Про несостоявшийся переезд

Летом 2015 года в почтовые ящики прислали уведомления о том, что все регистрационные работы (прописки и прочее) в доме приостановлены в связи с постановлением правительства №303 («Об изъятии для государственных нужд Санкт-Петербурга земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 3, литера А». — Прим. ред.) Испуга не было, так как большой новостью это постановление для нас не стало. В течение восьми лет шли разговоры о строительстве моста: нас еще в 2008 году собирались расселять, сидели на чемоданах.

В сентябре 2015-го нас позвали в администрацию Петроградского района на собрание. Там нам сказали не беспокоиться — администрация в беде не оставит. Но, добавили, Петроградский район — дорогой, и мы должны понимать, что с ним придется расстаться. Предложили написать, кто в какой район хочет перебраться. Кто-то написал — Невский, другие — Выборгский, Московский.

Я просил, чтобы меня оставили в Петроградском районе или хотя бы рядом, в Приморском. Я инвалид второй группы — у меня с сердцем плохо. Все врачи, которые меня ведут, — тут, в Петроградском районе, менять не хочется. Но потом подумал: зачастую хорошие соседи важнее доктора — первую помощь тебе окажут именно они. И вот, когда соседи стали получать квартиры в новостройках на Союзном проспекте в Невском районе, я подумал: «Да и ладно, чего выкобениваться». Тоже сказал чиновникам, что согласен переехать в Невский район.

А в итоге получилась хитрая схема. В феврале жилищный отдел Петроградского района — вдруг! — предложил мне трехкомнатную квартиру на том же Союзном проспекте. Я поехал ознакомиться — квартира не очень понравилась, но дареному коню в зубы не смотрят: надо брать. Вернулся в жилищный отдел, а мне там говорят, что нужно подписать некую бумажку: если у меня обнаружится дополнительное жилье, то меня через суд лишат всего. Я не стал подписывать: что за дела?

Оказалось, чиновники внезапно узнали, что у меня в Великом Новгороде умерла мама и в наследство от нее осталась квартира. Меня сразу сняли с очереди на улучшение жилищных условий, в которой я стоял с 1990 года. Я им говорю: «Но я же никогда не жил в Великом Новгороде, только маму навещал. У меня там никого не осталось, зачем мне туда уезжать?»

Вот тогда и началась эпопея с судами.