Мы однажды уже писали, какова себестоимость чашки кофе в московских кофейнях: зерно, молоко и стаканчик стоят 20–45 рублей, притом что за готовый напиток просят 130–200 рублей. И это понятно: рестораторам надо заплатить за аренду, работу сотрудников, электричество, оборудование — и остаться в прибыли.

Пить кофе по дороге на работу приятно. Но если делать это каждый будний день, то можно потратить около 4 тысяч рублей в месяц. Казалось бы, не слишком значительная сумма для москвичей со средним доходом, но если ежемесячно откладывать на счет эти 4 тысячи, то к концу года можно накопить на поездку в Нью-Йорк. А там уже выпить кофе с круассаном возле витрины магазина Tiffany.

Совсем отказываться от утреннего кофе, наверно, не стоит. Но можно начать варить его дома: килограммовая пачка зерен Lavazza, которых хватит месяца на три, в интернет-магазинах стоит меньше тысячи рублей. Свежеобжаренный кофе дороже — в районе 400 рублей за 250 граммов, но если пить его вдвоем по утрам, можно растянуть пачку на несколько недель.

Для приготовления кофе не обязательно тратиться на кофемашину за 100 тысяч рублей (мы тестировали такие дорогие аппараты всей редакцией — не то что бы они творят какое-то волшебство). Кофе можно варить в обычной турке. Но для этого требуется сноровка и быстрая реакция. Я по утрам сплю на ходу, и потому кофе из турки у меня постоянно убегал. Тогда я купила гейзерную кофеварку — именно в таких варят кофе дома итальянцы. Цены на легендарную Bialetti в московских интернет-магазинах начинаются от 1 200 рублей. Пользоваться ею просто и удобно, а прослужить она может десятилетия (если не ковырять ножом резиновый ободок возле фильтра и хорошо ее промывать).

Кофе в ней получается крепкий — можно пить его по-итальянски залпом или смешивать с теплым молоком и брать с собой в термокружке. Наверно, она выглядит не так круто, как стаканчик модной кофейни, зато с ней вы приближаетесь к завтраку у Tiffany.