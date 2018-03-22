МестоМаленький с претензией: Little White на Красина
Сложносочиненная простая кухня в интерьерах «Жан-Жака 2.0»
В двух шагах от Садового, на улице Красина, открылся новый небольшой ресторан Little White Cергея Крылова и Рината Кузина, известных в основном проектами под брендом Дмитрия Зотова. Небольшое пространство, незамысловатый интерьер и короткое меню — разбираемся, почему в таком симпатичном месте возникает такой сильный диссонанс.
«Жан-Жак 2.0»
С усилием открыв входную дверь, кажется, попадаешь в машину времени, несущую тебя в прошлое десятилетие: Little White похож на «Жан-Жак», «Маяк» и Delicatessen одновременно — если бы еще было накурено, то получилось бы совсем ностальгично. С одной стороны, все сделано очень просто и без лишних деталей: большая часть стен выкрашена в белый (отсюда, должно быть, и название), оставшаяся — в глубокий изумрудный. Центральную часть занимает большой и очень красивый деревянный бар, столики расставили хаотично по залу и аккуратно вдоль стен, мебель состоит преимущественно из венских стульев и бархатных зеленоватых диванов, на столах белоснежные скатерти. Вот, в общем-то, и все. Но что-то во всем этом страшно смущает — вероятно, тот самый бархат, который, видимо, должен придавать месту благородства. Если поставить в «Жан-Жаке» хрустальные бокалы, это будет выглядеть диковато и неуместно — вот и тут так же. При этом Little White выглядит очень симпатично, без устрашающей роскоши, где тебе становится неловко за свои испачканные слякотью, но ведь чистые же с утра ботинки. И все же хотелось бы, чтобы рестораторы определились, делают они простое место с незамысловатым интерьером и едой или все-таки на что-то претендуют, раз уж покрыли поверхности мягкими тканями.
Little White
Адрес: ул. Красина, 7, стр. 1
Часы работы: пн. — пт.: 08:30–23:00; сб. — вс.: 10:00–23:00
Средний чек: 1 500 рублей
Сложно о простом
За кухню отвечает Семен Нутельс — молодой шеф, участник Omnivore, известный своей работой в Twins и 15 Kitchen + Bar. И тут снова возникает какой-то диссонанс: меню короткое и гастрономичное: на тебя тут же прыгают грушевый чатни, картофельный крамбл и луковый джем. И это, конечно, прекрасно, но довольно неожиданно, потому что, оглядываясь вокруг, ты все-таки ждешь чего-то сильно проще. В ожидании вина и еды предлагают печеные оливки (190 рублей) и хумус с кольраби и яблоком (кольраби — вид капусты с утолщенным стеблем, не гуглите). Также приносят один кусочек хлеба местного производства с лаймовым маслом в качестве комплимента. Хлеб, надо сказать, хороший, но одинокий ломтик в корзине смотрится грустновато, зато вот воду наливают бесплатно.
Закусок всего шесть — например, есть щедрая порция страчателлы с грушевым чатни и базиликом. Страчателла выше всех похвал, но поесть хочется не только сыра. Тут же парфе из печени индейки, грибной паштет, телячий язык, зеленый салат и салат с креветками. При этом в каждом блюде есть какой-нибудь замысловатый ингредиент — тот же чатни, облепиха, джем, пряный орех… Есть еще два супа: крем из корня сельдерея и с кальмаром (по 350 рублей). Раздел горячего из шести позиций. Самое дорогое — говяжье ребро (820 рублей) с пастернаком, чимичури и киноа. Приносят большую увесистую порцию на кости, вокруг разложено кремообразное и поджаренное. Мясо прекрасное, но к нему так и просится добавить гарнир, чтобы это стало похоже на еду, а не на гастрономический опыт. Потому что Little White выглядит как уютная дружественная брассери, а не как ресторан Ragout, куда специально шли за мороженым из бекона.
Из основных блюд, да и в целом в меню много внимания уделили вегетарианским позициям: полента с белыми грибами, паппарделле с тыквой, печеный батат с рикоттой, картофельные ньокки. То есть без мяса и рыбы обошлись ровно в половине горячих блюд — это интересно и хорошо. На десерт предлагают лимонный тарт (вполне классическое исполнение в тарталетке с безе) и шоколадный мусс — шарик с хрустящими печеньями из белого шоколада с мандарином и засахаренной цедрой. Должно было получиться интересно, а на деле притянуто за уши и достаточно плоско.
С 08:30 до 12:00 по будням и с 10:00 до 16:00 по выходным подают завтраки, вот это меню сильно интереснее и куда уместнее. Два вида каши, несколько позиций из яиц, включая омлет со страчателлой, тосты с авокадо и вафли. Для Little White куда гармоничнее (правда, и сюда закралась щучья икра). И все бы еще ничего, если бы кофе тут поставили достойный, ну или хотя бы не такой плохой.
Диссонанс в деталях
Складывается ощущение, что сами владельцы не до конца определились, чего им хотелось. С одной стороны, некоторые детали интерьера, подача и составляющие блюд претендуют на ресторанность и гастрономичность, с другой — локация, интерьер и, казалось бы, общий посыл сообщают, что это место на каждый день с простой едой и отличными завтраками. Little White был как будто создан, чтобы провести деловую встречу, выпить чашку кофе в одиночестве или сходить на будничное свидание, но не есть же в таких обстоятельствах утиную грудку, элегантно выложенную на тарелке с клюквенным соусом.
Выдержки из меню:
Полента с белыми грибами и трюфельным муссом — 580 рублей
Салат с креветками и авокадо — 620 рублей
Телячий язык — 490 рублей
Шоколадный мусс — 360 рублей
Грибной паштет — 420 рублей
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