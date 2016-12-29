Планировку не переделывали: она была вполне удачной — две изолированные комнаты (одна из них стала спальней, а вторая кабинетом) и просторная гостиная, совмещенная с кухней. Также в квартире есть совмещенный санузел, отдельный туалет, просторный холл и гардеробная.

Дизайнеры предложили несколько удачных решений, которые позволили сэкономить время и средства на отделке. Потолок во всей квартире не штукатурили, а просто покрасили и сделали открытую проводку. Некоторые стены — в кабинете, гостиной и на кухне — оставили без отделки, но над ними поработал художник. На кухне благодаря специальному рисунку получился эффект состаренного кирпича, в кабинете кирпич покрасили в голубой цвет, а в гостиной — в белый.