Текст: Роксана Киселева

Вечеринки по случаю Нового года — самый лучший повод заблистать наконец, если в остальное время года вы этого стесняетесь. Предпочитаете оставаться конформистом — переведите классические стрелки в режим party on при помощи глиттера, обозначьте акцент на веках щепоткой блесток или повторите те самые sparkling lips.

Если вышеперечисленные варианты для вас уже пройденный этап, пускайте в ход вообще все, что выглядит празднично и нарядно (даже если прямого отношения к макияжу средства при этом не имеют). А мы собрали косметику для создания самого запоминающегося образа.

Подводка-глиттер Urban Decay — проверенный вариант для хороших девочек: для своей категории они практически беспроблемны в нанесении и влегкую доживут до конца торжества. Используйте их соло, украсив нижнее веко, или рисуйте поверх жидкой подводки. Сверкающие стрелочки впишутся даже в офисный лук для пятницы, так что без дела Heavy Metals лежать не будут и потраченные деньги оправдают.

Urban Decay, 1 390 рублей

Блестки H&M (449 рублей) не рекомендованы для использования на губах и веках, но сгодятся для всех остальных дел, например, для лаконичного и не очень фейс-арта или воскрешения незаметно ушедшего тренда glitter roots. Всем известно, что наносить блестки лучше всего на специальную базу — такая есть, например, у NYX.

H&M, 499 рублей

В отличие от менее дорогих собратьев, глиттеры LA Splash имеют закругленную форму и атравматичны для слизистой, а потому используйте их в макияже глаз и губ смело. В коллекции — 18 оттенков, также марка предлагает набор из жидкой матовой помады в тон блесткам и специального праймера.

LA Splash, 1 230 рублей

Eye Gloss от M.A.C — эталон среди продуктов для влажного финиша на веках, но довольно спорная вещь для среднестатистической косметички. Если вы любитель, а не профессиональный визажист, то имеет смысл сэкономить и купить Lid Lacquer NYX аналогичного действия. Странно ожидать от продукта, предназначенного, в общем-то, для фотосессий, долгоиграющего грандиозного эффекта, но если не боитесь к концу вечера выглядеть немного помято, почему бы и нет?

NYX, 500 рублей

Midas Touch — хайлайтер, который перессорил всех в интернете. Пока кто-то продолжает рассуждать, какой же уровень сияния скул характерен для секс-работниц, а какой — для образцовых леди, мы рекомендуем все же присмотреться к этой четверке, потому что мода на необычные хайлайтеры только набирает обороты, и голубой отблеск на щеке выглядят пока еще свежо.

Sleek, 1 050 рублей

Использование потали, или имитации фольгированного золота, — популярный прием у визажистов, пока не часто встречающийся за пределами фотостудий. Если терпеливость и внимательность к деталям — не ваша сильная сторона, укладывание рвущейся от любого неловкого движения потали станет трудоемким процессом. Сомневаетесь в своих силах — доверьтесь рукам более аккуратной подруги или откажитесь от акцента на деталях в пользу менее сложносочиненного узора. Чтобы закрепиться на коже, потали достаточно любого липкого слоя — например, вазелина или блеска для губ — ультрастойкости не обещаем, зато это безопаснее, чем клей.

Поталь в хлопьях, 775 рублей

Если блестки вам поднадоели, обратитесь к подзабытой флуоресцентной косметике. Такая есть в профмарках — например, у немцев Kryolan. Во избежание ассоциаций с рейвером из машины времени с гримом лучше не перебарщивать, тем более что работы уровня волшебников из интернета потребуют немало времени и усилий, которые того не стоят, а задорный цветной минимализм будет актуален всегда.

Kryolan, 645 рублей

Самым экстравагантным — наклейки. Их можно легко найти в канцелярских и художественных магазинах (около 100 рублей) и даже переходах. Чем нелепее, тем веселее. Особое удовольствие — выложить на своем лице послание миру.

«Лабиринт», 120 рублей

Чуть более модные стикеры ищите в молодежных магазинах вроде Monki — там вам предложат наклеить на ногти мордочки котят. Но ведь клеить их можно куда угодно, и по крайней мере кошки точно оригинальнее, чем стразы.

Monki, 400 рублей

Про монструозные карнавальные ресницы все уже давно позабыли, но если не воспроизводить антураж конкурса «Невские берега», с ними можно соорудить не один классный образ. Варианты посолиднее ищите у Shu Uemura и Illamasqua, но сокровища возможно отыскать и в сомнительных магазинчиках у метро. А все самое красивое, как обычно, — в интернете, где за пару чудесных русалочьих ресниц ручной работы просят всего тысячу рублей.