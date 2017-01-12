Люди в городеМосковские моржи
Горожане, купающиеся в ледяной воде, рассказывают о возможностях человеческого организма
Пока большинство москвичей приходит в норму после шокирующих морозов, некоторые жители города по собственному желанию гуляют босиком по снегу, носят нательные футболки вместо шуб и даже окунаются в ледяную воду. The Village поговорили с несколькими моржами об их образе жизни, отношениях с природой, холодной водой и возможностях человеческого организма.
Мария
Я занимаюсь моржеванием около года, а начинала с хождения босиком по городу, как летом, так и зимой. Это не всегда получалось из-за мраморной крошки и соли, которую разбрасывают против гололедицы. Поэтому раз в неделю я обязательно гуляла и гуляю без обуви по парку около часа и даже больше. Такие прогулки закаляют и дают чувство свободы.
Стаж моржевания — 1 год
Время нахождения в воде — 14 минут
Дистанция — 350 метров
Купается в Серебряном бору в Бездонном озере и иногда в проруби рядом с улицей Живописная
В первые секунды, когда я захожу в воду, испытываю небольшой шок. Потом начинают чуть-чуть побаливать пальцы ног, после чего я адаптируюсь и уже не мерзну. В холодной воде тело кажется легким и невесомым. Не могу сказать, что мне всегда приятно купаться. Меня больше привлекает то, что моржевание улучшает здоровье. В воде я часто пою что-нибудь маршевое, чтобы себя подбодрить, например «День победы».
Владимир Яковлевич
Мне 76 лет. Вы еще не родились, а я уже был моржом. Здоровье стало подкачивать, вот и начал с сентября каждый день ходить к воде и окунаться. А потом — раз, и вода замерзла! Но меня это не остановило. Со временем нашел сподвижников, которые делали прорубь, — и пошло-поехало. С тех пор не болею, бог милует. Но зимой я мерзну, поэтому тепло одеваюсь. Все мы сделаны из одинакового теста.
Стаж моржевания — 40 лет
Температура — минус 20 градусов
Время нахождения в воде — 3 минуты
Купается в Москве-реке в проруби рядом с улицей Живописная
Это место на Живописной я нашел по карте. Я недавно приехал в Москву с Украины на зимовку. Сначала сам делал прорубь топориком, а потом заметил неподалеку других моржей и примкнул к ним. Надо объединять усилия. Вообще, мне нравится купаться во все времена года. Не могу точно описать ощущения от погружения в ледяную воду, но они хорошие, особенно после купания. Окружающие к моему увлечению относятся индифферентно, а раньше —
с интересом. Но никто со мной моржевать не хочет: ни дочка, ни зять, ни внуки.
Алексей
Я омываю свое тело там, где мне хочется, и ухожу. Один йог рассказал мне, что в теле живет дух, обладающий разумом. Тело хочет того, что приятно, а разум — того, что полезно. Поэтому дух говорит: «Омойся, очистись!» — а тело: «Зачем в прорубь лезешь?» В проруби я всегда пребываю в состоянии духа, поэтому вода не кажется мне холодной.
Стаж моржевания — 2 года
Купается где захочет
В воду можно зайти просто жопу намочить, а можно войти как в храм. Мне духовно еще расти и расти. Хотя, конечно, я сильно изменился, когда начал омываться ледяной водой. Начинающим могу сказать, что самое сложное —
не войти в воду, а выйти из нее, не как ошпаренный, а свободным человеком.
Михаил
В обычной жизни я занимался и занимаюсь продажами итальянской мебели и изучением иностранных языков. Год назад мне захотелось новых ощущений, подвига. Обычно в такой ситуации люди прыгают с парашютом или начинают заниматься стрельбой — я решил купаться в ледяной воде.
В сентябре, когда вода была примерно 12 градусов, я начал каждый день ходить на пляж. Температура постепенно снижалась и в ноябре дошла до одного градуса. Впервые окунувшись в холодную воду, я испытал удивление и эйфорию. Эйфория — неотъемлемая часть купания при низких температурах, вне зависимости от того, погружаешься ты в первый или в десятый раз в своей жизни.
Страх холодной воды есть только в голове. Я даже придумал теорию взаимосвязи холода и радости. Когда организм попадает в ледяную воду, ему кажется, что он умирает. Механизмы, обеспечивающие жизнь, сразу начинают работать изо всех сил. Оказавшись на воздухе, где тепло, наше тело понимает, что ему не грозит опасность, а потому радуется.
Стаж моржевания — 2 года
Температура — минус 22 градуса
Время нахождения в воде — 15 минут
Купается в проруби в Москве-реке рядом с улицей Живописная
Конечно, я купаюсь не только зимой, но и летом. Правда, летний отдых мне кажется скучным. Нет того приятного ощущения, какое возникает в воде с температурой от четырех градусов и ниже. Нет эйфории, медитации, счастья. Тогда как моржевание — здоровый наркотик. Заходишь в воду: вокруг холодно, а внутри жарко и радостно. Кажется, что переходишь в другое состояние. Мне нравится просто замирать в ледяной воде и наблюдать за окружающими вещами и людьми. В такие моменты меня посещают новые идеи и добрые мысли.
Вообще, моржевание сподвигает к благим поступкам. Нет ни одного злого моржа. Все они — добрые, позитивные люди. А вот злые и агрессивные люди боятся заходить в холодную воду, потому что она обнажит их, заставит быть уязвимыми, сняв с них защитную броню. Я многих агитировал, но все отвечали: «Нет-нет, это не мое!». Наверное, они просто боятся стать хорошими, ведь быть добрым сложно. Знакомые говорят в шутку, что я сумасшедший.
Татьяна
Когда я была маленькой, мама закаливала нас с сестрой: мы обливались холодной водой и ходили босиком по снегу. Несколько лет назад я увидела, как купаются моржи, и захотела к ним присоединиться. Окружающие по-разному относятся к моему увлечению. Близкие одобряют, а коллеги не понимают и считают сумасшедшей, даже называют маньячкой. Но это скорее с юмором. Благодаря моржеванию я стала смотреть на все позитивнее и даже лучше выдерживать нагрузки на работе.
Стаж моржевания — 2 года
Температура — минус 30 градусов
Время нахождения в воде — 15 минут
Купается в проруби в Москве-реке рядом с улицей Живописная
Юля (дочь Татьяны)
Мне 11 лет. Год назад мама начала таскать меня в воду на руках — я боялась.
Но через некоторое время сама проплыла 12 метров. Не знаю, что меня на это подтолкнуло. На последних соревнованиях в Тюмени мне удалось преодолеть дистанцию в 25 метров. Мне хочется быть как мама, у нее уже много медалей.
Мы тренируемся вместе каждые выходные. Но если честно, купаться летом мне больше нравится.
Стаж моржевания — 1 год
Дистанция — 25 метров
Купается в проруби в Москве-реке рядом с улицей Живописная
Дмитрий
Впервые я окунулся в холодную воду в 12 лет, когда поскользнулся и упал в реку. Поняв, что от этого не умирают, я заинтересовался и начал самостоятельно изучать эту тему. А потом присоединился к другим моржам. Конечно, мы все мерзнем. Но делаем это только когда хотим, чтобы не мерзнуть в другое время. От погружения обычно слегка перехватывает дыхание, у нетренированных людей могут слегка болеть пальцы ног. Затем начинают работать эндорфины и приходит понимание, зачем все это нужно. Но я люблю купаться во все времена года. Лето — это лето, а зима — это зима. Не надо пытаться одно заменить другим.
Стаж моржевания — 20 лет
Температура — минус 38 градусов
Купается в проруби в Москве-реке рядом с улицей Живописная
Любовь
Мне 59 лет, в моей жизни было много всего, в том числе плохие ситуации. Однажды я решила от них избавиться. Помню, стояла у источника, подумала о плохом, поскользулась и упала в ледяную воду. Выскочила оттуда как пружинка и закричала, уже не помню что. Вода унесла с собой все плохие мысли и дала мне ощущение счастья.
Когда ныряешь в воду, сначала холодно, зато потом появляется ощущение опьянения, эйфория. Мир перестает существовать, есть только чувство нереальной легкости. Затем наступает момент, когда кровь бежит быстрее, и тебе становится по-настоящему жарко. Кажется, что тебя окутали тонким-тонким слоем шелка, и ты переродился.
Купается голой в Серебряном бору в Бездонном озере.
Я купаюсь без одежды, потому что она мешает мне насладиться натуральной средой. Когда я бросаюсь в воду голой, она меня целиком охватывает и как будто обнимает. После такого даже алкоголь не нужен. Все невзгоды становятся неважными, а ты — невесомой, сильной, здоровой и спокойной.
Вода — источник хорошей и здоровой жизни. Конечно, я купаюсь и в теплой воде, но то, что дает хрустальная ледяная вода, не дает никакая другая. Вообще, я родом из Сибири, и в Москве мне не хватает минусовой температуры. Поэтому я часто езжу на Байкал и в Омск, где есть контраст температур и солнце. А раз в неделю прихожу купаться в Бездонном озере, потому что здесь хорошо: хвойный лес, прекрасный воздух, прозрачная вода, а еще печка. Получается, что есть все, что нужно: вода, воздух и огонь.
Сергей
Я раньше часто страдал от респираторных заболеваний. Увидев, как купаются моржи, решил попробовать. Мне казалось, что я либо радикально заболею, либо вылечусь. Начал ходить на Бекетовский пруд, который раньше относился к имению Бекетова. В нашем клубе не ставят рекорды, просто погружаются в холодную воду, чтобы улучшить здоровье.
Купание зимой — это баня, но наборот: не жаром, а холодом. Японцы проводили эксперимент и наблюдали, как реагирует вода на разные эмоциональные состояния. Когда входишь в воду, происходит взаимодействие влаги внутри организма и внешней воды. Если при погружении боишься и зажат, будут плохие ощущения. А если расслабился и окунулся в воду на выдохе, то все пройдет хорошо. Выйдешь из воды — как будто заново родился. Восторг! Вода в организме структурируется — все заработает.
Стаж моржевания — более 30 лет
Температура — минус 40 градусов
Купается на Бекетовском пруду
Наталья
Для меня моржевание — стиль жизни. Все началось шесть лет назад, когда мне пришлось свернуть свой бизнес по предоставлению услуг красоты. Моя жизнь круто поменялась, когда я поехала на Украину к родителям, где от отчаяния решила встретить Новый год вместе с моржами в проруби.
Я испытала удивительные ощущения: мне совсем не было холодно выходить из воды, от меня шел пар, а организм наполнился легкостью и радостью. Вернувшись в Москву, я нашла место, где встречаются местные моржи, и начала постепенно осваивать ледяную стихию.
Входить в воду всегда холодно. Но если регулярно тренироваться, переносить низкие температуры становится легче. У каждого своя история отношений с ледяной водой: многие десятками лет окунаются в нее, но не плавают. Мне же сразу захотелось поплыть. В первую зиму я смогла проплыть 100 метров. Мне казалось, что я достигла своего предела, но через год во время марафона в Тюмени я преодолела дистацию в 1 050 метров.
Я зафиксировала рекорд по России среди женщин на дальность заплыва и на длительность нахождения в воде без специальных средств защиты, то есть в одном купальнике. Тогда я провела в воде 32 минуты 27 секунд — для меня это уникальное достижение.
Стаж моржевания — 6 лет
Температура — минус 30 градусов
Время нахождения в воде — 32 минуты 27 секунд
Дистанция — 1 050 метров
Купается в проруби в Москве-реке рядом с улицей Живописная
Конечно, плавать, когда на улице минус 30 градусов, тяжело. Тело постепенно так сильно охлаждается, что конечности начинает ломить, а руки и ноги не сгибаются. Именно поэтому на соревнованиях всегда есть профессиональная бригада спасателей, способная при помощи специальных технологий вывести пловцов-марафонцев из состояния гипотермии.
С другой стороны, во время заплыва на большую дистанцию о холоде не думаешь. Все мысли только о том, как распределить силы: где ускориться, а где проплыть так, чтобы дыхание оставалось ровным. Каждый раз, входя в холодную воду, я благодарю силу водной стихии за здоровье и прошу ее помочь мне преодолеть дистанцию.
Со временем я решила не только тренироваться сама, но и помогать другим, поэтому создала клуб закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы». Сейчас в нем состоит более 130 моржей разного возраста, некоторым из них всего один год. Врачи утверждают, что человек может находиться в холодной воде не более 12 минут, после чего в организме наступают необратимые и несовместимые с жизнью процессы. Своими тренировками и занятиями в клубе мы показываем, что каждый может повысить потолок своих возможностей.
Главное, подходить к моржеванию грамотно и не забывать слушать свой организм. Иначе придется долго восстанавливаться. У меня был период сильной увлеченности ледяной водой, когда я на несколько месяцев утратила чувствительность кончиков пальцев. После этого я стала осторожнее заниматься нагрузками холодом. Моржи ведь — обычные люди, тоже мерзнут. Хотя, возможно, не так быстро, как другие. Иногда я болею, но выздоравливаю быстрее, чем раньше.
Для меня холодная вода — целебная сила природы, которой надо научиться пользоваться. Люди боятся холода, только потому что не овладели необходимыми знаниями. В действительности, это такое же благо, как и тепло. Холод может вылечить, исцелить изнутри, а также продлить молодость и период активной личной жизни. В древние времена люди умели пользоваться холодом и лечиться им. Нам тоже нужно обратиться к природе, стать ближе к ней и бороться с недугами при помощи ее целебных сил.
Дима
Когда я был еще обычным человеком, я постоянно замерзал и много болел. Мне не хотелось проводить много часов жизни лежа в кровати с неприятными симптомами, поэтому по совету друзей я постепенно начал ходить босиком и купаться в проруби в холодное время года. Конечно, сначала родители были в шоке. Особенно когда мы выходили вместе на прогулку, а я был без обуви. Но после того, как я им все объяснил, они успокоились. К тому же мое здоровье сильно улучшилось.
Стаж моржевания — 2 года
Температура — минус 21 градус
Время нахождения в воде — 8 минут
Купается в Москве-реке в проруби рядом
с улицей Живописная
Вода всегда кажется мне холодной: что летом, что зимой. Лучшее время для купания — осень. На воде лежит опавшая листва, плывешь, и у тебя появляется романтическое настроение. Зимой тоже здорово, особенно когда рядом катаются люди на коньках. Вообще, многие совмещают зимнее плавание с определенным мировоззрением: устраивают сыро-моно-шляпо-едение, общаются с духами. В проруби рядом с Живописной все не так. Здесь просто клуб по интересам, можно хорошо поплавать.
Редакция благодарит клуб «Моржи столицы» за помощь в подготовке материала
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