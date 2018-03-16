Люди в городе«Больше всего претензий к Жириновскому»: 18-летние на выборах
Как собираются голосовать самые молодые избиратели
В это воскресенье на выборах президента впервые смогут проголосовать 18-летние избиратели. Поговорили с молодыми людьми, вся жизнь которых прошла при Путине (с небольшим перерывом на президентство Медведева), об их политических предпочтениях и отношении к выборам с заранее предрешенным результатом.
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Оля Мамиконян
МГУ имени М. В. Ломоносова, журфак
Честно говоря, когда по-настоящему понимаешь, что выборы буквально через пару дней и что у тебя есть возможность проголосовать, просыпается какое-то особое чувство гражданского долга, если можно так сказать. На секунду забываешь обо всех своих политических взглядах, об отношении именно к этим выборам, чувствуешь ответственность.
К 18 годам уже можно сформулировать как минимум свою точку зрения по отношению к власти: нравится она тебе или нет. Не знаю, существует ли такой оптимальный возраст для голосования и по каким критериям его определяют. Некоторые в 16–18 принимают серьезные и правильные решения, а кто-то и в 30–40-летнем возрасте (в котором у нас принято считать человека взрослым и рассудительным) не могут решить банальных вещей.
Я искренне верю, что выборы в России могут работать, но не сейчас. Не при действующей системе. Вообще многие стали следить за событиями предвыборной гонки чисто с развлекательной точки зрения. Я сейчас слежу лишь в силу особенностей учебы. Меня, например, очень напрягают те кандидаты, которые как будто забыли, что они баллотируются на пост президента. Забывают, главой какой страны они собираются быть: думают, что в России живут представители только одного народа, или пытаются вернуть то, что уже давно кануло в Лету, ведут себя абсолютно неадекватно на центральном телевидении. Особый интерес вызывает работа СМИ, когда до выборов осталось совсем немного.
У меня, если честно, нет особенных симпатий. Человека, который смог бы привнести что-то новое в жизнь страны и изменить ее к лучшему, я на этих выборах не вижу. Буду, скорее всего, идти от обратного — какой кандидат вызывает меньше всего вопросов и претензий, тому и отдам свой голос.
Больше всего претензий к кандидату Владимиру Жириновскому. Я считаю, что это какой-то затянувшийся спектакль, над которым уже каждый россиянин успел посмеяться. Как не контролирующий себя человек может заниматься политикой? На таком примере можно легко объяснить происходящее в России: людям просто не из чего выбирать и нечего ждать от политиков.
Вообще многие стали следить за событиями предвыборной гонки чисто с развлекательной точки зрения. Я сейчас слежу лишь в силу особенностей учебы.
Я бы проголосовала за кандидата, который всей своей политической карьерой, от ее начала и до конца, показывает, что он достоин этого поста. Многие участники сегодняшних выборов проснулись лишь в их преддверии. О политике таких людей нельзя ничего сказать, а тем более делать хоть сколько-нибудь значимые выводы.
Даже считая, что политическая ситуация не поменяется в России в ближайшие шесть лет, я все равно пойду голосовать. Думаю, не будет особо новым то, что я скажу: ничего не меняется в лучшую сторону, если не прикладывать к этому усилий. Мне важно знать, что голос отдала именно я и что эта предпринятая попытка не прошла бесследно.
Иван Пунка
МАДИ, логистика
Конечно, как здравый человек, я понимаю, как проходят выборы в РФ, чем закончатся и почему. В русской ментальности всегда была, есть и будет надежда на батюшку-царя, генерального секретаря и так далее. Поэтому я уверен, что 60 % у Путина будут точно, так как он идеальный кандидат на имперские лавры.
Пойду ли я на выборы? Конечно! Это ведь первые выборы, на которых я проголосую. Самое главное — проявлять активность, не плыть по течению и не вестись на смутные предложения от непонятных личностей. За кого голосовать — это выбор каждого. Но если говорить о кандидатах, то Собчак без своей команды — это и говорить не о чем, Жириновский имеет своих избирателей, но большинства у него не будет никогда, Грудинин, надеюсь, наберет 15 %, чтобы Дудь побрился налысо, Путин — мейнстрим.
Объективно, я не могу сказать, что не хочу видеть его президентом. Возможно, я отдам голос за него, а возможно, за кого-то другого.
Я считаю, что 18 лет — это неподходящий для голосования возраст. Голосовать должны люди с высшим образованием. Или можно создать систему голосов: тот, кто больше сделал полезного, тот, кто образованнее, тот будет иметь больше голосов в той сфере, где он разбирается.
В нашей политике сейчас, я думаю, много проблем. Высшее образование почти платное. Медицина — объясню на примере: когда у моего деда был рак печени, ему сказали, что есть подозрение на язву. Я не против военных аэродромов в Египте, не против поддержки Сирии, но еще бы я был не против, чтобы за налоги, которые платят мои старики, им хотя бы ставили правильные диагнозы. Я хочу, чтобы замечательный Собянин не останавливал работу свалок, что приводит к загрязнению окружающей среды в Подмосковье и ******* [ужасному] аромату за десять километров от закрытых свалок. Я прекрасно понимаю, что в рамках истории мы еще неплохо держимся после развала, но обращать внимание на внутренние проблемы тоже стоит.
Я считаю, что 18 лет — это неподходящий для голосования возраст. Голосовать должны люди с высшим образованием.
Если система выборов в России и работает, то она работает явно не для тех целей, для которых она предназначена. Возможно, она работает измерителем, маяком… но, может быть, это и хорошо для нас? Если будет монархия — вот это хуже.
А на самом деле я думаю, что России еще недолго терпеть такую ерунду. Глобализация возьмет свое, и мы станем огромной либертарианией! Будем заниматься искусством все… Да, я верю в это!
Анна Рукова
(имя и фамилия изменены по просьбе героини)
МГЮА, юрфак
Я думаю, что в нынешней обстановке от нас ничего не зависит. Если бы выборы были честными, то да, на нас была бы большая ответственность. Я думаю, что к 18 годам люди уже имеют определенные взгляды на жизнь, потому что они уже сделали выбор, кем стать, уже определились с университетом и специальностью. Поэтому выбрать президента в 18 уже можно осознанно.
Наши выборы не должны называться выборами, откровенно говоря, это переизбрание Путина. Каждый это знает. Поражает, насколько оперативно идет пропаганда с помощью известных личностей вроде Бузовой, которые в инстаграме делятся постом, призывают голосовать из любой точки России. Путина, в принципе, должны были отстранить от гонки за то, что он превысил бюджет, установленный законом (за нарушение следует отстранение. — Прим. ред.) на предвыборную кампанию почти в 2,5 раза. Ну и в принципе, я думаю, Путин уйдет из Кремля только вперед ногами. В стране отсутствует реальная оппозиция. Все кандидаты лишь марионетки. Вот как-то так.
Никому из кандидатов я не симпатизирую. И напрягает больше всех Жириновский. Он ведет себя не как политик. Его резкие высказывания недопустимы для человека, претендующего на пост президента.
Главные проблемы политики сегодня — это действующая власть, не дающая оппозиции появиться, и коррупция. И система вся построена на людях, которые действуют только в своих интересах, то есть аппарат строится на связях верхушки власти между собой, а не на реальных способностях людей. Политика носит закрытый характер, да и в принципе делается слишком большой упор на внешнюю политику, при этом во внутренней просто завал.
Наши выборы не должны называться выборами, откровенно говоря, это переизбрание Путина. Каждый это знает.
Мой идеальный кандидат — Алексей Навальный. Он не боится страдать от последствий отстаивания свой позиции. Он не прячется от народа, он для него доступен. У него есть реальная программа действий, и он готов ее реализовать. А выборы я бойкотирую.
Никита Жижин
МГЮА, институт адвокатуры
Я чувствую ответственность за свой выбор. Да, мне и моей семье жить в этой стране. Хотелось бы знать, что нас ждет, выбирать вектор. Безусловно, в 18 лет уже можно делать осознанный выбор. Как по мне, если я сейчас не начну выбирать и высказывать свои взгляды, то как я смогу быть услышанным? Мне на самом деле очень льстит, что представители разных поколений могут выбирать и быть услышанными.
Работают ли выборы в России — очень тяжелый вопрос, сам процесс скорее да, чем нет, а вот с кандидатурами все очень плохо… Основная проблема именно в слабости кандидатур и нежелании пускать в правящие элиты других лиц. Нежелание это исходит от действующего президента и его окружения. И хотя из кандидатов меня не напрягает особенно никто, но и бурных симпатий никто тоже не вызывает. Большинство для массовки и, скорее всего, Кремлем проплачены. К действующему президенту я откровенных симпатий не испытываю, но и ненависти нет тоже.
Главная проблема в нашей политике сегодня — это огромнейшая бюрократия и отсутствие наказания как такового за коррупцию и схожие вещи. Это вытекает из принципа «своих не бросаем». Также сборище некомпетентных людей у власти — большая проблема. Это можно изменить, поставив на места людей, разбирающихся в своей работе.
К действующему президенту я откровенных симпатий не испытываю,
но и ненависти нет тоже.
Мне нравятся многие аспекты нашей внешней политики, также централизация власти в Москве, которая не завершилась, к сожалению. Я считаю правильным назначение губернаторов Кремлем. Хотя в некоторых регионах выбирали губернатора, действующего в своих интересах, как в Екатеринбурге или Калининграде. Я бы хотел голосовать за кандидата, действующего максимально в интересах народа. Если грубо выразиться, таковым являлся Гитлер, берем в расчет исключительно его действия, которые не являлись преступлениями, то есть политику в отношении германского народа, развития экономического и социального секторов. Повторюсь, не беру в расчет преступления против человечества!
Я пойду на выборы, потому что хочу сделать свой выбор. Скорее всего, он не будет значить ничего, но если я не пойду, то как я смогу высказать свою гражданскую позицию? Поэтому я не понимаю людей, которые объявляют выборам бойкот.
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