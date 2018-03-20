Путин — не только наш новый президент, но еще и канадское блюдо быстрого питания, появившееся в Квебеке в 1950-х годах и быстро закрепившееся как национальный фастфуд. В общем-то, это просто большая порция картошки фри, щедро посыпанная сыром, но особенным ее делает то, что к этому всему добавляется еще и подлива. Путин картошку назвали не в честь политика, а от региональной особенности слова «пудинг». В Москве это блюдо часто вызывает массу недоумения, хотя пару лет назад на Дербеневской набережной заработал фуд-трак, специализирующийся именно на картошке путин Poutine Russe, который снова откроется ближе к лету.

Poutine

Адрес: ул. Никольская, 10 Часы работы: 10:00–23:00 Средний чек: 700 рублей Отдельный корнер на гастромаркете «Вокруг света» специализируется именно на канадском блюде путин. Здесь можно выбрать три размера порции картошки: за 180, 260 и 480 рублей и добавить к ней соус — или же сразу взять готовое блюдо с более сытной начинкой. На выбор пять позиций: tех-mех со свининой, чили кон карне, ЖОЗ с авокадо и крем-чизом, карри с курицей или же «аль Тартюф» с сыром и трюфелем. Путин из-под ножа Владимира Мухина — что может быть прекрасней!

Beverly Hills Diner

Адрес: ул. Сретенка, 1 Часы работы: круглосуточно Средний чек: 1 500 рублей bhdiner В американском дайнере Beverly Hills, некогда страшно популярном для пьяных завтраков в пять утра, тоже подают квебекское блюдо. Путин отдельно в меню не значится, но если добраться до раздела с гарнирами, то под видом «чили чиз фрайз» (295 рублей) скрывается именно оно. На большой тарелке приносят гору картошки фри под густым сырным соусом с мясным островатым фаршем. Если вдруг окажетесь там среди ночи, обязательно берите.

Eggsellent

Адрес: ул. Покровка, 9 Часы работы: сб.-вс.: 10:00–19:00 Средний чек: 700 рублей facebook Eggsellent — команда, которая готовит завтраки исключительно по выходным в кофейне LES на Покровке. Меню, правда, регулярно меняется и зависит от выходных, поэтому здесь канадскую картошку найдешь не каждую субботу. Зато тут делают свою авторскую вариацию на оригинальный рецепт: добавляют яйцо пашот и чили кон карне. Следить за обновлениями можно на страничке в Facebook.

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