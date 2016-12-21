Интерьер

Оформлением Kuznya House занимались архитекторы Люба Леонтьева и Сергей Букин, которые также отвечали за создание временных павильонов на острове. Не нарушая исторической планировки, они разделили пространство на три зоны, каждая из которых имеет собственную роль: основной обеденный зал со сценой, который во время вечеринок превращается в танцпол, чайную комнату с мягкими диванами и книжными стеллажами и так называемую «Кухню шефа» — небольшую комнату, в которой размещен холодный цех и единственный стол; в этой комнате будут устраивать мастер-классы и специальные гастрономические ужины.

Интерьер задумывался как своеобразный оммаж классическому петербургскому стилю и получился эклектичным: в залах нашлось место как винтажным элементам вроде массивного лакированного буфета, светильников из латуни и фарфоровой посуды, так и кожаным креслам 70-х годов и современной живописи.