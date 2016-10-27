Квартира неделиКвартира в индустриальном стиле с балконом в ванной комнате
Английские традиции в старом доме в Замоскворечье
Хозяйка квартиры — коренная москвичка, которая живет на две страны: Россию и Англию. В своей московской квартире она решила сделать дизайн, напоминающий ей о центральной Англии, где она проводит много времени, — в меру консервативный, индустриальный, но при этом уютный.
Дом 1929 года постройки в историческом районе Москвы вполне соответствовал задумке. Во время ремонтных работ дранку (однослойные тонкие пластины древесины. — Прим. ред.) и штукатурку со старых кирпичных стен удалили, кладку отреставрировали и оставили открытой. Металлический швеллер (металлические балки, в сечении напоминающие букву «П». — Прим. ред.), который проходит через весь коридор, также очистили от штукатурки и ржавчины и открыли — он отлично вписался в индустриальную стилистику интерьера.
Фотографии
катя закливенец
Декоратор
Анжелика Радо
Район
Замоскворечье
Площадь
67,8 м2
комнаты
3
Высота потолков
3 м
Этаж
3-й
В квартире сделали полную перепланировку, практически все внутренние стены убрали и выстроили заново. В результате получились две отдельные спальни и гостиная. Главной особенностью стала ванная комната с окном и выходом на балкон. Его решили не остеклять, а старую решетку заменили на кованую, чтобы она сочеталась с мебелью и оригинальной английской сантехникой в самой ванной. Ванная комната стала самым сложным с инженерной точки зрения помещением. Оказалось, что старые коммуникации заменить невозможно, поэтому их спрятали в потайной люк, а в стене спроектировали нишу.
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