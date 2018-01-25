Где-то раз в год по адресу Кутузовский проспект, 2, строение 6 Александр Раппопорт закрывает свой ресторан и открывает новый: за три года на этом месте был «Латинский квартал», потом севичерия Latinos, а на прошлой неделе здесь заработал японский ресторан «Тоторо». Это первый японский проект ресторатора, но не первый, где в первую очередь работают с рыбой — буквально в двух шагах у Раппопорта успешно работает Erwin. Разбираемся, как с этим справились в «Тоторо».
Все лучшее сразу
В интерьере попробовали изобразить японский минималистичный стиль: гладкий большой общий стол при входе, над ним — воздушная конструкция, похожая на бумажные фонарики, явно задушенная общим антуражем, угловатые высокие стулья вокруг и даже контактная стойка у рыбной витрины. Но получилось все равно по-раппопортовски нарядно. И хотя от предыдущих заведений здесь почти ничего не осталось, создается впечатление, что в интерьер внесли только кое-какие корректировки.
Мебель в основном бархатная: большие, мягкие полукруглые диваны и глубокие кресла. Основным материалом стало дерево: им отделана часть стен, перегородки между столами и даже потолок. Кажется, что из этого всего можно было бы собрать небольшой гостевой домик.
Свет сделали теплым и рассеянным, на столах расставили бонсай в горшочках, часть стен украсили рисунками аниме, а где-то даже панно из мха. Над барной стойкой взгромоздили почти с десяток экранов, на которых показывают японские мультики, и всюду расставлены фигурки того самого Тоторо — персонажа Миядзаки.
Отдельного внимания заслуживает форма официанток: белые приталенные рубашки, короткие ярко-розовые юбки, кошачьи ушки, гольфы и розовые кеды с бантами. Выглядит это, мягко говоря, странно, ведь Раппопорт славится красивой формой персонала — а тут вдруг такой китч.
Тоторо
АДРЕС: Кутузовский пр-т, 2, стр. 6
ЧАСЫ РАБОТЫ: 12:00–00:00
Средний чек: 2 000 рублей
Фантазии на тему
Нужно понимать, что «Тоторо» — это не традиционный японский ресторан, а скорее фантазия на тему. Готовить сюда позвали австралийца Джонатана Кертиса, известного своей работой в «Недальнем Востоке», а мастеров суши нашли в главном японском ресторане Москвы Sumosan. Меню, как это водится у Раппопорта, очень большое, и если вы не сильны в японских названиях, то лучше помучить официанта вопросами, чем заказывать наугад.
Утверждают, что большая часть рыбы поступает сюда с лучшего токийского рыбного рынка Цукидзи, но даже если это и так, вряд ли такая роскошь надолго. Большой раздел отдан под сашими — их более 30, помимо традиционных лосося и тунца, есть, например, моллюск абалон (1 200 рублей). Затем идут инари, гунканы, а также ширачи — условная японская версия набирающего популярность поке. Его можно взять с гребешком, тунцом, лососем или угрем (480–560 рублей), порция небольшая, но вполне сытная — в основном за счет обилия соуса, что достаточно нехарактерно для японской кухни.
Самый интересный раздел поместили в центр меню: здесь например есть Nikkei Style тирадито из хамачи (тонкие плоские ломтики сырого желтохвоста) или такос с пряным крабом. Nikkei пока мало известен в Москве, так что Раппопорт явно воспользовался опытом предыдущего перуанского ресторана.
Здесь же рубленые сашими из лосося с соусом уни (520 рублей) — что-то наподобие тартара, но, опять же, в чересчур сливочном соусе, печень рыбы анкимо с перепелиным яйцом пашот (640 рублей) — интересная на вкус альтернатива печени трески, и томленые креветки с соусом «Гран Марнье» и цедрой японского цитруса юдзу (580 рублей) — и снова очень сладко-сливочное сочетание, совсем не похожее на японский стиль.
В десертах особо не разгуляешься, однако есть тайяки, которое здесь называется «вафельная рыбка», мороженое моджи в пяти вариантах и даже уотеркейк, который в Москве, кажется, больше нигде не найти, — это традиционный японский десерт в виде прозрачного желе с едва уловимым вкусом, скорее интересный эмоциональный опыт, нежели гастрономический.
Главное, за чем стоит идти в «Тоторо», — это алкогольная карта, потому что таким количеством японского алкоголя мало кто может похвастаться. Но приходить надо именно за саке, а конкретнее — за игристым саке и саке с юдзу.
Потерянный умами
Конечно, «Тоторо» — не классический японский ресторан, но вопросов к нему много. В качестве рыбы сомневаться не приходится: все действительно очень свежее, и идти сюда за простыми сашими можно, но нужно ли? Зачем везти такую дорогую рыбу с другого конца света, чтобы потом заливать соусами, за которым сама рыба совершенно теряется? Да и к самим соусам тоже подошли с неожиданной стороны, сделав их в основном сливочными, кремовыми, совсем без намека на умами.
Выдержки из меню:
Салат из шпината с мальками японской сардины — 640 рублей
Гункан острый лосось — 120 рублей
Хрустящий рис с острым тунцом — 320 рублей
Мягкопанцирный краб — 820 рублей
Черная треска в мисо-соусе — 900 рублей
Блинный торт с чаем маття — 300 рублей
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