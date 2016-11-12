Текст: Роксана Киселева

Жар центрального отопления, десятиградусный мороз, перманентно сухой воздух в офисе и дома — такому стрессу ежедневно подвергаются наши волосы и кожа в осенне-зимний период.

Чтобы весной не пришлось оживать, осенью и зимой следите за влажностью воздуха, используйте питательные косметические средства, особенно с добавлением масел — они не дают влаге испаряться и уделяйте больше внимания тому, что вы едите (и пьете). А мы подскажем, какая косметика поможет реанимировать волосы и кожу, а также поддерживать их в должном состоянии.

Ультрапитательный бальзам для губ Nuxe

930 рублей

Морозы — не повод отказаться от матовых помад, которые мы все так любим. Главное — не забывать заботиться о чувствительной коже губ. Французы Nuxe делают эффективные средства из природных компонентов, а бальзам Reve де Miel — бестселлер марки: мед и масло карите в его составе смягчают и восстанавливают поврежденную кожу губ, а аромат у средства самый зимний — медово-цитрусовый.

Крем Clinique Comfort on Call

4 000 рублей

Фаворит горнолыжников и сноубордистов. Главная функция зимнего крема — поддержка барьерных функций кожи. Криопротекторы в составе Comfort on Call справляются с этой задачей на отлично, что вдохновляет на долгие прогулки и традиционные зимние активности на свежем воздухе.

Масло для волос Leonor Greyl

2 572 рубля

Масляные маски для волос — дело далеко не пяти минут, но вписать такую процедуру в свою зимнюю бьюти-рутину станет одним из лучших решений зимы. Можно использовать собственные рецепты или облегчить себе задачу и купить готовое средство. Например, у Leonor Greyl это смесь растительных и эфирных масел без силиконов. Используйте ее перед мытьем головы для восстановления и питания либо, растерев пару капель в ладонях, наносите на всю длину не смывая — для блеска и защиты.

Бомба для ванны Lush «Дедушка Санта»

В лучших традициях хитрого маркетинга уже в ноябре марки насильно окружают нас новогодней атрибутикой. В этом есть и плюсы: со своей задачей прием все же справляется — создает праздничное настроение в противовес осенней хандре. Тех, кому не терпится окунуться в атмосферу Нового года, уже ждут ароматные снеговики и Санты из новогодней коллекции Lush.

Маска для рук Avec moi

189 рублей

С популяризацией корейской косметики бабушкин рецепт домашней спа-процедуры обрел новую жизнь и эстетику. Принцип все тот же: руки, щедро смазанные увлажняющим лосьоном, отправляются в перчатки, где под воздействием тепла усиливается действие активных компонентов лосьона.

Масло для лица Melvita «Шелковая аргания»

3 400 рублей

Если вы раньше избегали масляных текстур, то сейчас — лучшее время, чтобы с ними познакомиться: масла как нельзя лучше защищают нашу кожу от потери влаги, а современные разработки позволяют создавать максимально сбалансированные формулы, так что слишком жирно не будет. Масло «Шелковая аргания» богато витаминами и насыщенными кислотами, впитывается в кожу практически мгновенно и может быть использовано под макияж.

Очищающая маска Erborian Нокча

2 695 рублей

Нокча — маска нестандартного действия: она очищает кожу, не высушивая, а питая ее. Пусть по своим очищающим свойствам «Нокча» и уступает классическим глиняным маскам, но зимой можно позволить себе сбавить градус перфекционизма в пользу баланса липидного барьера кожи.

Сухой шампунь Batiste в мини-формате

360 рублей

Вернуть объем прическе после испытания шапкой поможет сухой шампунь.

С ним же легко привести челку в порядок даже в туалете «Сапсана». Мини-формат есть у марки Batiste. Такой удобно закинуть в сумку: места маленький баллончик много не займет, но наверняка выручит.

Масло для тела The Body Shop

790 рублей

Толковый крем для тела найти нетрудно, но за разнообразием ароматов можно смело идти в The Body Shop: густое масло, лидер продаж марки, выпущено в более чем двух десятках вариаций. Коллекция регулярно пополняется лимитированными изданиями: уже скоро в магазины поступят новогодние масла, но и сейчас есть из чего выбирать.

Увлажняющая маска BcomBio

Около 850 рублей

Как бы мы ни любили тканевые маски, зимой от них не много пользы и за глубоким увлажнением все же лучше обращаться к кремовым текстурам. Увлажняющая маска BcomBio на 99 % состоит из натуральных ингредиентов, использовать ее можно привычным способом, оставив на лице на время просмотра новой серии «Развода» и смыв через 40 минут, или дать ей поработать всю ночь. Результат воодушевляющий — увлажненная, сияющая изнутри кожа.

Сыворотка с витамином С Mad Hippie

Около 1 700 рублей

Сыворотка с сильным составом: в нем используется стабильная форма витамина С — Sodium Ascorbyl Phosphate, а действие витамина С усиливает мощный оксидант — феруловая кислота. Вместе они стимулируют выработку коллагена, защищают клетки от окисления и придают коже сияние, которого зимой обычно очень не хватает.

Масло для душа Yves Rocher

249 рублей

При всех своих достоинствах масла для душа как категория пока не очень популярны у производителей. Yves Rocher в своей традиционной линейке Les Plaisirs Nature выпустили достойный продукт за небольшие деньги: получилось пять приятных масел с деликатными ароматами.