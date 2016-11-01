Место«Большой ресторан Цинь» на Васильевском острове (Петербург)
Как устроен гигантский китайский ресторан, занявший один из павильонов комплекса «Ленэкспо»
В конце октября в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове официально открылся «Большой ресторан Цинь», который является частью Российско-китайского бизнес-парка. Ресторан почти полностью занял павильон №6 (ретрофутуристическая постройка 1990 года с возносящейся к небу стелой, которую венчает глобус), где прежде располагались конференц-залы. Заведение занимает площадь около 6 тысяч квадратных метров и рассчитано минимум на 700 посадочных мест, что позволяет организаторам говорить о нем, как о самом большом китайском ресторане в Европе. The Village рассказывает и показывает, как устроен китайский гигант.
Бизнес-парк
Российско-китайский бизнес-парк заработал в начале мая. Проект принадлежит Чэнь Чжигану, китайскому бизнесмену, который переехал в Петербург, чтобы развивать торгово-экономические связи между Россией и Китаем. Бизнес-парк занимает три самых крупных павильона «Ленэкспо», в одном располагается выставочный центр товаров китайского производства, там можно купить изделия из фарфора, шелкографию, предметы интерьера, чай и китайские продукты. Другой отдан под выставку-продажу российской живописи и изделий из янтаря. Сейчас в нем выставлено около 700 картин (в основном это тривиальные пейзажи), цены на которые начинаются от 5 тысяч рублей и заканчиваются 4 миллионами. Если «китайский» павильон пока остается не особенно востребованным, поскольку о нем почти никто не знает, то в «русский» уже сейчас почти ежедневно целыми автобусами привозят китайских туристов, которые покупают картины и изделия народных промыслов в качестве сувениров и подарков.
Как объясняют организаторы, эти павильоны, хоть и приносят бизнес-парку доход, являются его побочной деятельностью, главное же направление работы проекта — организация и проведение переговоров и конференций для российских и китайских бизнесменов, и открывшийся ресторан будет здесь играть ключевую роль, поскольку азиатская традиция подразумевает, что по крайней мере частично деловые встречи проходят за едой.
«Большой ресторан Цинь»
Адрес: Большой пр-т В.О., 103
Время работы: 11:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
Архитектура и интерьер
В отличии от одряхлевших выставочных пространств «русского» и «китайского» павильонов, где провели лишь косметический ремонт, здание ресторана было полноценно реконструировано. Часть стен и арки над центральным входом перекрасили в бордовый цвет, развесили китайские фонарики и снабдили фасад неоновой подсветкой.
Над внутренним интерьером работали китайские дизайнеры и архитекторы: гигантское четырехъярусное пространство они разделили на несколько функциональных зон. На первом этаже расположили основной обеденный зал, бар и большую сцену, где в будущем планируется проводить концерты и выступления китайских коллективов. На втором этаже установили несколько больших столов, три резных павильона, стилизованных под повозки, рассчитанных на небольшие компании, и отдельный зал для конференций и банкетов. Большую часть третьего и четвертого этажей заняли компактные залы-кабинеты с диванами, мягкими коврами, традиционной каллиграфией на стенах и национальными костюмами на вешалках, в которые при желании могут облачиться гости.
Вся мебель, предметы интерьера, резные панели и даже бесчисленные светильники, которые обволакивают пространство мягким приглушенным светом, привезены из Китая.
Еда и напитки
Кухню ресторана возглавляет шеф-повар Ву Цзуминь, который приехал в Петербург из Китая с целой командой помощников. Про него известно, что он успел открыть сразу несколько собственных ресторанов, один из которых входит в китайский топ-50, кормил Си Цзиньпина и отвечал за банкеты для участников конференций Шанхайской организации сотрудничества. Его основной специализацией является шэньсийская кухня, специфическая кулинарная школа Сианя, которую отличает более активное использование нехарактерных для китайской кухни видов мяса (например, баранины) и несколько типичных блюд вроде пельменей баоцзы и лепешек цзунцзы с различными начинками. Другое название этого направления — «Цинцай», в честь династии Цинь, к которой принадлежал император Цинь Шихуанди, более 2 тысяч лет назад впервые объединивший разрозненные китайские царства в одно и начавший строительство Великой Китайской стены. По словам Ву Цзуминя, именно блюда возникшие в эпоху его царствования, и стали основой меню.
На время технического режима работы, который продлится еще около месяца, в ресторане предлагают сокращенное меню, которое состоит как из блюд кухни Сианя, так и других китайских провинции. Меню поделено лишь на два раздела — с закусками и основными блюдами. В первом предлагают, например, жареные свиные ребрышки в карамели (380 рублей), соломку из говяжьих желудков в остром масле (580 рублей), а еще сыр тофу со знаменитым «столетним яйцом» и овощами (380 рублей).
В числе основных блюд — хо-го, особый суп, который нужно варить самостоятельно, рассчитанный сразу на небольшую компанию (1 300 рублей), копченая баранья нога с острыми приправами (1 380 рублей), корень лотоса, фаршированный рыбой (1 180 рублей) и утка по-пекински (3 888 рублей), которую в Петербурге готовят лишь в нескольких китайских ресторанах.
Барная карта состоит из подборки вин, включающей как европейскую классику (от 240 рублей за бокал), так и неожиданную линейку российских сортов по очень привлекательным ценам (690–810 рублей за бутылку), нескольких традиционных китайских напитков, например сливового вина (1 000–1 500 рублей за бутылку) и китайской водки (1 000–1 500 рублей за порцию), а еще нескольких позиций разливного пива, классических коктейлей и крепкого алкоголя.
Выдержки из меню
Соломка из говяжьих желудков —
580 рублей
Копченые ломтики карпа со сладким соусом — 380 рублей
Салат из сельдерея в кисло-сладком соусе — 280 рублей
Жареные куриные ломтики в кляре — 680 рублей
Корень лотоса, фаршированный рыбой — 1 180 рублей
Кисло-острый судак в легком бульоне — 1 280 рублей
Грудинка с финиками и медом —
580 рублей
Утка по-пекински — 3 888 рублей
Будущее
Устроители честно признают, что работа столь крупного ресторанного проекта возможна лишь благодаря его особой представительской функции в бизнес-парке, тем не менее они планируют, что ресторан будет востребован. В первую очередь расчет идет на корпоративные вечеринки, для которых здесь созданы все условия, крупные конференции и семейные праздники. В будние дни посетителей привлекают обеденным предложением. За скромные 250 рублей здесь подают бизнес-ланч, состоящий из уменьшенных порций блюд из основного меню. Для плохо освоенной ресторанами оконечности Васильевского острова это хорошее предложение и отличный повод посмотреть на «Ленэкспо» в его новом обличии .
Когда Цинь Шихуанди (китайский император в 246–210 годах до нашей эры. — Прим. ред.) приглашал своих чиновников, которые отвечали за разные регионы, он непременно угощал их сетом из 11 маленьких закусок: это была важная часть делового ритуала. В нашем ресторане мы хотим передать эту особую культуру, которой больше 2 тысяч лет. Мы постарались сохранить традиционную подачу и сервировку, хотя, разумеется, мы используем и новые ингредиенты, и новые технологии.
В некоторых случаях мы адаптируем еду под европейский вкус — например, мы видоизменили некоторые маринады, сделав их более нейтральными, готовим особый хлеб, который рассчитан на русских гостей, — русские любят сладкое, и потому, например, в традиционные паровые булочки мы добавили красные финики.
Ву Цзуминь
шеф-повар
«Большого ресторана Цинь»
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