На Ильинке заработал двухэтажный восточный ресторан Аркадия Новикова Umma. «Умма» в исламе — религиозная община, и Новиков попробовал собрать некую фантазию о халяльном мясе и молельной комнате. Правда, то, что в итоге получилось, сложно назвать восточным рестораном: этот недальний восток расположился где-то между Грузией и Казахстаном.
Восток — дело тонкое
Интерьер Umma разрабатывала дизайн-студия Krivtsova & Redina, получилось вполне в духе новиковских ресторанов, с не самыми очевидными намеками на восточные мотивы: стены местами украсили мозаикой, под потолок повесили большие люстры из металла и бусин, а у барной стойки разложили сладости, сухофрукты и орехи — на манер восточных базаров. Самым ориентальным элементом тут получилась лестница, ведущая на второй этаж, — единственное место в ресторане, где на секунду кажется, будто ты в закоулках Таксима в Стамбуле. С музыкой тоже постарались, и хотя сложно определить, на каком именно языке поют, с задачей «сделайте, чтобы было как в Турции» справились отлично и очень громко. Мебель выбрали мягкую, в основном в теплых тонах — терракотовую и желтую, но часть первого этажа и весь балкон разбавили креслами синих и зеленых оттенков.
Самая удивительная деталь ресторана — молельная комната: такого, кажется, в городе еще не было. Помещением можно воспользоваться в любое время. Правда, не очень понятно, как молельную будут делить между собой мужчины и женщины, ведь по традиции ислама они молятся отдельно.
Дорогая чайхана
Кухню в Umma возглавила Барчиной Мамажановна, а в меню смешались блюда грузинской, узбекской, казахской, местами даже израильской кухни. В разделе холодных закусок можно найти баба гануш (490 рублей), мацони в стакане (150 рублей), неясно как попавшие сюда татаки из лосося (780 рублей) и хумус (450 рублей). К хумусу вопросов даже больше, чем к татаки, потому что совершенно неясно, как в соседнем заведении Новикова 15/17 Bar & Grill его делают на отлично, а в Umma его не стоит заказывать ни при каких обстоятельствах.
В горячие закуски поместили всевозможные виды восточной и не очень выпечки: хачапури по-аджарски (460 рублей), чебурек с бараниной (360 рублей) и пиде с овощами (410 рублей). Здесь же ищите кутабы — с зеленью или с сыром (280 и 290 рублей). Сама закуска отличная, но для кутабов слишком жирная и плотная. Если вы все-таки попадете в Umma, то обратите внимание на раздел супов: здесь и лагман (699 рублей), и шурпа (580 рублей), и мастава (560 рублей). Но не стоит ждать, что вам традиционно принесут плошку горячего супа размером с небольшой тазик — у Новикова порции куда более диетические.
На горячее в основном мясные позиции, не зря же Новиков открывал именно халяльный ресторан (хотя есть несколько рыбных блюд на гриле). Люля и шашлыки получились прекрасно, единственное, что не получилось совсем, так это цена: 620 рублей за 90 грамм люля из баранины и 690 рублей за 100 грамм шашлыка из говяжьей вырезки — все же перебор.
Такие же вопросы к плову, который сам по себе не плох, но скромная порция с четырьмя кусочками говядины размером с наперсток заставляет задуматься, каким трудом здесь заполучают халяльное мясо. Раздел десертов тоже вполне внушительный: здесь и пахлава, и халва, и чак-чак, и «Наполеон» с мильфеем, но на них после всей трапезы не остается ни сил, ни желания.
Алкоголя в ресторане не будет, зато есть несколько позиций безалкогольного вина (490 рублей за бокал) и даже безалкогольные коктейли.
Невнятная еда за большие деньги
Зачем Новикову понадобилось открывать элитную чайхану, да еще и с такой шаткой концепцией? Меню получилось скомканным, еда — более чем посредственной. Такие же блюда в какой-нибудь «Чайхоне Ланского» и то лучше, да еще и дешевле, а если нужно что-то посолиднее, то всегда есть беспроигрышный вариант — ресторан «Узбекистан». Короче, пока что Umma подходит лишь тем едокам, которым срочно нужно совершить намаз в пяти шагах от Кремля.
Выдержки из меню:
Плов с говядиной — 750 рублей
Шашлык по-кавказски — 990 рублей
Кутаб с зеленью — 280 рублей
Салат «Ташкент» — 490 рублей
Салат с чилийским сибасом — 1 200 рублей
Пахлава — 320 рублей
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