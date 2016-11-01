Еда и напитки

Кухню ресторана возглавляет шеф-повар Ву Цзуминь, который приехал в Петербург из Китая с целой командой помощников. Про него известно, что он успел открыть сразу несколько собственных ресторанов, один из которых входит в китайский топ-50, кормил Си Цзиньпина и отвечал за банкеты для участников конференций Шанхайской организации сотрудничества. Его основной специализацией является шэньсийская кухня, специфическая кулинарная школа Сианя, которую отличает более активное использование нехарактерных для китайской кухни видов мяса (например, баранины) и несколько типичных блюд вроде пельменей баоцзы и лепешек цзунцзы с различными начинками. Другое название этого направления — «Цинцай», в честь династии Цинь, к которой принадлежал император Цинь Шихуанди, более 2 тысяч лет назад впервые объединивший разрозненные китайские царства в одно и начавший строительство Великой Китайской стены. По словам Ву Цзуминя, именно блюда возникшие в эпоху его царствования, и стали основой меню.

На время технического режима работы, который продлится еще около месяца, в ресторане предлагают сокращенное меню, которое состоит как из блюд кухни Сианя, так и других китайских провинции. Меню поделено лишь на два раздела — с закусками и основными блюдами. В первом предлагают, например, жареные свиные ребрышки в карамели (380 рублей), соломку из говяжьих желудков в остром масле (580 рублей), а еще сыр тофу со знаменитым «столетним яйцом» и овощами (380 рублей).

В числе основных блюд — хо-го, особый суп, который нужно варить самостоятельно, рассчитанный сразу на небольшую компанию (1 300 рублей), копченая баранья нога с острыми приправами (1 380 рублей), корень лотоса, фаршированный рыбой (1 180 рублей) и утка по-пекински (3 888 рублей), которую в Петербурге готовят лишь в нескольких китайских ресторанах.

Барная карта состоит из подборки вин, включающей как европейскую классику (от 240 рублей за бокал), так и неожиданную линейку российских сортов по очень привлекательным ценам (690–810 рублей за бутылку), нескольких традиционных китайских напитков, например сливового вина (1 000–1 500 рублей за бутылку) и китайской водки (1 000–1 500 рублей за порцию), а еще нескольких позиций разливного пива, классических коктейлей и крепкого алкоголя.