Вокруг здорового образа жизни существует много мифов. Один из них — о том, что не стоит выпивать больше одной чашки кофе в день. Разбираемся, так ли это на самом деле.

Утверждение

Пить больше одной чашки кофе в день не стоит: это вредно для любого человека.

Хотя кофе — главный напиток творческих людей, многие относятся к нему настороженно. Прежде всего потому, что в нем содержится кофеин, который в больших количествах может вызывать бессонницу, нервозность, беспокойство, раздраженность, учащенное сердцебиение, проблемы с пищеварением, спазмы, дрожание конечностей и даже галлюцинации — не говоря о привыкании. Опасаясь списка этих недугов, многие предпочитают или пить кофе редко, когда хотят себя побаловать, или ограничивают себя одной чашкой в день — потому что больше якобы нельзя.

Михаил Гинзбург, директор Института диетологии и диетотерапии:

«Кофеин сужает сосуды, что ведет к повышению артериального давления. Кофе желательно ограничить до одной чашки в день, еще лучше — перейти на кофе со сниженным содержанием кофеина (это указывается на этикетке)».

Почему это не так

От трех до пяти чашек кофе в день не только не вредят здоровью, но и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В больших количествах вредно может быть все — даже такой с виду безобидный напиток, как чай. Но несколько чашек кофе в день даже полезнее одной. Это следует из недавних нормативов, принятых группой американских экспертов. Нормативы разработали для правительственного Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов, а также Министерства сельского хозяйства США.

Эксперты проследили закономерность, которая показывает, что несколько чашек кофе в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа, а риск возникновения других болезней точно не повышают. Осложнения могут начаться, если принимать больше 500–600 мг кофеина в день, то есть больше пяти обычных чашек кофе. Чтобы умереть из-за кофе, надо и вовсе принять около 14 тысяч мг кофеина, или около 140 чашек, — вряд ли на это кто-нибудь решится. А раз так, то не стоит отказывать себе в удовольствии, если после одной чашки кофе захотелось вторую, а следом за второй — третью. Главное — не перебарщивайте с сахаром: именно это, как следует из нормативов, источник многих бед.

Том Бренна, диетолог:

«С кофе все хорошо. Я не хочу, чтобы вы думали, будто он лечит рак: так никто не считает. Но нет доказательств того, что он повышает его риск, — напротив, есть доказательства обратного».

