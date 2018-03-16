Честно говоря, когда по-настоящему понимаешь, что выборы буквально через пару дней и что у тебя есть возможность проголосовать, просыпается какое-то особое чувство гражданского долга, если можно так сказать. На секунду забываешь обо всех своих политических взглядах, об отношении именно к этим выборам, чувствуешь ответственность.

К 18 годам уже можно сформулировать как минимум свою точку зрения по отношению к власти: нравится она тебе или нет. Не знаю, существует ли такой оптимальный возраст для голосования и по каким критериям его определяют. Некоторые в 16–18 принимают серьезные и правильные решения, а кто-то и в 30–40-летнем возрасте (в котором у нас принято считать человека взрослым и рассудительным) не могут решить банальных вещей.

Я искренне верю, что выборы в России могут работать, но не сейчас. Не при действующей системе. Вообще многие стали следить за событиями предвыборной гонки чисто с развлекательной точки зрения. Я сейчас слежу лишь в силу особенностей учебы. Меня, например, очень напрягают те кандидаты, которые как будто забыли, что они баллотируются на пост президента. Забывают, главой какой страны они собираются быть: думают, что в России живут представители только одного народа, или пытаются вернуть то, что уже давно кануло в Лету, ведут себя абсолютно неадекватно на центральном телевидении. Особый интерес вызывает работа СМИ, когда до выборов осталось совсем немного.