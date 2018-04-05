В рубрике «В закладки» The Village показывает сайты, страницы в инстаграме, паблики и телеграм-каналы — не обязательно популярные, но интересные, смешные или красивые. В этот раз восхищаемся инстаграм-проектом «Снова 20» — о том, что никогда не поздно получать удовольствие от жизни и что 60 — это новые 20.

Текст Мария Абросимова

Идея проекта зародилась за одним из покерных столов Лас-Вегаса, пока Роман Зарипов, создатель аккаунта, раз за разом проигрывал уверенно блефующим американским пенсионерам, совсем не похожим на стариков, доживающих свое.

«Третий возраст» — понятие, означающее период активной жизни после выхода на пенсию. На Западе жизнь после 60 воспринимается как возможность делать то, на что раньше не хватало времени: осваивать новые профессии, менять сферу интересов, путешествовать. Или обыгрывать молодое поколение в покер.

Ребята из команды «Снова 20» поставили перед собой задачу — найти тех самых людей «третьего возраста» в Москве и показать, как можно и нужно жить, если тебе за 60. Героями проекта стали подопечные благотворительного фонда «София», который занимается поддержкой пожилых людей, ветеранов и инвалидов. Под каждой из 20 фотографий — истории людей, которые не боятся жить, мечтать и понимают, что цифры в паспорте не имеют значения.

Помочь исполнить мечты пожилых людей можно, поддержав фонд «София».

Павел Гришинский, 65 лет

Публикация от Жизнь только начинается (@snova20) 23 Мар 2018 в 2:08 PDT

Я видел столько богатства в жизни, столько драгоценностей, но понимаю, что ценнее всего — впечатления. Последние лет десять мечтаю поехать в Антарктиду и обойти вокруг Южного полюса. На пингвинов посмотреть интересно. А полярное сияние! Это такое, знаете, даже мысль об этом какая-то инопланетная. Будто это сказки все. Очень хочется увидеть это и почувствовать, чтобы убедиться, что такое бывает. Но это, конечно, все очень сложно. Туда непросто попасть. Очень много денег нужно и заморочек с документами. Но я не отчаиваюсь. У меня еще вся жизнь впереди.

Лариса Денисова, 70 лет

Публикация от Жизнь только начинается (@snova20) 27 Мар 2018 в 3:45 PDT

Хочется, чтобы театры стали доступны для пенсионеров. У меня маленькая пенсия. Не доработала полгода до выслуги лет, уволилась раньше, потому что дочь тяжело заболела. В наше время новые форматы театров — иммерсивный спектакль, например. Туда билет стоит больше, чем пенсия, а я мечтаю на него сходить.

Людмила Чуйко, 70 лет

Публикация от Жизнь только начинается (@snova20) 5 Мар 2018 в 1:07 PST

Я пишу стихи и мечтаю выпустить сборник. Сейчас есть возможность подумать, что-то философское написать. Приглядеться к природе, выразить, насколько она красива.

Пока книги нет, приходится публиковать на сайте, но это не то. Хотелось бы, чтобы люди шуршали страницами, как осенними листочками, читая мои стихи, задумывались о жизни, учились замечать прекрасное.

Алексей Сдобнов, 61 год

Публикация от Жизнь только начинается (@snova20) 2 Мар 2018 в 1:31 PST

У индейцев есть поговорка «Человек начинает стареть, когда перестает мечтать». Я стареть не хочу, мне 61, но я до сих пор хожу в спортзал, езжу на горных лыжах и мечтаю. Самое главное, чего хочу, — проехаться на байке по Road 66 в Америке.

Обложка: «Снова 20»