте.
«Сам пришел»
Адрес:
Севастопольский пр-т, 28, корп. 2
Часы работы: 12:00–00:00
Средний чек: 1 000 рублей
На Севастопольском проспекте заработал обновленный проект «Сам пришел». Кроме интерьера, обновилось и меню, теперь кафе сконцентрировалось на пекарне, в меню традиционные грузинские блюда: хачапури, хинкали, лори, купаты, а также свежий хлеб собственного производства. Дизайном кафе занимались Вера Татаринова и Татьяна Макавчик, а шеф-поваром заведения стала Дженни Джикия.
«Праймбиф бар» в StrEat
Адрес: ул. Ленинская Слобода, 26
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
На гастроулице StrEat заработала третья точка «Праймбиф» Андрея Ниценко. Как и в остальных барах, здесь можно пообедать или поужинать, а также купить понравившийся кусок стейка с витрины. В меню бургеры и стейки, холодные закуски, супы и салаты. Главное отличие этой точки — наличие хоспера, поэтому меню здесь немного отличается от остальных кафе сети.
Rustic
Адрес: Ходынский
б-р, 4
Часы работы: 10:00–22:00
Средний чек: 700 рублей
В «Авиапарке» заработала пиццерия Rustic. В меню неаполитанская пицца, паста и традиционные итальянские закуски и супы. Пиццу готовят в дровяной печи, а все блюда можно съесть на месте или заказать с собой.
Фотографии: обложка, 1 — Dante Kitchen + Bar, 2 — Crevette!, 3 — Iggy Pub, 4 — «Шалом, баклажан!», 5 — «Сам пришел», 6 — «Праймбиф бар», 7 — Rustic
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