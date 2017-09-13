Пространство разделили на две функциональные зоны: общественную (для тусовок и гостей) и приватную, вход в которую спрятан в шкафу, — гости могут даже не догадываться о том, что в квартире есть еще комнаты и как туда попасть. Кухня отделена от гостиной стеклянными перегородками от пола до потолка: полотна стекол пришлось поднимать на 37-й этаж пешком, потому что они не влезли ни в один лифт. Такие перегородки не пропускают шум и запахи с кухни, но при этом не дробят пространство, оставляя его единым и открытым.

С рабочими хозяевам не повезло, поэтому ремонт длился полтора года вместо обычных трех-четырех месяцев. Первая бригада умудрилась не только затянуть сроки, но и испортить дорогие материалы: роскошные итальянские двери со скрытыми коробами были вмонтированы не на свои места и не в те стороны — их пришлось переустанавливать, новый дубовый пол был так усыпан пылью и грязью, что его нужно было заново циклевать и пропитывать маслом, а проблемы с сантехникой и электрикой возникают время от времени до сих пор.

Концепцию цветового решения — несколько оттенков серого — обозначили еще до начала работы над проектом. Идея была в том, чтобы максимально разгрузить интерьер и при этом создать гармоничное пространство, которое можно наполнять аксессуарами под любое настроение. Это стало тем более актуально, когда квартиру решили сдавать: новым жильцам достаточно купить текстиль и аксессуары любимого цвета, чтобы изменить квартиру под себя.

Однозначно определить стиль интерьера не получится. Четкая геометрия, минимум цвета и деталей отсылают к минимализму, натуральные отделочные материалы и принцип вторичного использования (recycle-art) говорят об экостиле, высокие потолки, ламинация под бетон и технократичные арт-объекты — это элементы лофта.

Вся мебель в квартире (кроме стульев и диванов) сделана на заказ по эскизам дизайнеров в московских мебельных мастерских: все встроенные шкафы, кухня и обеденный стол, кровать в хозяйской спальне и мебель для санузлов. Единственный недостаток подобного решения — в том, что многие подрядчики сильно затянули сроки. Часть аксессуаров была разработана и сделана специально для этой квартиры — это серия светильников из газовых баллонов (подвесной светильник над столом, торшер с журнальной полкой, светильник в тамбуре) или панно из металлического листа, натянутого на сварную раму.