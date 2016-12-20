Квартира неделиКвартира в американском стиле для семьи с маленьким ребенком
Спокойные оттенки и продуманный интерьер в московской квартире
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По плану застройщиков квартира была двухкомнатной с изолированной кухней. Хозяева же хотели отдельную спальню, детскую и гостиную, совмещенную с кухней. При этом важно было сохранить как можно больше воздуха — не возводить лишних стен и не опускать потолок. Чтобы воплотить эту задумку в жизнь, пришлось переносить кухню в другую часть квартиры и прокладывать коммуникации от стояка. Также было решено убрать большой балкон, чтобы увеличить за счет него площадь гостиной.
С основным стилем для своего интерьера хозяева квартиры определились сразу. Выбрали американскую классику, чтобы создавалось ощущение квартиры с историей. В интерьере использовали много дерева. А основным цветом стал коричневый и его оттенки от бежевого до кофе с молоком. Ярким акцентом служит сиреневый диван в гостиной и голубые задники книжных шкафов.
автор проекта
Выпускница Российской академии живописи, ваяния и зодчества по специальности «архитектор-художник». Окончила курс «Дизайн интерьеров» МАРХИ и интенсивный курс обучения в Британской академии дизайна по направлению «Дизайн интерьеров. Креативный практикум». Работала в дизайн-студии Park Avenue Group, занималась предметным дизайном, а также дизайном в сфере ретейла. В настоящее время ведет собственные проекты.
Дизайнер
Сауткина Настя
Город
Москва
Площадь
97 м2
комнаты
3
Высота потолков
3 м
Этаж
18-й
Всю мебель для квартиры хозяева планировали купить в Китае. Для этого они полетели в Гуанчжоу, где неделю ездили по фабрикам и шоу-румам. Но поняли, что той мебели, которая им нужна, в Китае нет. Чтобы поездка не оказалась совсем бессмысленной, было принято решение заказать кухню из дуба, шкаф в спальню и книжные шкафы по эскизам дизайнера. Заказ делали, когда в квартире еще только возводились стены, поэтому размеры определили приблизительно. К счастью, почти все подошло. Остальную мебель ребята заказали из США по интернету.
Для хозяев была важна каждая деталь в квартире. Все — от ручек на дверях до шкафов — выбирали очень внимательно. Пластиковые окна поменяли на окна из темного дерева.
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