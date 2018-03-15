В моем детстве выходили газеты, где на последней странице была обязательная рубрика «Ищу друга». Я отправила заявку в эту рубрику, когда мне было 14, и получила целую пачку писем — штук 20! Для стеснительного подростка это было слишком много — я ответила не всем, кто-то мне не ответил. В итоге переписка сложилась с тремя девочками — мы с ним дружили около года. Потом все кончилось, не помню почему.

Однажды я узнала о проекте движения «Невидимые дети», в котором люди из разных городов и стран пишут письма сиротам из детских домов российской глубинки. Работает это так: ребенку находится его шеф — персональный взрослый, который уделяет время только этому ребенку. У шефа может быть и больше подшефных, но только не в одном и том же детском доме.

Я подумала: детей я люблю, письма писать тоже, два обязательных подарка — к Новому году и дню рождения — осилю. Если все это поможет ребенку-сироте стать увереннее в себе, познакомит его с миром, в котором ему предстоит жить после выпуска из детского дома, буду рада. Администратор проекта прислал мне адрес и данные одной 11-летней девочки, того самого нежного возраста, когда ребенок уже и не совсем ребенок, но еще и не бунтующий подросток.

Галя жила в детском доме в Сибири. Скоро у нее должен был наступить день рождения, поэтому вместе с письмом я отправила ей подарок — набор детской косметики: блеск для губ, лак для ногтей, ароматная водичка и вкусно пахнущий шампунь, какие-то сладости еще. И стала ждать ответа. Он был коротким, в формате «Меня зовут Галя, мне скоро 12 лет, я люблю гулять с друзьями, петь и танцевать, у нас хорошие учителя и воспитатели, мне все очень нравится, пришли мне, пожалуйста, планшет».

У выпускников детских домов есть большая проблема — многие из них выходят в мир избалованные подарками спонсоров, которые покупают им конфеты и апельсины, подменяя понятия «забота» и «помощь» понятием «подарок»

Дети в детском доме не сразу воспринимают шефов как друзей, поначалу думают, что это — их личные спонсоры. Задача шефа — объяснить, что не все в жизни исчисляется в планшетах. А главное — подвести к мысли, что во взрослой жизни ему никто не будет давать желаемое только потому, что он рос без родителей. У выпускников детских домов есть большая проблема — многие из них выходят в мир избалованные подарками спонсоров, которые покупают им конфеты и апельсины, подменяя понятия «забота» и «помощь» понятиями «подарок» и «материальная выгода».

Я стала описывать Гале разницу между дружбой и выгодой. Рассказывала, что в жизни приходится много работать, чтобы чего-то добиться, деньги не растут на деревьях. Платить нужно не только за еду, развлечения и одежду, но и за коммунальные услуги, визиты к врачу, аренду квартиры. Рассказывала и об интересном — о том, как побывала на съемках кино, о занятиях в театральной студии (Галя мечтала стать актрисой, эта тема была ей интересна), о своих путешествиях и экскурсиях по Москве, описывала интересные случаи из школьной жизни. Пыталась заводить разговоры о книгах, фильмах и музыке, но Гале все это было не так интересно, как ответ на вопрос, когда я смогу подарить ей смартфон.

Девочка охотнее звонила мне по телефону — брала у кого-то аппарат и симку. Письма для нее были повинностью, это было видно по содержанию. Но дети в детдомах редко тянутся к учебе, предпочитая чтению и письму телевизор и прогулки — им не с кого брать пример. Отчасти и поэтому переписка с Галей не была долгой. Через три года она поступила вроде бы в педагогическое училище и перестала быть моей подшефной — переписка прервалась.

Мой опыт переписки с ребенком из детдома нельзя назвать успешным. У меня не было возможности лично познакомиться с Галей, потому что слетать из Москвы в Сибирь — дело затратное. Все началось с подарка — и это, вероятно, задало тон всему общению. Может, девочка сразу рассматривала шефство как возможность получить личного спонсора. Но моя подруга уже больше трех лет общается с подшефной девочкой из Челябинской области. Они пишут друг другу пространные письма, обсуждают книги, музыку, даже о политике беседуют. Есть и другие примеры успешного шефства, мне просто не повезло.

Сейчас у меня нет подшефных детей. Как-то на форуме участников проекта «Невидимые дети» кто-то предложил обмениваться письмами друг с другом. Мне хотелось общения, и я стала слать письма тем шефам, с кем подружилась, о семье-работе, с впечатлениями от кинофильмов — в общем, обо всем, о чем можно поболтать с друзьями при встрече.

Еще я нашла себе несколько собеседников во «ВКонтакте» — в группах, посвященных бумажной переписке. Участники групп обмениваются адресами, выкладывают фотографии красиво украшенных конвертов, обсуждают мейл-арт (вид изобразительного искусства, где почтовые материалы украшают коллажами, штемпелями или наклейками. — Прим. ред.), скрапбукинг (изготовление или оформление альбомов. — Прим. ред.) и общаются на смежные темы. С кем-то я веду тематические переписки — тогда письма больше похожи на эссе на определенную тему: например, о детстве, мечтах, выборе профессии, странах и любимых местах в городе. Бывает, что переписка прекращается, если письма конкретному человеку не пишутся из-за того, что общих тем не осталось.

С появлением смартфонов электронные письма стали практически аналогом СМС, то есть используются для чего-то оперативного. А письма сродни медитации. Куда приятнее получить в руки настоящий конверт, увидеть живой почерк человека, красивые марки. Распечатывать бумажное письмо — как подарок разворачивать: интересно и волнительно.