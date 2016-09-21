Владелица ресторана грузинской кухни Saperavi Cafe, вокруг которого разгорелся скандал из-за того, что посетительнице официанты запретили зарядить телефон, прокомментировала The Village позицию ресторана.

«Правилу с гаджетами уже год. Год назад мы были вынуждены ввести запрет на доступ к розеткам, так как имели место следующие моменты: гости забывали свои шнуры, телефоны, айпеды; участились претензии, касающиеся перегоревшего мобильного — якобы, перегорел именно потому, что у нас заряжали; особая беда — это неродные зарядки. На Покровке было короткое замыкание и возгорание розетки, так как зарядка была неродная. Заряжать же гаджет гостей на барной стойке, где кипит работа, в принципе неправильно. Уходит большой административный ресурс на улаживание этих случаев, менеджеры занимаются не своим делом.

У «Старбакса», к примеру, одна из услуг — предоставить зарядку, это одна из составляющих их концепции, у нас же совершенно другая история. Где-то не принимают карты Visa и MasterСard, а принимают только «Мир». Или, например, деньги берут за бронь стола. А у нас нет доступа к розеткам гаджетов, которые не являются собственностью предприятия. А может, там мина? Постоянные гости в курсе этого правила и не выражают негативных эмоций», — рассказала Хатуна Колбая.

Также она объяснила, почему в ее заведения нельзя приходить с животными, на что также обратили внимание участники дискуссии в социальных сетях.

«Что касается собак, по нормам Санитарно-эпидемиологической службы России животным вход на точки общественного питания запрещен. Все, что мы делаем, — это всего лишь чтим закон. И потом, а если у человека любимец питон и он захочет с ним прийти в кафе? Почему с питоном нельзя, а с собакой можно?» — прокомментировала владелица Saperavi Cafe.