В здании иммерсивного театра, где показывают спектакль «Вернувшиеся», заработал Ibsen Bar. Во вдохновленном творчеством Генриха Ибсена заведении наливают коктейли с порочными названиями и проводят микропсихотерапию. Рассказываем, зачем идти в Ibsen, даже если вы равнодушны к театру.
Дух ар-деко
Чтобы попасть в бар, нужно приехать к старинному особняку, где, собственно, и показывают иммерсивный спектакль, и спуститься в полуподвальное помещение. Ночью улица выглядит совсем пустынно, и никаким баром тут и не пахнет, но не пугайтесь — вам всего лишь нужно пройти вниз по ступенькам и зайти в неприметную черную дверь.
На входе гостей встречают бархатные красные шторы — намек на театральность происходящего и стиль Дэвида Линча, с которым рифмуется сценография «Вернувшихся». Пройдя по незамысловатому коридору, вы сразу попадаете в сам бар. Ibsen разделили на две условные зоны: первая — с барной стойкой и несколькими высокими столиками, а вторая — с небольшой сценой и столами на манер старых джаз-баров. Интерьер в Ibsen сделали простым, но с идеей. Стены выкрасили в классический для эпохи ар-нуво спокойный зеленый цвет, свет приглушили до полутьмы, а барную стойку сделали в духе ХХ века — она так и манит своим старинным антуражем, и кажется, будто Ibsen действительно здесь уже не меньше полувека. Сам бар облицевали зеркальной плиткой, а вокруг поставили классические барные стулья, какие можно найти в любом повидавшем разные времена европейском заведении.
Полку со стеклом изящно подсветили лампами. Мебель для Ibsen тоже подобрали соответствующую — темное дерево в венском стиле. Во главе зала стоит фортепиано, окруженное россыпью мелких лампочек. В баре планируют проводить музыкальные вечера и тематические вечеринки, а пока во время спектаклей здесь играет джаз-банд с отличным вокалистом, к которому после спектакля присоединяются и звезды «Вернувшихся».
В общем, атмосферу ХХ века в Ibsen выдержали на отлично.
Ibsen Bar
Адрес: Дашков переулок, 5
Часы работы: ср.-вс.: 21:30–00:00
Средний чек: 1 000 рублей
Порочная барная карта
Идейным вдохновителем бара стал Сергей Бармян, известный своей работой в 15 Kitchen + Bar. Коктейльная карта концептуально выстроена вокруг людских пороков: здесь есть коктейли «Нарциссизм», «Бахвальство», «Вредные привычки» и еще с десяток грехов (по 650 рублей каждый). К каждому напитку придумали не только историю, но и ритуал. Например, коктейль «Жестокость» подают в прозрачном бокале в виде черепа, сам напиток ярко-красного цвета наливают из вакуумного пакетика, при этом предлагая, допив этот коктейль, избавиться от своего гнева и обид. Такая вот терапия.
Напиток «Лень» приносят в трех частях и подают в миниатюрной ванне, при вас же смешивают ингредиенты — цветочный ликер, игристое, шипучку (ту, которой иногда посыпают детские конфеты), а также марципановую уточку вроде тех, что кидают малышам при купании. Без классики тоже не обошлось: любой коктейль (от 390 до 650 рублей) в баре могут приготовить и без меню, например отличный «Беллини», а в барной карте представлено 12 классических напитков от French 75 до XX Century, который и стал в Ibsen выбором The Village.
Из еды, как в хорошем аперитивном баре, в Ibsen предлагают только закуски и пирожные. Есть два вида брускетт: с томатами и песто и с курицей (200 рублей каждая), шесть вариаций канапе (по 200 рублей) и роллы из огурца с семгой. На сладкое: «Наполеон», меренга «Павлова» и пирожные макарон — ничего лишнего.
Однако стоит помнить, что закуски подают только в день спектаклей (и они быстро заканчиваются), в остальные дни к коктейлю вам предложат оливки, вяленые томаты или сырную тарелку (200, 250 и 500 рублей соответственно).
В общем, Ibsen в первую очередь — про алкоголь, а не про еду, как и должно быть в уважающем себя баре.
Образцовый театральный бар
В Ibsen стоит зайти после спектакля или даже намеренно приехать в эту часть города за интересными коктейлями — здесь они более чем достойные. К тому же немного таинственная атмосфера умиротворения и погружения в другую эпоху работает на ура.
Но главное, Ibsen — образцовый бар, который должен появиться в каждом жилом районе города или хотя бы при каждом театре, заменив собой набор из «Советского шампанского» и бутерброды с заветренной икрой. Приветливый персонал, хороший алкоголь, правильные закуски и вдумчивая подача. Жителям Хамовников остается только завидовать.
Выдержки из меню:
Коктейль «Жестокость» - 650 рублей
Брускетта с курицей - 200 рублей
Оливки - 200 рублей
Коктейль «XX век» - 390 рублей
Коктейль «Лень» - 650 рублей
Пирожное «Наполеон» - 150 рублей
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