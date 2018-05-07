Листаете инстаграм в туалете? Свайпаете за обедом? Укладываете смартфон под подушку на ночь? Имейте в виду — ваш лучший друг гораздо грязнее ручки двери в туалет. Смартфон стоит полностью дезинфицировать хотя бы раз в день — это не только гигиенично, но и помогает сохранить экран и оптику камеры от жирных пятен.

Самый простой способ — завести специальное средство для чистки экранов, оно подойдет также для ноутбуков, телемониторов и очков. Наносить его нужно слегка смоченным краем салфетки из микрофибры или тонкого хлопка, после чего отполировать поверхность уже сухой частью. В качестве альтернативы спецсредству можно использовать легкий спиртовой раствор или на крайний случай обычные антибактериальные салфетки, а полировать микрофиброй, которая обычно идет в комплекте с очками (не забывайте периодически ее менять). Водонепроницаемые гаджеты типа последнего поколения айфонов можно вымыть и мылом. Для труднодоступных мест используйте зубочистки. И конечно, перед любой подобной процедурой отключайте устройство из розетки.

Для абсолютных гиков существуют ультрафиолетовые стерилизаторы для мобильных телефонов, где заодно можно обеззаразить, например, наушники. Кстати, стоят стерилизаторы совсем не дорого.

Совет: Несмотря на все гигиенические меры, примите за правило не трогать лицо и слизистые после того, как воспользовались телефоном даже на короткое время.