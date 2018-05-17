Вход в Novel находится со стороны Малого Головина переулка, большая желтая вывеска немного в стиле середины 2000-х гласит, что вам именно сюда. На входе традиционно встречает хостес и провожает на второй этаж, где, собственно, и расположился сам ресторан.

Интерьер напоминает сразу все рестораны предыдущего пятилетия: много дерева, кожаные диваны, открытая кухня, металлические конструкции и зелень, свисающая с полок. Дизайном проекта ресторана занималось архитектурное бюро Натальи Ильиной, которое также проектировало ресторан KOI. Пространство ресторана большое, но вполне уютное, столики расставлены достаточно близко, но таким образом, чтобы гости не толкались локтями и не мешали друг к другу. Для теплого сезона в помещении душновато — в том смысле, что обилие дерева и текстур хорошо согревает зимой, а вот летом все-таки хочется больше воздуха. Но скоро в Novel откроют большую террасу этажом выше, поэтому пространства и воздуха здесь будет предостаточно. В целом получилось светло и просторно, росписи на стенах добавляют цвета в интерьер, а большие окна почти в пол приятно добавляют дневного света. Ничего необычного, но вполне подходяще для casual-места.

Повседневная посредственность

Шефом проекта назначили Виталия Хозяйкина, Марк Стаценко же отвечает только за концепцию и направление кухни. Меню составлено по принципу «еда на каждый день» и всего понемногу. Есть раздел Raw — по последним тенденциям, кажется, открывать ресторан без отдельной категории сырых блюд в 2018-м — моветон. Здесь два вида татаки, несколько позиций севиче и пара тартаров. И все-таки, работа с сырой рыбой — особый вид искусства, поэтому за этим стоит целенаправленно иди в те рестораны, которые специализируются именно на работе с морепродуктами. Севиче из красных креветок (450 рублей) в целом неплох, если убрать из названия определение «севиче». Закускам отдали два больших блока: холодные и горячие. В целом понятно, что авторы проекта придумывали меню таким образом, чтобы можно было брать несколько блюд в стол на компанию. Однако здесь тоже возникают вопросы: тартар из сельди на ржаном хлебе — конечно, не тартар, «Хумус 3D» — подобие гуакамоле из авокадо, хрустящие равиоли с мягким сыром больше похожи на маленькие масляные чебуреки, но совсем не хрустят. Также в меню есть раздел с несколькими салатами и супами. К супам подошли с особым вниманием, собрав все беспроигрышные варианты: тыквенный суп, том-ям, щавелевые щи и томатный суп со страчателлой — в общем, на любой вкус и цвет. Самый большой раздел в меню — горячее и гриль.

На первый взгляд кажется, что и тут постарались собрать все априори хитовые позиции: утка со сливами, треска, тунец, ребрышки, цыпленок, зеленый карри, стейки… На стейки сразу обращаешь внимание: рибай с битыми огурцами отдают за 790 рублей, а фланк стейк с томатами и трюфельным соусом — за 720. Но не тут-то было: от стейка прожарки «медиум» остался лишь тонкий вытянутый кусок, действительно (какое бы это ни было клише) похожий на подошву. Пожарить кусок мяса такой толщины, не доводя его до состояния глубокой серости, в принципе, наверное, невозможно, хотя возможно не повезло только мне. С уткой дела обстоят получше, но все-таки самое вкусное в блюде — сливы, а это немного отвлекает.

В меню также есть паста и хлеб, который выпекают самостоятельно и за корзинку которого просят 100 рублей. В общем, с едой пока что в Novel не получилось: несмотря на то что в меню собраны хитовые позиции вроде хумуса, краба и татаки, исполнение пока сильно хромает, и если название блюда может заинтриговать, то результат на тарелке в итоге разочаровывает.

Что действительно получилось в Novel, так это винная карта — ее для ресторана собирал член Российской ассоциации сомелье Денис Атоян. В меню более 35 позиций вин по бокалам, цены начинаются от 320 рублей за бокал совиньона и доходят до 1 180 рублей за бокал риохи 2010 года. Также в меню есть шампанское, игристое и розе, а также бутылки винодельни Ятир, которая специализируется на кошерном и веганском вине. Разброс цен на вино позволяет каждому найти что-то по вкусу и по бюджету — вот это в Novel действительно получилось хорошо.