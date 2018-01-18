Дорогая чайхана

Кухню в Umma возглавила Барчиной Мамажановна, а в меню смешались блюда грузинской, узбекской, казахской, местами даже израильской кухни. В разделе холодных закусок можно найти баба гануш (490 рублей), мацони в стакане (150 рублей), неясно как попавшие сюда татаки из лосося (780 рублей) и хумус (450 рублей). К хумусу вопросов даже больше, чем к татаки, потому что совершенно неясно, как в соседнем заведении Новикова 15/17 Bar & Grill его делают на отлично, а в Umma его не стоит заказывать ни при каких обстоятельствах.

В горячие закуски поместили всевозможные виды восточной и не очень выпечки: хачапури по-аджарски (460 рублей), чебурек с бараниной (360 рублей) и пиде с овощами (410 рублей). Здесь же ищите кутабы — с зеленью или с сыром (280 и 290 рублей). Сама закуска отличная, но для кутабов слишком жирная и плотная. Если вы все-таки попадете в Umma, то обратите внимание на раздел супов: здесь и лагман (699 рублей), и шурпа (580 рублей), и мастава (560 рублей). Но не стоит ждать, что вам традиционно принесут плошку горячего супа размером с небольшой тазик — у Новикова порции куда более диетические.

На горячее в основном мясные позиции, не зря же Новиков открывал именно халяльный ресторан (хотя есть несколько рыбных блюд на гриле). Люля и шашлыки получились прекрасно, единственное, что не получилось совсем, так это цена: 620 рублей за 90 грамм люля из баранины и 690 рублей за 100 грамм шашлыка из говяжьей вырезки — все же перебор.

Такие же вопросы к плову, который сам по себе не плох, но скромная порция с четырьмя кусочками говядины размером с наперсток заставляет задуматься, каким трудом здесь заполучают халяльное мясо. Раздел десертов тоже вполне внушительный: здесь и пахлава, и халва, и чак-чак, и «Наполеон» с мильфеем, но на них после всей трапезы не остается ни сил, ни желания.

Алкоголя в ресторане не будет, зато есть несколько позиций безалкогольного вина (490 рублей за бокал) и даже безалкогольные коктейли.