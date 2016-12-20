По плану застройщиков квартира была двухкомнатной с изолированной кухней. Хозяева же хотели отдельную спальню, детскую и гостиную, совмещенную с кухней. При этом важно было сохранить как можно больше воздуха — не возводить лишних стен и не опускать потолок. Чтобы воплотить эту задумку в жизнь, пришлось переносить кухню в другую часть квартиры и прокладывать коммуникации от стояка. Также было решено убрать большой балкон, чтобы увеличить за счет него площадь гостиной.

С основным стилем для своего интерьера хозяева квартиры определились сразу. Выбрали американскую классику, чтобы создавалось ощущение квартиры с историей. В интерьере использовали много дерева. А основным цветом стал коричневый и его оттенки от бежевого до кофе с молоком. Ярким акцентом служит сиреневый диван в гостиной и голубые задники книжных шкафов.