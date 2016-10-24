МестоWang & Kim на «Фрунзенской»
От курицы BBQ до панна-котты васаби — новое место от создателей «Китайских новостей»
С момента своего основания The Village неустанно следит за всем происходящим в городе — открытиями магазинов, кафе, ресторанов и салонов — и рассказывает о самом значимом и интересном читателям. В нашей рубрике «Место» мы собираем как свежеоткрывшиеся, так и просто полюбившиеся нам за эти годы заведения, которые могут удивить нас и стать хорошим местом для отдыха и встреч с друзьями. В новом выпуске — ресторан Wang & Kim создателей «Китайских новостей», открывшийся в середине октября на улице Тимура Фрунзе.
Фотографии: Ольга Людвиг
История «Китайских новостей» начинается с марта 2015 года — тогда первый ресторан открылся в Конькове, в неприметном торговом центре «Коньково Пассаж». Основатель Станислав Лисиченко признается, что не ожидал такого успеха, какой вскоре после открытия имели «Китайские новости»: люди приезжали со всей Москвы на юго-запад, чтобы попробовать китайскую кухню, и покорно стояли в очереди на вход. Заведение стало популярным благодаря супам и паровым пельменям, которые здесь лепят на открытой кухне на виду у посетителей. Впоследствии Лисиченко открыл закусочную на Тверской улице с усеченным меню и самообслуживанием, а также второй полноценный ресторан на Патриарших.
Новый же ресторан с китайско-корейской кухней Wang & Kim расположился рядом с офисом компании «Яндекс» и занял пространство в 400 квадратных метров в здании мануфактуры «Красная Роза». Внутри — два этажа и четыре зала. Внизу — летняя и одновременно зимняя застекленная веранда, наверху — три зала с двумя барами. Есть и ВИП-зал, рассчитанный на банкеты и шумные компании друзей.
Кроме контактного бара, в одном из обеденных залов устроена сцена для выступлений — владельцы обещают приглашать в заведение китайские и корейские группы, но ближе к Новому году. Оформлением интерьера занималось бюро «Меандр» (так же как и в предыдущих заведениях Лисиченко) вместе с художницей Марией Елфимовой. В итоге получились обеденные зоны с мягкими диванами, длинной барной стойкой и красноватым полумраком. Всего в ресторане 160 посадочных мест.
Как говорят владельцы, кухни в «Китайских новостях» и Wang & Kim существенно отличаются: в новом месте акцент сделали на блюдах из мяса и морепродуктов.
В названии ресторана не случайно встретились две самые популярные китайская и корейская фамилии: меню состоит из самостоятельных китайских и корейских национальных блюд. Здесь нет паназиатского размытия границ между кухнями: все аутентичное, без лишних вариаций на тему.
Продукты при этом преимущественно отечественные: мясо, например, поставляет «Мираторг». И только фирменную азиатскую бакалею заказывают у корейских и китайских поставщиков — их используют почти все азиатские рестораны.
Wang & Kim
Адрес: ул. Тимура Фрунзе, 11
Телефон: + 7 (499) 130–81–71
Время работы: 12:00–00:00
Средний чек: 1 200 рублей
За кухню в ресторане отвечает шеф-повар Денис Ким, раньше работавший в «Галерее» и «Прекрасном обществе», а также бренд-шеф «Китайских новостей» Сергей Югай. Основной акцент в меню сделан на гриле и барбекю. Например, в числе позиций есть проверенные хиты, такие как утка барбекю или ребра на гриле.
«В Wang & Kim чувствуется сильная ДНК „Китайских новостей“, но мы не повторяли их блюд», — говорит владелец заведения Станислав Лисиченко.
В первую очередь в Wang & Kim следует идти за неагрессивной, в меру острой едой: повара максимально постарались смягчить известную остроту китайских и корейских национальных блюд, так как, по словам владельцев, лишь немногие гости любят по-настоящему острые блюда.
Из 45 блюд в меню следует обратить внимание не только на барбекю (хотя курица из этого раздела по-настоящему нежная и сочная) или гриль. Из раздела с закусками стоит заказать добротную порцию салата из черных древесных грибов (310 рублей) — скорее пикантного, чем острого. Кроме того, отдельного внимания заслуживает панна-котта васаби — сладкий и пряный сливочный десерт, который подают с ягодами и клубничным соусом.
Еще одно отличие Wang & Kim от основной сети Лисиченко — в первую очередь «Китайские новости» стали местом, куда идут за адаптированной, но правдоподобной китайской кухней и едва ли не лучшими паровыми пельменями в городе. В основе концепции Wang & Kim другие ценности: сюда, считает Лисиченко, будут ходить, чтобы весело провести время в шумном баре. В Wang & Kim инсценирована жизнь гонконгско-сеульского бара, где подают корейский алкоголь, — например, тот же соджу (традиционный корейский алкогольный напиток. — Прим. ред.), а также фирменные коктейли на азиатскую тему, разработанные шеф-барменом Екатериной Ефимовой.
Мне очень нравится азиатская и в особенности китайская кухня — из-за обилия разных сочетаний. Как правило, она подходит под любое настроение и строится на отличных от европейской кухни принципах построения блюд. Плюс по образованию я китаист и относительно давно был связан с Китаем: у меня порядка десяти лет был бизнес по импорту электронных компонентов и комплектующих. К тому же я жил там продолжительное время, когда учился в школе, — мой отец в конце 80-х работал в КНР. Очень забавно получилось: как только мы открыли „Китайские новости“, я перестал воспринимать китайскую кухню. Боюсь, скоро будет то же самое с корейской. Ну а в мечтах у меня — открыть вьетнамский ресторан.
Станислав Лисиченко
Цитаты из меню
Закуска из черных древесных грибов —
310 рублей
Половинка курицы BBQ — 490 рублей
Хрустящий тофу в кисло-сладком соусе —
360 рублей
Чапче (крахмальная лапша с овощами) —
450 рублей
Панна-котта васаби — 320 рублей
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