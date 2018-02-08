Чтобы попасть в бар, нужно приехать к старинному особняку, где, собственно, и показывают иммерсивный спектакль, и спуститься в полуподвальное помещение. Ночью улица выглядит совсем пустынно, и никаким баром тут и не пахнет, но не пугайтесь — вам всего лишь нужно пройти вниз по ступенькам и зайти в неприметную черную дверь.

На входе гостей встречают бархатные красные шторы — намек на театральность происходящего и стиль Дэвида Линча, с которым рифмуется сценография «Вернувшихся». Пройдя по незамысловатому коридору, вы сразу попадаете в сам бар. Ibsen разделили на две условные зоны: первая — с барной стойкой и несколькими высокими столиками, а вторая — с небольшой сценой и столами на манер старых джаз-баров. Интерьер в Ibsen сделали простым, но с идеей. Стены выкрасили в классический для эпохи ар-нуво спокойный зеленый цвет, свет приглушили до полутьмы, а барную стойку сделали в духе ХХ века — она так и манит своим старинным антуражем, и кажется, будто Ibsen действительно здесь уже не меньше полувека. Сам бар облицевали зеркальной плиткой, а вокруг поставили классические барные стулья, какие можно найти в любом повидавшем разные времена европейском заведении.

Полку со стеклом изящно подсветили лампами. Мебель для Ibsen тоже подобрали соответствующую — темное дерево в венском стиле. Во главе зала стоит фортепиано, окруженное россыпью мелких лампочек. В баре планируют проводить музыкальные вечера и тематические вечеринки, а пока во время спектаклей здесь играет джаз-банд с отличным вокалистом, к которому после спектакля присоединяются и звезды «Вернувшихся».

В общем, атмосферу ХХ века в Ibsen выдержали на отлично.