Легенды о пластиковом рисе, которым травят покупателей, пугают россиян как минимум с 2015 года. На этот раз в соцсетях и мессенджерах разошлось видео, в котором нагретая на плите крупа начинает плавиться и пахнуть химикатами. После этого свои запасы начали проверять жители разных городов России.

На этот ажиотаж уже обратили внимание в Роспотребнадзоре. В ведомстве пообещали проверить производителей и продавцов риса на наличие поддельных продуктов.

The Village поговорил со специалистами и выяснил, можно ли делать рис из пластика, выгодно ли его продавать и как распознать подделку еще в магазине.

Делают ли рис из пластика

В первую очередь мы решили выяснить, имеет ли смысл подделывать рис и должен ли он гореть или плавиться. Если по первому вопросу мнения экспертов совпали, то по второму — разошлись.

Наталья Семенкина технолог пищевых производств института хлебопекарной промышленности РАН По-хорошему, рис не должен ни плавиться, ни гореть. Максимум, что с ним станет, — он обуглится.

Марина Черкасова эксперт по продуктам питания Рис очень хорошо все впитывает: абсорбирует все запахи, которые его окружают, потому что это мягкая культура. Поэтому если рис упакован в некачественную упаковку, то у него будет синтетический запах, пока он не проветрится на кислороде. Если рис горит, значит, он сделан из синтетического пластика. Правда, это дорогостоящая процедура, потому что рис сам по себе дешевая культура. Это баечка интересная. В Японии — да, экспериментируют с искусственным рисом, но не у нас.

«При желании и бомбу пластиковую сделать можно»

Сергей Белков пищевой химик-технолог Никто не станет подделывать рис. Это сам по себе дешевый продукт, так что если хочется сэкономить на рисе, то легче продать настоящий. Из пластика можно сделать все что угодно. При желании и бомбу пластиковую сделать можно. Вопрос — зачем? Чтобы подурачиться и в интернете ролик выложить? А если хочется деньги зарабатывать, то на этом не заработаешь. Но плавиться рис не должен.

Марта-Мария Галичева пресс-секретарь Роскачества Что касается этих видео, то мы за них отвечать не беремся: неизвестно, где куплен рис, откуда он привезен в Россию. Нет никакой идентификации — отсутствует и название производителя, и название магазина. Но вообще рис должен гореть, как и любой другой продукт с содержанием крахмала.

«При нагревании происходит термодеструкция»

Алексей Бобровский ученый-химик В рисе белков мало, в основном — углеводы. При их нагревании происходит термодеструкция: будет выделяться вода, он будет обугливаться, и эффект будет похож на плавление. Никому в голову не придет подделывать рис пластиком, несъедобным тем более.

Представитель Центра гигиены и эпидемиологии в Москве Рис — это органика. Он гореть должен. Нарушений в подделке риса у нас не было. Но на протяжении последних трех лет никаких рейдов не проводилось. Если Роспотребнадзор даст указания, то, конечно, будем проверять. А это видео — может, это фейк просто.

Дмитрий Быстров специалист по общественному питанию Знаете, я никогда рис поджарить не пытался, но чисто теоретически если рис попадает на конфорку, то он горит и сгорает. Роспотребнадзор может много чего найти, но рис из пластика — из рода фантастики, что-то надуманное из далекого будущего. Россия закупает рис из Таиланда, Китая, и стоит он приемлемо, поэтому подделывать бессмысленно.

Как выбирать рис в магазине

При покупке риса можно воспользоваться результатами исследований Роскачества и его же гидом по основным сортам крупы. Или обратиться к советам экспертов.

Представитель Роспотребнадзора Приходите в магазин, спрашиваете у продавца документы. Пусть показывает вам декларацию Таможенного союза, смотрите состав риса. Сейчас никто с вами делиться не будет, потом уже проведут проверки и все скажут.

Станислв Песоцкий шеф-повар Изначально нужно понимать, какой рис использовать в том или ином блюде. Это вопрос, который актуален безотносительно качества самого продукта. Бывает, что по причине неправильного выбора крупа ведет себя неожиданно. Если же говорить о качестве с технической стороны, для меня принципиальны два критерия: первый — чистота крупы: отсутствие пыли, инородных частиц, продуктов обработки и прочего, а второй — цельность отдельного зерна и его сходство с другими зернами.

Олег Дербенко основатель школы мастерства приготовления суши Sushi-Lover Для суши, например, используется вообще другой рис. Его покупают только у японских поставщиков. Тот рис, что у нас в магазинах, быстро переваривается, разваривается, и что-то стоящее из него сделать сложно.

Куда жаловаться на подозрительные продукты

Если к качеству приобретенных продуктов все-таки есть вопросы, то можно обратиться в госорганы с просьбой разобраться, не вредят ли они здоровью.

Владимир Старинский управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Во-первых, на поддельную продукцию можно пожаловаться в территориальное подразделение Роспотребнадзора. Если это не даст результатов, можно обратиться в прокуратуру. Всегда есть общества по защите прав потребителей, которые помогут составить жалобу или иск. Как производители, так и продавцы подделок могут быть привлечены к ответственности по статье 238 УК РФ — за распространение продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Эта норма применяется, если есть реальная угроза жизни и здоровью потребителей. Если в случае с пластиковым рисом такой угрозы нет и речь идет о нарушениях при изготовлении продукции, то виновника могут привлечь по статье 14.43 КоАП РФ — за нарушение требований технических регламентов.

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