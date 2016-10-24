История «Китайских новостей» начинается с марта 2015 года — тогда первый ресторан открылся в Конькове, в неприметном торговом центре «Коньково Пассаж». Основатель Станислав Лисиченко признается, что не ожидал такого успеха, какой вскоре после открытия имели «Китайские новости»: люди приезжали со всей Москвы на юго-запад, чтобы попробовать китайскую кухню, и покорно стояли в очереди на вход. Заведение стало популярным благодаря супам и паровым пельменям, которые здесь лепят на открытой кухне на виду у посетителей. Впоследствии Лисиченко открыл закусочную на Тверской улице с усеченным меню и самообслуживанием, а также второй полноценный ресторан на Патриарших.

Новый же ресторан с китайско-корейской кухней Wang & Kim расположился рядом с офисом компании «Яндекс» и занял пространство в 400 квадратных метров в здании мануфактуры «Красная Роза». Внутри — два этажа и четыре зала. Внизу — летняя и одновременно зимняя застекленная веранда, наверху — три зала с двумя барами. Есть и ВИП-зал, рассчитанный на банкеты и шумные компании друзей.

Кроме контактного бара, в одном из обеденных залов устроена сцена для выступлений — владельцы обещают приглашать в заведение китайские и корейские группы, но ближе к Новому году. Оформлением интерьера занималось бюро «Меандр» (так же как и в предыдущих заведениях Лисиченко) вместе с художницей Марией Елфимовой. В итоге получились обеденные зоны с мягкими диванами, длинной барной стойкой и красноватым полумраком. Всего в ресторане 160 посадочных мест.

Как говорят владельцы, кухни в «Китайских новостях» и Wang & Kim существенно отличаются: в новом месте акцент сделали на блюдах из мяса и морепродуктов.

В названии ресторана не случайно встретились две самые популярные китайская и корейская фамилии: меню состоит из самостоятельных китайских и корейских национальных блюд. Здесь нет паназиатского размытия границ между кухнями: все аутентичное, без лишних вариаций на тему.

Продукты при этом преимущественно отечественные: мясо, например, поставляет «Мираторг». И только фирменную азиатскую бакалею заказывают у корейских и китайских поставщиков — их используют почти все азиатские рестораны.