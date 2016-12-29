Квартира неделиЗагородная квартира с необычными дизайнерскими идеями
Просторная квартира для семейной пары в Подмосковье
Квартира расположена на первом этаже загородного таун-хауса. Главный плюс — хорошая форма всех помещений, большое количество окон и высокие потолки. Дизайнеры Екатерина и Антон Корнеевы на момент начала работ уже были знакомы с хозяевами квартиры и делали для них проекты ранее, поэтому вкусы и предпочтения вопросов не вызывали. Основной задачей дизайнеров было быстро и с минимальными затратами модифицировать и обновить пространство, в котором ремонт делали последний раз около десяти лет назад.
Фотографии
рената гарипова
Дизайнер
Город
Мытищи
Площадь
101 м2
комнаты
3
Высота потолков
3 м
Этаж
1-й
Планировку не переделывали: она была вполне удачной — две изолированные комнаты (одна из них стала спальней, а вторая кабинетом) и просторная гостиная, совмещенная с кухней. Также в квартире есть совмещенный санузел, отдельный туалет, просторный холл и гардеробная.
Дизайнеры предложили несколько удачных решений, которые позволили сэкономить время и средства на отделке. Потолок во всей квартире не штукатурили, а просто покрасили и сделали открытую проводку. Некоторые стены — в кабинете, гостиной и на кухне — оставили без отделки, но над ними поработал художник. На кухне благодаря специальному рисунку получился эффект состаренного кирпича, в кабинете кирпич покрасили в голубой цвет, а в гостиной — в белый.
Граффити с Мэрилин Монро на стене в гостиной — пожелание хозяев, которое так же воплотил приглашенный художник. Спальня решена в темно-синих тонах, на полу положена пробковая доска, имитирующая цветную плитку. Большой встроенный шкаф в холле — наследие ремонта начала 2000-х. Бывшую офисную махину, малоподходящую для уютной квартиры, дизайнеры преобразили до неузнаваемости. Стену напротив него, где расположены вход в санузел и гардероб, покрасили специальной грифельной краской, чтобы хозяева могли писать друг другу признания в любви и оставлять записки.
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