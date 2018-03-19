С приходом весны везде снова начинают говорить про недостаток витаминов, а любую проблему со здоровьем списывают на авитаминоз. Но что имеют в виду врачи, когда используют этот термин, надо ли сейчас усиленно принимать мультивитамины и почему витамин С не помогает при простуде? The Village разобрался вместе со специалистами.

Текст Евгения Скворцова

Михаил Лебедев ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анастасия Левченко терапевт сети медицинских центров «Медскан» Василий Дьячковский врач мобильной клиники «DOC+»

Что имеют в виду, когда говорят про авитаминоз

Авитаминоз — состояние критической нехватки или полного отсутствия определенного витамина в организме. Оно ведет к опасным болезням вроде цинги (разрыхление и кровоточивость десен) — при отсутствии витамина С, полиневрита (множественные поражения нервов) — при критической нехватке витамина В1, пеллагры («болезнь трех Д» — дерматит, диарея и деменция) — при большом недостатке витамина В3. В развитых странах, где давно нет проблем с продовольствием, с авитаминозом, по сути, покончено: с ним сталкиваются крайне редко, например, при некоторых раковых заболеваниях.

При этом очень часто авитаминозом ошибочно называют частичную витаминную недостаточность — гиповитаминоз, когда витамин в организме есть, но его содержание ниже нормы. Такое состояние нередко бывает у беременных (недостаток фолиевой кислоты, или витамина В9), вегетарианцев (недостаток витамина В12), профессиональных спортсменов, а также тех, кто долго сидит на жестких диетах. В этих случаях курс назначенных врачом витаминов помогает решить проблему.

Однако попытка списать быструю утомляемость, сонливость, плохое настроение, сухость кожи, ломкость волос и ногтей на гиповитаминоз и заниматься самолечением, принимая разрекламированный витаминный комплекс, — распространенная ошибка. По словам врача «DOC+» Василия Дьячковского, недомогания, особенно в межсезонье, обычно связаны с частыми изменениями активности органов. Такие колебания происходят из-за смены продолжительности светового дня или при резких перепадах температуры и влажности воздуха, например, когда воздух в помещениях сухой и теплый из-за работающего отопления, а на улице — холодно и достаточно влажно.

Без обследования нельзя исключать и возможные заболевания. К примеру, железодефицитная анемия, с которой, по данным Всемирной организации здравоохранения, сталкиваются около 40 % женщин во всем мире, также сопровождается хронической усталостью, тусклым цветом лица и плохим состоянием кожи. Поэтому, прежде чем пить витаминный комплекс, стоит посетить врача и сдать общий анализ крови.

Почему не возникает авитаминоз

Современный человек почти не сталкивается с авитаминозом благодаря пищевой промышленности, предлагающей продукты с синтетическими витаминами. Конечно, пользу сбалансированного питания с получением натуральных витаминов, например из фруктов и овощей, никто не отменял, но во время обработки и хранения продукты теряют свои полезные свойства. Например, витамин С полностью исчезает из свежевыжатого сока спустя всего час после отжима. Поэтому обогащение продуктов витаминами — реальная необходимость.

Так, хлеб пекут из муки, обогащенной тиамином, ниацином, рибофлавином и железом. Почти все молоко уже не один десяток лет обогащают витамином D (пастеризация уничтожает не только микробы, но и полезные вещества), а хлопья для завтрака имеют довольно высокую питательную ценность вовсе не благодаря добавленным кусочкам сухофруктов. И это нормально: отправляя в рот ложку хрустящего завтрака, мы не задумываемся о том, что едим продукт с искусственной добавкой.

Витамин С полностью исчезает из свежевыжатого сока спустя всего час после отжима. Поэтому обогащение продуктов витаминами — реальная необходимость.

Нередко производителей продуктов питания упрекают в том, что они обогащают пищу витаминами ради собственной выгоды: указав на упаковке высокое содержание полезных микроэлементов, проще продать продукт дороже. С этим сложно спорить, но в противном случае пищевые добавки (в частности, синтетические витамины) наверняка начнут вводить на уровне закона — не допускать же массовых авитаминозов, от которых страдают жители стран третьего мира. Получается, что обогащенные витаминами продукты существуют на рынке в первую очередь потому, что в них нуждается потребитель. По мнению ученых, для большинства людей такая пища — единственная возможность регулярно получать нужное количество необходимых микронутриентов.

Можно ли «переесть» витаминов

Чтобы «заработать» гипервитаминоз — состояние, вызванное токсическим эффектом из-за избытка какого-то витамина, нужно очень постараться, однако такие случаи участились. Врачи связывают это с бесконтрольным приемом витаминных препаратов и биодобавок, которые легко достать в любой аптеке или магазинах спортивного питания. Например, в некоторых поливитаминных комплексах содержание действующих веществ сильно превышено, что не всегда безопасно для здоровья. Головная боль, головокружение, тошнота, расстройство стула, проблемы с кожей — симптомы гипервитаминоза разнообразны. Обычно проблему провоцируют накопившиеся жирорастворимые витамины А, Е, D и K. Например, передозировка витамина А может оказаться причиной выпадения волос, привести к поражению печени или неполадкам с почками, вызвать аномалии в развитии плода при беременности. А вот избыточная концентрация водорастворимых витаминов группы В и С почти не встречается: эти микроэлементы быстро выводятся из организма с мочой.

При этом столкнуться с гипервитаминозом, регулярно употребляя продукты, богатые витаминами, невозможно: значительная часть полезных микроэлементов просто не усвоится. Некоторые витамины плохо всасываются в кровь по отдельности, например, для нормального усвоения витамина А необходим токоферол (витамин E). Бывает и наоборот, когда витамин не усваивается из-за наличия других микроэлементов. Так, тиамин (витамин В1) практически несовместим с витаминами собственной группы — B2, B3, B6, B12. А фолиевая кислота и цинк вместе образуют нерастворимый комплекс, мешающий всасыванию обоих.

На усвоение витаминов также влияют схемы приема. Жирорастворимые витамины A, D, E, F, K нужно пить строго после еды, причем съеденное перед их приемом блюдо должно содержать жиры. Кроме того, большинство витаминов хранится достаточно долго (около трех лет), но их полезные свойства сохраняются лишь тогда, когда препараты находятся в сухом, прохладном, темном месте. Если средство полежало, к примеру, в холодильнике, пользы от него будет мало. Стресс, частые перелеты со сменой часовых поясов, чрезмерные физические нагрузки нередко ухудшают обменные процессы в организме, и с усвоением ценных микроэлементов также могут возникать проблемы. Болезни желудка, кишечника, печени, щитовидной железы, перенесенные операции, химиотерапия и прием некоторых лекарств тоже могут быть причиной плохого всасывания витаминов.

Дефицит витамина D — уловка маркетологов или реальная опасность?

По словам терапевта сети медицинских центров «Медскан» Анастасии Левченко, население развитых стран не испытывает недостатка витаминов в обычном рационе питания — кроме недостатка витамина D в регионах с небольшим числом солнечных дней в году. Участие в усвоении кальция — одна из главных функций витамина. Когда минерал не усваивается, кариес, проблемы с кожей и волосами неизбежны, а риск переломов повышается в разы.

Организм получает витамин D двумя способами: вместе с пищей (при этом важно включать в рацион жирную рыбу, сыр, яйца, оливковое масло, потому что без жиров и ненасыщенных жирных кислот ценный витамин не усвоится) и вырабатывает самостоятельно под воздействием ультрафиолета. В норме надо получать 600–800 МЕ микроэлемента в сутки, но «наесть» или «назагорать» такое количество витамина невозможно.

Поэтому всем жителям северных регионов врачи рекомендуют дополнительный прием витамина D. Правда, для начала нужно выяснить уровень витамина в крови, сдав анализ. По результатам врач сможет назначить раствор (сейчас особенно популярна легкоусвояемая форма D3) и подходящую дозировку. А для успешной гормональной активности (витамин D еще имеет свойства гормона) микроэлементу понадобится «группа поддержки» — витамины С, группы В, Е и К.

Почему витамин С не помогает при простуде

Аскорбиновая кислота настолько популярна, что ее не может не быть в вашей аптечке. Однако это не волшебная таблетка: витамин C не может предотвратить развитие ОРЗ. Мощный антиоксидант препятствует образованию свободных радикалов и закислению крови, но причина простуды в большинстве случаев — вирусы, с которыми не способен бороться ни один витамин. Поэтому, если у вас появились первые симптомы простуды, даже ударная доза витамина С не ускорит выздоровление. Кстати, дозировку лучше не превышать во избежание более серьезных последствий — гастрита, образования камней в почках и даже онкологии.

Нужны ли мультивитамины для профилактики

Если вы не живете за чертой бедности и можете позволить себе разнообразное питание, то все необходимые витамины вы и так получаете с пищей (за исключением разве что витамина D). А вот прием мультивитаминов с целью профилактики гиповитаминоза вам вряд ли что-то даст. По словам врача Михаила Лебедева, научных доказательств пользы витаминных комплексов до сих пор нет. Зато есть немало исследований, говорящих об их бесполезности: повысить иммунитет или улучшить состояние кожи при помощи мультивитаминов невозможно. К тому же витаминные комплексы нередко содержат вещества, вызывающие аллергию, что чревато неприятными симптомами.

ОБЛОЖКА: ROZZA33 – STOCK.ADOBE.COM