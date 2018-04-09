В книге «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберта Пёрсинга есть одна мысль, которая показалась мне особенно актуальной на фоне мусорных бунтов в Подмосковье. Пёрсинг пишет, что люди плохо делают свое дело тогда, когда ведут себя как пассивные зрители: «Вместо того, чтобы сделать дело самостоятельно и как следует, они, будто сквозь сон, наблюдают за происходящим, считая, что кто-нибудь другой за них все решит». Если вам надоело быть зрителем и не нравится чувствовать себя бессильным, читая ленту новостей, начните с этих простых действий, которые помогут существенно уменьшить количество отходов, гниющих на свалках.

Отказаться от ненужной упаковки

Задумывались вы над этим или нет, но на упаковку приходится от 1 до 40 % от стоимости товара (в среднем 11 %). Эту сумму производитель кладет себе в карман, не спрашивая нашего согласия, в сервис-секторе это называется «навязанная услуга». При этом в 99 случаях из 100 упаковку нельзя переработать. И даже это еще не все: заплатив за нее однажды в магазине, второй раз вы сделаете это уже государству — в виде взноса за утилизацию ТБО (твердых бытовых отходов). Не знаю, как вы, а я не настолько богата, чтобы буквально выбрасывать деньги в мусорное ведро.

Носить с собой воду в бутылке, а продукты — в контейнере

Пока экологи спорят, какой углеродный след — алюминиевой банки или бамбукового стакана — больше, в мире ежедневно выбрасывают 60 миллионов пластиковых бутылок. Некоторые из них, оказавшись на солнце, становятся токсичными. Решением этой проблемы может стать многоразовая бутылка. Правда, ее тоже нужно правильно выбрать. При покупке обращайте внимание на размеры горлышка (широкое удобно для мытья, а для питья, наоборот, не очень), наличие ручки, чтобы ее удобно было держать, и специального носика-непроливайки, если вы часто ездите за рулем или на велосипеде. Опять же, стеклянные бутылки имеют свойство разбиваться и заливать содержимое сумки, поэтому у меня бутылка из нержавейки.

Другой способ приносить в дом меньше упаковки — ходить за продуктами с контейнерами: в них можно уложить практически все. Контейнеры для покупок должны быть легкими, а комплекты-матрешки можно всегда носить с собой, они не займут много места в сумке.

Завести фуросики

Еще один совершенно необходимый для походов в магазин (и не только) предмет, который я всегда ношу с собой, — это фуросики, симпатичный лоскут ткани 70 на 70 сантиметров. Фуросики придумали в Японии, и по сути это оригами, только из ткани и с массой вариантов применения. При должной сноровке лоскут превращается в хозяйственную сумку-тележку, кошачью перевозку, люльку, головной убор, носовой платок или подгузник.

Заменить бумажные салфетки и скатерти на тканевые

Продолжая тканевую тему, предлагаю заменить бумажные салфетки на многоразовые — хлопковые или льняные. Во-первых, этим мы опять снижаем количество мусора, во-вторых, тканевые салфетки и скатерти гораздо практичнее и приятнее бумажных: с ними любой завтрак или ужин будет похож на поход в хороший ресторан. Как вариант, можно сделать выбор в пользу немарких расцветок, чтобы салфетки служили дольше. И кстати, при желании их можно запросто сшить самому.

Покупать время, а не вещи

Согласно исследованию, проведенному в прошлом году в нескольких странах, покупка времени в виде оплаты услуг по уборке дома или доставке еды делают человека счастливее, чем покупка вещей. Так что в следующий раз, когда вам захочется поднять себе настроение шопингом, лучше потратьте эти деньги на то, что позволит вам высвободить время для себя или встречи с близкими и друзьями.