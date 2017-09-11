Косметическая линейка Fenty Beauty стала одним из самых долгожданных релизов этого года: 8 сентября продажи наконец стартовали в 17 странах мира. Несмотря на то что косметика в продаже всего несколько дней, она уже завоевала армию поклонников — об этом свидетельствуют довольные авторы многочисленных отзывов. Мы выбрали несколько универсальных средств марки, на которые точно стоит обратить внимание.

Текст: Ирина Евдокимова

Что нужно знать

Слухи о появлении косметики от Рианны начали ходить еще два года назад: именно в это время певица начала периодически использовать собственные средства для мейкапа, а блеск для губ из коллекции использовался для макияжа моделей на показе Fenty x Puma by Rihanna весна-лето 2016. Партнером Рианны стало подразделение концерна LVMH, которое отвечает за выпуск продукции Marc Jacobs Beauty и Kat Von D.

В линейку вошли 40 оттенков только тонального средства. Создательница подчеркнула, что она хотела сделать косметику, которую могли бы полюбить девушки с любым оттенком кожи, и, судя по восторгам своих темнокожих поклонниц, вполне в этом преуспела. Помад взрывных оттенков, как и броских упаковок, у марки не найти — их заменяют яркие многофункциональные хайлайтеры и сдержанные флаконы пудрового цвета. Кроме того, все средства в коллекции продаются с пометкой Cruelty Free — а значит, продукты и их составляющие не тестируются на животных.

Косметику Fenty Beauty в Россию можно заказать с официального сайта. Заказы дороже 150 долларов доставляются бесплатно.

Что покупать

Праймер Pro Filt’r Цена: 32 доллара fentybeauty.com Эта основа для макияжа — настоящий фотошоп во флаконе, если верить обещаниям: она должна сглаживать поры, увлажнять, придавать сияние и продлевать жизнь макияжу. Среди поклонниц этого средства — сама Рианна, а это лишний повод довериться написанному на упаковке.

Тональная основа Pro Filt'r Цена: 34 доллара fentybeauty.com Тональный крем, восхваляющий красоту кожи любого оттенка, стал суперзвездой и без того звездной линейки: он оставляет матовый финиш, имеет среднее покрытие и верно держится в течение всего дня. Среди этих достоинств хочется еще раз подчеркнуть широкую палитру средства — обладательницам бледной кожи на заметку.

Хайлайтер Killawatt в оттенке Trophy Wife Цена: 34 доллара fentybeauty.com Рианна, бесспорно, знает толк в сиянии. Затмил все прочие драматичный хайлайтер в оттенке Trophy Wife (еще один любимчик создательницы) — на редкость пигментированный и обладающий золотым блеском. Идеальный вариант для тех, кому по душе многофункциональные средства и свойственно желание ощутить себя слитком золота: его можно наносить и на скулы, и на глаза, и на тело.

Хайлайтер Killawatt в оттенках Ginger Binge и Moscow Mule Цена: 34 доллара fentybeauty.com Можно долго спорить, насколько всем надоели красно-бронзовые тона в макияже глаз, но хайлайтер в двух благородных оттенках Ginger Binge и Moscow Mule — один из наших фаворитов. Как нельзя лучше подойдет и для осенних смоки, и для смелых акцентов на щеках.

Набор Match Stix Trio Цена: 54 доллара fentybeauty.com Стиками для макияжа, кажется, уже никого уже не удивить — но эта троица из консилера, контура и хайлайтера обещает стать идеальным комплектом. В качестве бонуса — специальная цена при покупке трех продуктов вместе и притягивающиеся друг к другу футляры.

Блеск для губ Gloss Bomb Цена: 18 долларов fentybeauty.com Единственный продукт для губ в линейке. Рианна призналась, что при создании этого универсального блеска в бежево-розовом оттенке руководствовалась желанием тех, кто им воспользуется, чтобы их чаще целовали. Он отлично подойдет под любой оттенок кожи — хотя и будет выглядеть немного по-разному в зависимости от цветотипа.