1 000 000 рублей

Я не могу начать свой день без капучино и чаще всего покупаю в «Макдоналдсе» именно его. Как и все нормальные люди, я не верил, что выиграю. Купил кофе — оторвал, посмотрел — и дальше живу. В прошлом октябре я ехал на работу и опаздывал, но все-таки зашел в «Макдоналдс» за напитком. Оторвал стикер, а там написано: «Мгновенный выигрыш — миллион рублей». Первым делом я запостил фотографию в фейсбук со словами «Вселенная мне улыбнулась». Позже я подумал, что это какой-то бред и, скорее всего, выигрыш не настоящий, а потенциальный, и мне надо будет кучу всего сделать, чтобы получить деньги. Я с детства привык не раскатывать губу, особенно если есть шанс проиграть, поэтому через три часа удалил пост с фейсбука, чтобы не спугнуть удачу. А когда я через три месяца получил деньги, то быстро свыкся с мыслью, что я миллионер, и забыл похвастаться перед друзьями.

Тот стикер я положил в кошелек, позже отсканировал, сделал копию и завернул в 20 бумажечек, чтобы не потерять. Миллионером я себя не ощущал, но меня проперло. Еще думал, что прикольнее было бы выиграть миллион долларов, а не рублей. Миллион рублей — такая сумма, которой для суперкрупной покупки мало, но на мелкие вещи тратить жалко, поэтому никакого плана, куда я потрачу деньги, у меня не было. В итоге я съездил на Кипр, купил одежды тысяч на 60 и немного потратил по мелочам. Прошел год, и у меня осталась примерно половина выигрыша.

Раньше я ходил в макдак каждое утро перед работой. Кофе там среднего качества: не гениальный, но и не плохой. К тому же быстро и по пути. Порой я перекусывал в макдаке и по вечерам — больше всего мне нравится острый бургер «Гурме». Вообще, в «Макдоналдсе» идеальная еда: вредная и очень вкусная. Я повар, но люблю еду в «Макдоналдсе» — диссонанса нет: повара в принципе редко готовят полезную еду, обычно наоборот.

Людей, которые в прошлом году выиграли одним стикером миллион рублей, трое на всю Россию — это мне по телефону сказал оператор. Еще я случайно узнал, что один из победителей из Калининграда, потому что мне сперва прислали его анкету для заполнения. Моя победа — это невероятная удача, так бывает только раз в жизни, но все-таки, почему моя удача, моя единственная возможность пришлась не на миллион долларов, а на миллион рублей? А в лотереях я никогда не участвовал, но после этого случая поверил в них.

Я вообще считаю себя везунчиком. Однажды я опоздал на метро, все поезда уже ушли, и я стоял с расстроенным лицом на перроне. Пришел поезд, однако двери в вагоны не открылись. Тогда я попросил машиниста подвезти меня пару станций, и он прокатил меня в кабине. В моем личном рейтинге этот своеобразный автостоп — вторая удача в жизни после выигрыша миллиона.

В этом году я закрутился на работе, еще и живу в другом месте, поэтому совсем забыл про акцию. Вот недели три назад вспомнил и подумал: «Черт, вдруг я бы и в этом году выиграл». После этого даже специально несколько раз сходил в «Макдоналдс», но ничего толкового мне не попалось. В следующем году буду снова пытаться.