Уходовая косметика под маркой Aesop с узнаваемой айдентикой, где превалирует черный цвет, продается в Австралии уже более 30 лет — с 1987 года. Однако до России она добралась только в феврале — первый московский корнер австралийского бренда открылся на первом этаже «ЦУМа». Составы продуктов марки сочетают в себе различные растительные ингредиенты и последние разработки космецевтики, к которым компания подходит весьма обстоятельно.

Aesop — бренд совсем не бюджетный, поэтому лучше заранее знать, на что обратить внимание. И если платить за гель для мытья рук больше 2 тысяч рублей кажется безумием, то другие средства марки действительно стоят своих денег. Мы изучили московский ассортимент Aesop и выяснили, что стоит покупать у марки.

Текст: Анастасия Андреева

Гель для умывания с молочной кислотой и маслом семян петрушки 2 170 рублей tsum Масло семян петрушки — популярный компонент в косметике Aesop. Особенно часто он встречается в средствах для очищения кожи. Этот гель предназначен для мягкой неабразивной эксфолиации (химического очищения кожи от мертвых клеток) — за это отвечает молочная кислота. Остальные же компоненты работают на насыщение кожи влагой.

Скраб-гоммаж для лица Tea Tree Leaf

2 170 рублей

tsum

Еще одно средство для очищения, уже более серьезное. В него входит порошок из измельченной ореховой скорлупы и глина, что позволяет эффективно отшелушить кожу и разгладить ее. Экстракт листьев чайного дерева подсушивает воспаления и оказывает антибактериальное действие. Этот продукт, скорее, подойдет тем, у кого кожа комбинированная или жирная. При этом чувствительную кожу он не травмирует (хотя людям с куперозом рисковать не стоит).

Крем для лица для холодной погоды Elemental 3 290 рублей tsum Крайне актуальный для российской зимы продукт с бисабололом и экстрактом женьшеня в составе. Этот крем поможет пережить морозы даже людям с особенно чувствительной кожей. Он работает как защитный барьер от холода и ветра, а еще хорошо увлажняет и борется с шелушениями.

Гель для проблемной кожи Control

1 190 рублей

tsum

Миниатюрная упаковка средства не должна пугать — расходуется оно очень экономично. В составе: ниацинамид и салициловая кислота, которые нейтрализуют воспаления и помогают стабилизировать состояние кожи с акне. Растительные экстракты не дают ее при этом пересушить. Приятный бонус — охлаждающий эффект. Наносить гель лучше локально на проблемные зоны.

Маска для лица Chamomile Concentrate Anti-Blemish 2 450 рублей tsum Еще одно очень эффективное средство для кожи, склонной к высыпаниям. Это маска на основе каолина с экстрактами ромашки, листьев чайного дерева и шалфея. Она выручит, если нужно срочно избавиться от свежих воспалений, а также спасет, если многочисленные воспаления появились из-за гормонального сбоя, нарушений в питании или уходе.

Шампунь для волос Nurturing

1 400 рублей

tsum

Средства для волос — еще один конек марки из Мельбурна. Беспроигрышный вариант для знакомства с этой частью ассортимента Aesop — питательный шампунь для сухих и поврежденных волос. Сейчас — в период сильного отопления, шапок и ежедневного фена — он особенно актуален. В составе: масло виноградной косточки и огуречника и экстракт фенхеля. После нескольких применений шампуня волосы приобретают здоровый блеск. А еще производитель обещает, что это средство стимулирует рост волос.

Бальзам для тела Rind Concentrate 2 030 рублей tsum У бальзама потрясающий цитрусово-ореховый аромат, который делает вечерний ритуал ухода сразу в несколько раз приятнее. Он хорошо увлажняет кожу, слегка ее подтягивает и достаточно быстро впитывается.

Обложка: tsum