Каждый декабрь в «Макдоналдсе» по всей России проходит акция «Монополия». Суть — найти выигрышные стикеры, которые прилагаются к некоторым продуктам ресторана. Например, стикеры можно получить вместе с биг-маком, стаканом кофе или большой порцией картошки. Главные призы акции — квартира в Москве, автомобиль, миллион рублей и билеты на полуфинал ЧМ по футболу. The Village пообщался с победителями прошлогодней «Монополии» о том, как изменилась их жизнь после выигрыша и каково получить миллион, купив капучино.
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Виталий Истомин
37 лет, шеф-повар
1 000 000 рублей
Я не могу начать свой день без капучино и чаще всего покупаю в «Макдоналдсе» именно его. Как и все нормальные люди, я не верил, что выиграю. Купил кофе — оторвал, посмотрел — и дальше живу. В прошлом октябре я ехал на работу и опаздывал, но все-таки зашел в «Макдоналдс» за напитком. Оторвал стикер, а там написано: «Мгновенный выигрыш — миллион рублей». Первым делом я запостил фотографию в фейсбук со словами «Вселенная мне улыбнулась». Позже я подумал, что это какой-то бред и, скорее всего, выигрыш не настоящий, а потенциальный, и мне надо будет кучу всего сделать, чтобы получить деньги. Я с детства привык не раскатывать губу, особенно если есть шанс проиграть, поэтому через три часа удалил пост с фейсбука, чтобы не спугнуть удачу. А когда я через три месяца получил деньги, то быстро свыкся с мыслью, что я миллионер, и забыл похвастаться перед друзьями.
Тот стикер я положил в кошелек, позже отсканировал, сделал копию и завернул в 20 бумажечек, чтобы не потерять. Миллионером я себя не ощущал, но меня проперло. Еще думал, что прикольнее было бы выиграть миллион долларов, а не рублей. Миллион рублей — такая сумма, которой для суперкрупной покупки мало, но на мелкие вещи тратить жалко, поэтому никакого плана, куда я потрачу деньги, у меня не было. В итоге я съездил на Кипр, купил одежды тысяч на 60 и немного потратил по мелочам. Прошел год, и у меня осталась примерно половина выигрыша.
Раньше я ходил в макдак каждое утро перед работой. Кофе там среднего качества: не гениальный, но и не плохой. К тому же быстро и по пути. Порой я перекусывал в макдаке и по вечерам — больше всего мне нравится острый бургер «Гурме». Вообще, в «Макдоналдсе» идеальная еда: вредная и очень вкусная. Я повар, но люблю еду в «Макдоналдсе» — диссонанса нет: повара в принципе редко готовят полезную еду, обычно наоборот.
Людей, которые в прошлом году выиграли одним стикером миллион рублей, трое на всю Россию — это мне по телефону сказал оператор. Еще я случайно узнал, что один из победителей из Калининграда, потому что мне сперва прислали его анкету для заполнения. Моя победа — это невероятная удача, так бывает только раз в жизни, но все-таки, почему моя удача, моя единственная возможность пришлась не на миллион долларов, а на миллион рублей? А в лотереях я никогда не участвовал, но после этого случая поверил в них.
Я вообще считаю себя везунчиком. Однажды я опоздал на метро, все поезда уже ушли, и я стоял с расстроенным лицом на перроне. Пришел поезд, однако двери в вагоны не открылись. Тогда я попросил машиниста подвезти меня пару станций, и он прокатил меня в кабине. В моем личном рейтинге этот своеобразный автостоп — вторая удача в жизни после выигрыша миллиона.
В этом году я закрутился на работе, еще и живу в другом месте, поэтому совсем забыл про акцию. Вот недели три назад вспомнил и подумал: «Черт, вдруг я бы и в этом году выиграл». После этого даже специально несколько раз сходил в «Макдоналдс», но ничего толкового мне не попалось. В следующем году буду снова пытаться.
Алла Плотникова
32 года, домохозяйка
Путешествие на двух взрослых и одного ребенка до 12 лет
Мне никогда не везло в конкурсах, я никогда ничего не выигрывала и вообще считала, что это все неправда и обман. Да я и никогда и не участвовала, только порой покупала в Сбербанке лотерейные билеты. О «Монополии» я даже не слышала, пока в прошлом году мы с мужем не взяли детей на праздник в торговый центр. Отвели их в детскую комнату, а сами пошли в фуд-корт — в «Макдоналдс». Там я заметила ажиотаж вокруг акции — какие-то мальчики активно спрашивали у всех подряд, нет ли у кого ненужных стикеров.
Когда мы заказывали еду, муж предложил купить среднюю картошку, а я говорю: «Нет, давай уж большую, мы же редко сюда ходим». И именно на этой большой картошке и был стикер с надписью «Путешествие от туроператора TUI на двоих взрослых (и одного ребенка до 12 лет)». Мне до сих пор не верится, что мы выиграли, ведь на всю Россию было семь таких наклеек, и одна из них досталась нам. Причем у нас было еще два стикера с названиями улиц — их мы отдали мальчикам, которые коллекционируют.
Наши знакомые, которые тоже сидели в фуд-корте, не поверили нам — говорили, что мы все врем и что такого не может быть. Но потом мы позвонили на горячую линию «Макдоналдса» и в компанию TUI, где выигрыш подтвердили. Тогда все стали говорить, что «Макдоналдс» — серьезная организация, но мы все равно думали, что за что-нибудь придется доплатить.
Путешествие длилось восемь дней. Среди вариантов на выбор, кроме Сочи, были вполне приличные: Хорватия, Черногория, Кипр, Греция и Турция. Но так как мы могли поехать только либо весной, либо осенью, то выбрали Кипр в сентябре. У моего мужа как раз в этом месяце день рождения, и обычно мы отмечаем его за границей — словом, все сложилось очень удачно. Нас поселили в шикарную пятизвездочную гостиницу, и нам действительно не пришлось ни за что доплачивать, даже за визу — я была удивлена. Вся поездка стоила ровно 130 тысяч рублей.
Я отрицательно отношусь к «Макдоналдсу», потому что там ужасно вредная еда, но иногда ее все-таки хочется. Раз в три-четыре месяца мы с мужем ходим туда. Не могу сказать, что мне там нравится больше всего, просто порой хочу съесть биг-мак или чизбургер.
Среди моих знакомых никто ничего подобного не выигрывал. Не знаю, завидовали мне или нет, но вслух никто не озвучивал. Зато все знакомые, которые знают о моей победе, стали активно участвовать в «Монополии» и других акциях. Но больше скидки в «Эльдорадо» на тысячу рублей никто ничего не выиграл.
Конечно, после выигрыша я поверила в чудеса. Нет, я не стала участвовать в других акциях, но поняла, что выиграть действительно можно. Мне вообще везет во всем, кроме лотерей. У меня счастливая жизнь, прекрасная семья, я всегда работала там, где мне нравилось. В новой «Монополии» я хочу участвовать, но пока все руки не доходят.
Дарья Ермакова
18 лет, студентка, сотрудник «Макдоналдса»
Сертификат на покупки в магазин Lamoda на 120 000 рублей
Я живу в Одинцове, и «Макдоналдс» находится прямо у моего дома, поэтому мы с подругой часто в нем бываем — буквально через день. Чаще всего пьем кофе, едим картошку и просто общаемся. В прошлом году к нам подошел мальчик и спросил, нет ли у нас стикеров «Монополии». Так мы и узнали про акцию и сразу стали в ней участвовать.
В «Макдоналдсе» можно выиграть моментальные призы: пирожок, чизбургер, картошку, кофе, купоны на «Яндекс.Музыку», миллион рублей и так далее. Такие подарки выигрываются с одного стикера, но чаще всего попадаются названия улиц. У каждой улицы свой цвет. Всего их, кажется, семь: оранжевый, синий, коричневый, зеленый, фиолетовый, розовый и красный. Соберешь три улицы одного цвета — выиграешь квартиру или автомобиль. При этом две улицы из трех часто попадаются, а последняя третья — очень редкая, за ней все и охотятся.
За две недели мы с подругой собрали внушительную стопку стикеров — сантиметра полтора — я их хранила дома на специальной полке. И вот как-то раз смотрю я на свои стикеры и понимаю, что у меня три улицы оранжевого цвета. Мы, конечно, с подругой подумали, что это обман и нам ничего не дадут, но оказалось, что мы выиграли 12 купонов по 10 тысяч рублей в Lamoda. Выигрыш поделили пополам.
В «Ламоде» небольшие цены, и вещи хорошего качества, поэтому мы заказывали всей семьей. Себе я взяла белую блузку с божьими коровками, рваные на коленках джинсы, еще одни джинсы, розовую кофточку, кофту со знаком Бэтмена, футболки — словом, много вещей, все и не вспомнить. Еще купили брату и маме ботинки, а папе кофту и футболку.
После выигрыша мы с подругой продолжили ходить в «Макдоналдс» и собирать стикеры: у нас была надежда, что мы выиграем второй раз подряд, но для этого нужно быть слишком везучим человеком. А моментальные съедобные призы, конечно, попадались.
«Макдоналдс» придумал хорошую акцию. Понятно, что выиграет не каждый третий человек, а один из миллиона, но система работает: люди действительно чаще ходят в ресторан. К тому же акция проводится зимой перед праздниками, когда у всех соответствующее настроение и отдых.
Не думаю, что в «Монополию» можно выиграть с помощью обмана. Самому напечатать стикер не получится, потому что для подтверждения выигрыша нужен уникальный код, напечатанный на стикере. Для победы нужно только везение.
Я слышала про то, что в группах во «ВКонтакте» обмениваются стикерами и продают их, но думаю, что там много мошенников. Если тебе попался редкий стикер, зачем продавать его за меньшую сумму, чем ты можешь получить благодаря призу?
Этим летом после сдачи экзаменов мне хотелось начать зарабатывать деньги, и я устроилась в «Макдоналдс». С тех пор я работаю там пять дней в неделю, и мне все нравится, у нас дружелюбный коллектив. На работе питаюсь товарами, которые нам разрешено есть — это «Биг-Мак», «Чизбургер», кофе, холодные напитки и картошка. Но если есть только эту еду, можно растолстеть, поэтому порой я беру обед из дома.
Работникам «Макдоналдса» запрещено участвовать в акции — уж не знаю, почему. Но у меня и нет желания, мне кажется, что уже ничего не выиграю. Стикеры, конечно, попадаются — я отдаю их знакомому, который играет.
Арсен Даллакян
консультант по потребительскому поведению
Акция «Монополия в „Макдоналдс“» качает за счет нескольких факторов. Во-первых, благодаря кобрендинговому синергетическому эффекту. Два сильных бренда — «Монополия» и «Макдоналдс» — волей-неволей привлекают внимание. Во-вторых, геймификационная механика — люди любят играть.
Еще один важный момент пиар-компании — это эффект «боли потерь» (по поведенческой экономике), который рекламодатели прекрасно вменяют юзерам, когда пишут, что, если ты не купишь бургер, то квартиры достанутся вот этому парню. Ну и конечно, хорошие призы — квартиры, поездки и деньги. Как правило, розыгрыш таких больших призов не проходит незамеченным, тем более в таком социально-демографическом сегменте, как постоянные пользователи «Макдоналдса».
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