Текст: Ирина Евдокимова

Мы выбрали средства для макияжа, которые лишний раз доказывают, что выполняющая обещания косметика вовсе не значит дорогостоящая, а собрать из демократичных продуктов полноценную косметичку гораздо проще, чем кажется.

Хайлайтер Maybelline Master Strobing Stick цена: 449 рублей Естественное сияние в стике для тех, кто постоянно на бегу. Позволяет моментально расставить акценты на лице и подсветить кожу, без труда растушевывается и выглядит как мечта в любое время дня и ночи.

цена: 495 рублей

Заслуженно любимый многими консилер очаровательной марки Holika Holika, который добросовестно скрывает следы бессонной ночи и маскирует покраснения. Он действительно долго держится, подойдет для использования каждый день и, что немаловажно, продается в очень светлом оттенке без желтизны.

Карандаш для контура глаз NYX цена: 470 рублей Образцовый стойкий карандаш для томных смоки-айз и ярких стрелок, с помощью которого можно выигрышно подчеркнуть любой цвет глаз. Оттенок-фаворит — глубокий Burnt Sienna, для создания макияжа в красных и винных оттенках не только осенью, но и в любое время года.

цена: 235 рублей

Один из лучших вариантов туши для ресниц на каждый день нашелся у Revlon. Практически ни в чем не уступает легендарной Lash Sensational, имеет силиконовую щеточку и делает ресницы приподнятыми и выразительными.

Губная помада Sleek Makeup Matte Me цена: 346 рублей Эталонная матовая помада из своей ценовой категории, которую не в чем упрекнуть: она не скатывается и не сушит губы, имеет тонкое покрытие и заявленный насыщенный цвет. Переживет все события дня, за исключением жирной еды, но за такие деньги ей это можно простить.

цена: 240 рублей

Карандаш для бровей Catrice держится вечность и рисует полупрозрачные линии, благодаря которым бровям можно придать максимально естественный вид, какой только возможен. Возьмите на заметку, если прорисовывание волосков каждое утро занимает слишком много времени.

Бронзер Wet n Wild Color Icon Bronzer цена: 290 рублей Бронзер Wet n Wild не нуждается в представлении, но не рассказать о нем было бы непростительно. Обладает на редкость удачными для масс-маркета оттенками, не бросается в глаза после растушевки и придает коже тот самый теплый оттенок легчайшего загара.

цена: 351 рубль

Румяна нью-йоркской компании E.L.F., которые могут похвастаться своей стойкостью и исключительной пигментированностью. В палетке сразу четыре оттенка, что придает дополнительной уверенности перед покупкой. Кроме того, упаковка позволяет в будущем заменить их рефилами.

Жидкие тени H&M цена: 499 рублей Новинка H&M — универсальное средство в четырех цветах, как нельзя лучше подходящее для быстрого макияжа и сияющее, как новогодний шар. Если свечения на веках вам мало, без сомнений используйте его в качестве хайлайтера для получения ослепительного влажного эффекта на лице.

цена: 280 рублей

Эта незамысловатая помада — шикарное средство для создания эффекта зацелованных губ, достойно конкурирующее с MAC Viva Glam. Если настроения для поцелуев нет, просто вбейте помаду пальцем для создания такого эффекта или же смело нанесите более плотным слоем, чтобы придать драматичности макияжу. Кроме темных оттенков помады, найдутся и идеальные нюдовые, которые останутся с вами на весь день.