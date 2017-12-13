Варвара: Это квартира мужа. Больше 10 лет назад, еще до нашего знакомства, семья Антона купила ему студию. Я не знаю точно, почему они выбрали именно этот вариант. Мне кажется, его родители просто подстраховались, чтобы он вел не очень разгульную жизнь: на маленькую площадь не приведешь много друзей.

Сама я первые 18 лет жизни провела с мамой в Лисьем Носу на дачах Ленфильма. Потом переехала в город и чувствовала небольшой стресс: моей души не хватает простора и природы.

В эту квартиру въехала пять лет назад. Я неприхотливый в быту человек и терпеть не могу, когда вещи становятся более важными, чем люди и события. Поэтому переезд на меньшую площадь не стал проблемой. Ведь здесь, например, хороший вид из окна: я могу видеть небо и озеро — это важнее. Да, здесь экстремально мало места. Но муж и дочка испытывают в связи с этим больший дискомфорт, чем я. Я как улитка: приспосабливаюсь к обстоятельствам.

Ремонт в квартире делал муж: все решения — цветовые пространственные — его. Заселяясь, он построил кухонную стойку из гипсокартона: сам нарисовал в AutoCAD, рассчитал, купил материалы, сделал. Он инженер, так что для него это несложно. Недавно мы с дочкой около двух недель лежали в больнице, и муж за это время еще раз сделал ремонт: кое-что перекрасил, освежил, добавил панельки в комнате. Он иногда со мной советуется, а я говорю: «Знаю, что ты все равно все сделаешь хорошо». Вот так и живу. Видимо, его большая любовь к тому, чтобы все было основательно, является причиной отсутствия моего дискомфорта на маленькой площади.

Кухонная стойка задает пропорции пространства, так что мебель мы распределяли опытным путем: посмотрели, что как встает. Стремились, чтобы ребенок был поближе к маме. Детскую кровать не переставляли с тех пор, как приехали из роддома. Вообще, в течение последнего месяца собираемся справить ей новую кровать, но пока не хватило денег, сил и времени. Скорее всего, купим доски и — как временное решение — сколотим более крепкую кровать, может быть, сантиметров на 10 длиннее этой. Но перспектива такая, что Ира уже через год будет плохо здесь помещаться, а мы, надеюсь, как раз накопим на ипотеку. У нас все впритык.

На балконе Антон сделал рабочую зону. Изначально это была холодная лоджия с тонкими стеклами, которая покрывалась льдом: он ее утеплил, поставил нормальные окна. Пропорции лоджии задали логику расстановки мебели — стола и полок. У нас вообще с этим все просто, не надо гадать, куда же поставить резной стол — посередине зала или в углу? Тут пространство само подсказывает. Рабочей зоной пользуюсь в основном я, потому что там стоит компьютер: мне нужны графические программы, чтобы обрабатывать свои рисунки, делать всякие фишки. Графические программы на лэптопах плохо работают — нужен нормальный стационарный компьютер.