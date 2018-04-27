Первые неудачи

Первые полтора года я почти не зарабатывала, а только инвестировала. Вначале было очень трудно. Это сейчас благодаря необычному стилю уже успела поработать в самых разных форматах: классическое варьете, неокабаре, соседствовала с цирковыми артистами и фехтовальщиками в больших шоу, работаю в спектаклях, на концертах с музыкантами и оркестрами, на БДСМ-вечеринках. Кстати, на последних меня особенно любит публика — хочется верить, что за аристократизм и утонченность в сочетании с мощной сексапильностью.

Когда я только начинала, ходила с брекетами на зубах. Но мне хотелось быстрее окупать свои вложения и танцевать за гонорары. Я не понимала, куда идти работать, и шла куда попало — однажды откликнулась на объявление о поиске танцовщиц в свингерский клуб. Меня не приняли. Я звонила и выясняла почему. Тогда ужасный ответ выбил меня из колеи: «И уровень у вас не тот, и подача, и брекеты. И… возраст». Меня, конечно, это обидело. А сейчас я благодарна, что не взяли. Чтобы я показывала свои номера, достойные международных площадок, за 2 тысячи рублей — увольте. Возраст для артистки такого жанра не важен, если она выглядит хорошо. Дите фон Тиз 45 лет. Считаю, что, пока она танцует, могу танцевать и я.

За границей есть звезды бурлеска, которые танцуют с выраженным целлюлитом, и никто не стесняется. Конечно, мой личный стандарт качества в том, чтобы у себя этого не допускать. Но их не только со сцены никто не гонит, они поднимают публику. Если они работают, то почему я — нет? И я продолжила танцевать, несмотря ни на что. Меня стали приглашать на корпоративы и вечеринки с платным входом. Пока что на эти деньги полноценно жить нельзя, невозможно, например, поехать в отпуск. Работая продюсером, я получала намного больше, но сейчас я чувствую себя гораздо счастливее.

Самооценку все время нужно поддерживать. Когда я еще ходила с брекетами, участвовала в конкурсе «Мисс бурлеск» с номером «Трамвай „Желание“». Это театральная бурлеск-интермедия по мотивам культовой пьесы Теннесси Уильямса — драматичный номер, без сиськотряски, зато с кучей тонкостей, героиней с биполярным расстройством и сменой состояний. Из 12 участниц семь получили короны, а я — ничего. Тогда конкурс меня демотивировал. Я сокрушалась: как можно было такое оставить без внимания? Не отметить ничем? Неужели награды дают за форматность и удобоваримость? Я никак не могла успокоиться, плакала дня три без остановки.

Из этого состояния вывел друг, который пригласил поработать на дне рождения его группы «Бостонское чаепитие». Пришлось вытаскивать себя за волосы и делать для него special performance. Номер выстрелил — сразу появилась куча поклонников, в том числе известных рок-музыкантов. Вернулась и вера в себя. Ушли брекеты. Сделалась грудь. Сами собой начали появляться платные заказы, гастроли, некоторые выходы были ни много ни мало триумфальными. А с конкурсами не хочется больше связываться. Они мне с детского сада не нравились. Конкуренция утомляет, и энергия идет в никуда. Предпочитаю просто творить и работать, без всяких «кто лучше». Соревнование в творчестве слишком субъективно. Точно знаю, что я уникальна и моя харизма нравится публике. Других подтверждений мне не надо.

На балу военных реконструкторов после моего номера «Ночной портье» с хулиганским сценическим приватом и финальным вылетом на стол к зрителям мне долго кричали «Богиня! Валькирия!». Вообще, мне приятно, что ко мне часто подходят зрители и стремятся поделиться своими впечатлениями. Однажды подошел юноша и сказал: «У тебя столько нюансов!» — один из лучших комплиментов, самых точных.