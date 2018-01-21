Во-первых, это удобно. Катить тележку гораздо легче, чем нести пакет: можно не выбирать между килограммом яблок и головкой сыра, опасаясь, что донести покупки до дома будет слишком тяжело. Во-вторых, тележка освобождает руки: не нужно вешать режущие пакеты на локоть или запястье, чтобы взять что-то с прилавка или отобрать фрукты получше.

Тележка решает еще одну насущную московскую проблему: парковочное место. Конечно, загрузить все продукты в багажник удобно, но вот найти место недалеко от рынка – задача не из простых, и тележка станет удобной альтернативой автомобилю. Более того, даже если вы все-таки смогли припарковаться, донести продукты до машины в тележке гораздо удобнее, чем тащить в руках пакеты.

Тележка снижает нагрузку на позвоночник. Тяжелые пакеты и неравномерное распределение нагрузки могут привести к болям в спине, плечах и поясничном отделе, поэтому, выбирая тележку, вы еще и заботитесь о своем здоровье.

Одна тележка гораздо экологичнее кучи пластиковых пакетов. Тележка позволит сократить количество использованного пластика за один поход в магазин, к тому же, в ней можно хранить собственные пакеты или даже хлопковые сумки, которые можно использовать по несколько раз.

Совет

Тележек в продаже очень много. Складная модель удобна в хранении, но не так устойчива, как обычная. Также посмотрите на колеса: слишком маленькие колеса будут застревать в снегу или на стыках плитки, поэтому лучше выбирать те, что крупнее. Если вам тяжело поднимать большой вес, обратите внимание на тележки с колесами-спиннерами – их удобно поднимать по лестницам. Объем у тележек тоже разный, какие-то вмещают 45 литров, другие все 70. Выбирайте исходя из того, сколько продуктов вы покупаете за раз.