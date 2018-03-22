Сложно о простом

За кухню отвечает Семен Нутельс — молодой шеф, участник Omnivore, известный своей работой в Twins и 15 Kitchen + Bar. И тут снова возникает какой-то диссонанс: меню короткое и гастрономичное: на тебя тут же прыгают грушевый чатни, картофельный крамбл и луковый джем. И это, конечно, прекрасно, но довольно неожиданно, потому что, оглядываясь вокруг, ты все-таки ждешь чего-то сильно проще. В ожидании вина и еды предлагают печеные оливки (190 рублей) и хумус с кольраби и яблоком (кольраби — вид капусты с утолщенным стеблем, не гуглите). Также приносят один кусочек хлеба местного производства с лаймовым маслом в качестве комплимента. Хлеб, надо сказать, хороший, но одинокий ломтик в корзине смотрится грустновато, зато вот воду наливают бесплатно.

Закусок всего шесть — например, есть щедрая порция страчателлы с грушевым чатни и базиликом. Страчателла выше всех похвал, но поесть хочется не только сыра. Тут же парфе из печени индейки, грибной паштет, телячий язык, зеленый салат и салат с креветками. При этом в каждом блюде есть какой-нибудь замысловатый ингредиент — тот же чатни, облепиха, джем, пряный орех… Есть еще два супа: крем из корня сельдерея и с кальмаром (по 350 рублей). Раздел горячего из шести позиций. Самое дорогое — говяжье ребро (820 рублей) с пастернаком, чимичури и киноа. Приносят большую увесистую порцию на кости, вокруг разложено кремообразное и поджаренное. Мясо прекрасное, но к нему так и просится добавить гарнир, чтобы это стало похоже на еду, а не на гастрономический опыт. Потому что Little White выглядит как уютная дружественная брассери, а не как ресторан Ragout, куда специально шли за мороженым из бекона.

Из основных блюд, да и в целом в меню много внимания уделили вегетарианским позициям: полента с белыми грибами, паппарделле с тыквой, печеный батат с рикоттой, картофельные ньокки. То есть без мяса и рыбы обошлись ровно в половине горячих блюд — это интересно и хорошо. На десерт предлагают лимонный тарт (вполне классическое исполнение в тарталетке с безе) и шоколадный мусс — шарик с хрустящими печеньями из белого шоколада с мандарином и засахаренной цедрой. Должно было получиться интересно, а на деле притянуто за уши и достаточно плоско.

С 08:30 до 12:00 по будням и с 10:00 до 16:00 по выходным подают завтраки, вот это меню сильно интереснее и куда уместнее. Два вида каши, несколько позиций из яиц, включая омлет со страчателлой, тосты с авокадо и вафли. Для Little White куда гармоничнее (правда, и сюда закралась щучья икра). И все бы еще ничего, если бы кофе тут поставили достойный, ну или хотя бы не такой плохой.