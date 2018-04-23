О любви, сексе и наркотиках

Уже второй год я живу одна в Москве, вдали от своих друзей и любимого человека — мой парень Влад живет в Краснодаре, мы вместе четыре года. Я считаю себя моногамным человеком — отчасти из-за православия, мне важно количество половых партнеров, не хочу распространять свою энергию на многих людей.

В православии есть установка: никаких плотских отношений до свадьбы. И до того, как я встретила своего парня… Надеюсь, это не будет читать моя мама, потому что это большой секрет. В общем, не испытав глубоких чувств, я думала: не дай бог я лишусь девственности до свадьбы, не смогу заходить в храм, буду самой грешной женщиной на планете, у меня не будет нормального мужа, родятся уроды дети. Но потом я поняла, что если люди любят друг друга, если между ними что-то серьезное, то надо к этому относиться по-другому. Сейчас мне кажется, что эта заповедь существует для того, чтобы ограничивать людей, мы ведь все разные. Например, кому-то нормально со всеми подряд — вот таких надо останавливать, чтобы было меньше шлюх. Но если ты думаешь головой, то ты не будешь спать со всеми подряд.

Нет ничего плохого в том, чтобы дарить родному человеку любовь, с ним воссоединяться. Наоборот, дарить любовь — это же очень православно. Меня долго останавливала религия, но путем логических размышлений я пришла к тому, что я не делаю ничего плохого. Мне кажется, что мама догадывается, мы с парнем ведь встречаемся уже четыре года. Но напрямую я никогда не скажу, для моих родных это плохо, очень-очень плохо. Бабушка, например, говорит: «Ну ты же верующая, я верю, что между вами ничего не было». Я буду позорной девой, если они узнают.

Я иногда хожу в клубы, но мне там некомфортно: мне кажется глупым трясти башкой под ту музыку, которую слушают мои сверстники. Вот если будет веселая музыка 90-х — пойду обязательно. А так я лучше проведу время с пользой — займусь йогой, например. Часто хожу на концерты любимых исполнителей — на это уходит львиная доля моего бюджета. Обожаю инди: Florence and The Machine, White Lies, Metronomy, Arcade Fire, люблю психоделический характер в музыке.

Стараюсь вести здоровый образ жизни, не люблю пить и курить. Траву не люблю просто потому, что не нравится вкус и воздействие на мое сознание — я не получаю от этого никакого удовольствия. Если предложат выпить или покурить, я соглашусь, если захочу — меня ничего не будет останавливать.