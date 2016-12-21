МестоKuznya House в Новой Голландии
Ресторан Айзека Корреа и клуб в историческом здании бывшей кузницы
В реконструированном здании бывшей кузни в Новой Голландии заработал проект Kuznya House, который по крайней мере до следующего лета станет главной гастрономической и музыкальной площадкой на острове. Заведение собрало в себе несколько функций: днем это ресторан и пространство для встреч и работы, а по вечерам — клуб с концертами, вечеринками и кинопоказами. The Village побывал в Kuznya House и рассказывает, как в нем все устроено.
Фотографии
Виктор Юльев
Интерьер
Оформлением Kuznya House занимались архитекторы Люба Леонтьева и Сергей Букин, которые также отвечали за создание временных павильонов на острове. Не нарушая исторической планировки, они разделили пространство на три зоны, каждая из которых имеет собственную роль: основной обеденный зал со сценой, который во время вечеринок превращается в танцпол, чайную комнату с мягкими диванами и книжными стеллажами и так называемую «Кухню шефа» — небольшую комнату, в которой размещен холодный цех и единственный стол; в этой комнате будут устраивать мастер-классы и специальные гастрономические ужины.
Интерьер задумывался как своеобразный оммаж классическому петербургскому стилю и получился эклектичным: в залах нашлось место как винтажным элементам вроде массивного лакированного буфета, светильников из латуни и фарфоровой посуды, так и кожаным креслам 70-х годов и современной живописи.
Kuznya House
Адрес: Новая Голландия (наб. Адмиралтейского канала, 2)
Время работы: 10:30–22:00, с пятницы по воскресенье до 23:00
Средний чек: 1 500 рублей
Еда и напитки
Кухню ресторана возглавил шеф-повар Айзек Корреа — один из пионеров новой ресторанной культуры в Москве. Американец с пуэрториканскими корнями переехал в Россию в 1995 году и успел поучаствовать в становлении множества хороших проектов (Correa’s, UDC, Corner Burger, Black Market и Montalto). В 2013 году Корреа уехал из России и поселился во Флориде. А вот теперь неожиданно вернулся. В Kuznya House он не изменил своему обычному космополитичному подходу: здесь в традиции simple food сочетают азиатские, европейские, средиземноморские и даже южноамериканские вкусы. В разделе с закусками, например, есть буррата, которую подают с медом, хурмой и трюфельным маслом (780 рублей), гавайская закуска поке из тунца, которую готовят на азиатский манер с соевым соусом, водорослями и кунжутом (650 рублей). Основные блюда также находятся на стыке сразу нескольких кулинарных традиций: лосось пашот подают со сливочным соусом с добавлением шампанского и красной икры (990 рублей), ставшие особенно популярными этим летом ребра BBQ предварительно выдерживают в корейском маринаде (750 рублей), а жареного на гриле цыпленка подают с зеленой сальсой (620 рублей). Половину барной карты занимает подборка вин, каждый сорт сопровождают короткие ироничные комментарии («Не кисло», «В Австрии есть вино», «Только не сухое» и так далее), другую — фирменные коктейли, разработанные кейтеринговой командой Solid & Liquid, и крепкий алкоголь.
Будущее
Как многие сразу отметили, больше всего и по формату, и по стилистике Kuznya House напоминает закрывшийся проект Романа Бурцева «Дом быта». Ничего против такого сравнения не имеет даже арт-директор заведения Кирилл Сергеев (Kito Jempere). По его словам, одновременно здесь будут формировать собственную публику, тщательно продумывать вечеринки (планируются выступления как популярных российских диджеев, так и частые привозы), устраивать лекции и кинопоказы.
Два года назад я вернулся в Америку, работал там над собственным проектом и одновременно курировал рестораны в Киеве и Тбилиси, а где-то полтора года назад со мной связались представители Новой Голландии, и мы начали обсуждать мое участие в этом проекте. Мне это показалось интересным, потому что это первый мой проект в Петербурге — это меня вдохновило. Я не планирую быть здесь постоянно, но буду регулярно приезжать: сейчас мы запустили первое меню, его я планирую усовершенствовать.
В Kuznya House совмещаются сразу несколько концепций: во-первых, у нас будет веранда на улице с отдельным меню — будем готовить супы, сэндвичи и салаты. Нечто иное будет в зале — это не будет по-настоящему высокая кухня, но в то же время, придерживаясь идеи простой здоровой еды, мы делаем ее продуманной и необычной.
Айзек Корреа
шеф-повар
Выдержки из меню
Буррата с медом и хурмой — 780 рублей
Салат со шпинатом и копченым лососем — 590 рублей
Фирменный чизбургер — 690 рублей
Куриный суп с лапшой — 290 рублей
Ребра BBQ по-корейски — 750 рублей
Лосось пашот со сливочным соусом — 990 рублей
Банановый пудинг — 250 рублей
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