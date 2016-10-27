Хозяйка квартиры — коренная москвичка, которая живет на две страны: Россию и Англию. В своей московской квартире она решила сделать дизайн, напоминающий ей о центральной Англии, где она проводит много времени, — в меру консервативный, индустриальный, но при этом уютный.

Дом 1929 года постройки в историческом районе Москвы вполне соответствовал задумке. Во время ремонтных работ дранку (однослойные тонкие пластины древесины. — Прим. ред.) и штукатурку со старых кирпичных стен удалили, кладку отреставрировали и оставили открытой. Металлический швеллер (металлические балки, в сечении напоминающие букву «П». — Прим. ред.), который проходит через весь коридор, также очистили от штукатурки и ржавчины и открыли — он отлично вписался в индустриальную стилистику интерьера.