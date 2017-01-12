В обычной жизни я занимался и занимаюсь продажами итальянской мебели и изучением иностранных языков. Год назад мне захотелось новых ощущений, подвига. Обычно в такой ситуации люди прыгают с парашютом или начинают заниматься стрельбой — я решил купаться в ледяной воде.

В сентябре, когда вода была примерно 12 градусов, я начал каждый день ходить на пляж. Температура постепенно снижалась и в ноябре дошла до одного градуса. Впервые окунувшись в холодную воду, я испытал удивление и эйфорию. Эйфория — неотъемлемая часть купания при низких температурах, вне зависимости от того, погружаешься ты в первый или в десятый раз в своей жизни.

Страх холодной воды есть только в голове. Я даже придумал теорию взаимосвязи холода и радости. Когда организм попадает в ледяную воду, ему кажется, что он умирает. Механизмы, обеспечивающие жизнь, сразу начинают работать изо всех сил. Оказавшись на воздухе, где тепло, наше тело понимает, что ему не грозит опасность, а потому радуется.