В мире косметики есть два способа устранить зримые последствия бурных затянувшихся выходных: улучшить ситуацию с помощью экспресс-ухода или создать иллюзию выспавшегося лица при помощи декоративных средств. А лучше всего их совместить. Рассказываем, как это сделать.

Текст: Анастасия Андреева

Уход

Маска с куркумой и семенами клюквы Khiel’s 3 300 рублей kiehl’s Классика поствечериночного ухода, способная придать даже очень потускневшей коже здоровый сияющий вид. Правда, людям с куперозом не рекомендуется — из-за достаточно крупных семян, которые для всех других работают как отличный эксфолиант.

Маска Pep-Start Double Bubble Clinique

2 570 рублей

iledebeaute

Пузырящаяся маска хорошо очищает кожу, освежает и бодрит, а еще поднимает настроение. Она поможет стереть с лица следы бурной ночи и сделать вид, что вы сегодня спали.

SOS-маска с экстрактом каланхоэ Clarins 1 750 рублей clarins Маска-спаситель для обезвоженной кожи с гиалуроновой кислотой в составе. Если после праздников лицо выглядит отекшим или опухшим, она поможет подтянуть кожу и приблизить его к привычным объемам. Приятный бонус — сейчас маска продается со скидкой.

Антистресс-маска Darphin

4 050 рублей

iledebeaute

Совсем не бюджетное, но очень эффективное средство, созданное как раз для тех, кто мало спит, живет в мегаполисе и много нервничает. У этой маски очень приятный расслабляющий эффект, который весьма уместен, когда нужно отдохнуть от отдыха. Кожа после нее остается будто подсвеченной и очень мягкой.

Увлажняющая маска Hydraphase La Roche-Posay 1 437 рублей laroche-posay В противовес — весьма щадящая кошелек рабочая лошадка La Roche-Posay. В составе — гиалуроновая кислота и масло карите. Возвращает человеческий цвет лица, подтягивает кожу и приводит ее в комфортное для жизни состояние.

Разглаживающий концентрат с маслом розы москета Weleda

559 рублей

wildberries

Этими ампулами стоит запастись заранее. Они предназначены для кожи с первыми признаками старения, но великолепно работают и на просто уставшем от безудержного веселья лице. Разглаживающий и подтягивающий эффект заметен после первой ампулы, но если начать применение заранее и успеть использовать все семь, то кожа будет выглядеть как после здорового сна.

Патчи под глаза The Secret Key 695 рублей iherb Знаменитые патчи с енотом подтягивают уставшую кожу под глазами и осветляют ее. В баночке их 60 штук (и еще 30 круглых маленьких патчей для воспалений — достаточно бестолковых), так что хватит на все вечеринки в новом году.

Маска Make Me Glow Kiko Milano

300 рублей

kikocosmetics

Хороший вариант, чтобы взять с собой, если нужно привести лицо в порядок вне дома. Улучшает цвет кожи и придает ей здоровое сияние.

Маска для зоны вокруг глаз Holika Holika 280 рублей holikaholika Еще одно средство из разряда «взять с собой». Маска для зоны под глазами с очень большими листами, которые закрывают область до носогубных складок и хорошо подтягивают и освежают кожу.

Декоративная косметика

Праймер с цветокоррекцией Nyx 850 рублей nyxcosmetic Зеленый — если после вечеринок ваше лицо краснее, чем хотелось бы, персиковый — если оно приобрело зеленоватый оттенок, лавандовый — от нездоровой желтизны. Если знаете, к чему больше склонна ваша кожа, можете запастись заранее нужным вариантом. Кроме того, праймер делает кожу очень гладкой, увеличивая шансы тонального средства скрыть последствия праздников.

Румяна 3ina 850 рублей asos Если вы планировали отправиться на разведку в недавно открывшийся в Москве магазин молодой испанской марки 3ina, не проходите мимо коралловых румян (оттенок 101). У них очень удачный тон, который освежает и оживляет цвет лица обладателей и светлой, и смуглой кожи.

Кайал Kiko Milano 350 рублей kikocosmetics Известный трюк для придания взгляду свежести и иллюзии выспанности — подвести глаза белым или персиковым карандашом. У цветного кайала Kiko есть на выбор два подходящих оттенка — собственно белый и нежно-розовый.

Консилер Cargo Jet Lag 2 200 рублей beautydrugs Консилер канадского бренда своим названием намекает, что создан для тех, кому не удалось как следует поспать. Это один из чемпионов по сокрытию самых ярко выраженных синяков под глазами. Для лучшего результата распределяйте его пальцем.

Хайлайтер Illumify Smith & Cult

3 780 рублей

authentica

Хайлайтер в удобной для сумочки форме стика с очень натуральным свечением. Способен вытянуть на себе весь образ, если вы устали, хотите спать, а масок для чуда не хватило.

Обложка: Clarins, La Roche-Posay