Тоня Арно

преподаватель дживамукти-йога в Yoga Space на Дмитровке

Дживамукти-йога как раз адаптирована для людей, которые живут в постоянной спешке, много работают и не могут найти времени на полноценную практику. Одно из занятий дживамукти начинается с «Magic 10» — это короткий комплекс из десяти упражнений, которые можно делать отдельно от основной практики. Любой йогой лучше заниматься утром: у этой практики мощный бодрящий эффект, и если заниматься ею вечером, то можно перевозбудиться и не заснуть потом. В этом комплексе есть и перевернутые положения, и скручивания, и положения сидя, и поднимание и раскрытие таза — получается, эти асаны помогут поработать над всеми группами мышц.

Весь комплекс занимает не больше десяти минут: в каждом положении мы находимся пять или десять циклов дыхания, в стойке на руках дается 25 циклов дыхания. Обязательно обращайте внимание на свое дыхание — оно должно быть спокойным и глубоким: цикл — это не просто вдох-выдох, а вдох-два-три-четыре — выдох-два-три-четыре. Стойку на руках полезно практиковать всем без исключения, однако будьте осторожны при скручивании, если у вас есть грыжи или протрузии.

Коврик использовать в принципе необязательно. В этом комплексе нет таких асан, в которых руки будут сильно скользить, а колени — напрягаться (это особенно важно для чувствительных коленей). Для некоторых асан, когда руки не достают до пола или коленям неудобно в нижнем положении (в маласане), можно использовать какое-то подручное возвышение (книгу, например), чтобы опереться или присесть на него.