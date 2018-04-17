Текст Алина Смирнова

Отказ от определенных веществ может быть данью моде (как это произошло с глютеном) или обоснованной необходимостью. Слово «без» на банках с косметикой может встречаться до пяти раз за этикетку: без парабенов, без силиконов, без солей алюминия, без формальдегида и без сульфатов. К последним относятся все соли серной кислоты, но в контексте косметическом речь обычно идет о лаурилсульфате натрия, лаурилсульфате аммония и лауретсульфате натрия. С их помощью капля шампуня превращается в пышную шапку пены.

Сульфаты относятся к ПАВам — поверхностно-активным веществам, которые могут раздражать кожу при длительном контакте, но в целом безопасны и не угрожают здоровью. Эта условная безопасность и стала причиной ожесточенных споров о допустимости сульфатов в косметике. С одной стороны, SLS недороги и хорошо справляются с очищением кожи и волос от остатков укладочных средств, грязи и жира. С другой — порой даже слишком хорошо. От этого страдает чувствительная кожа головы и волосы, которые нуждаются в защитном слое кожного сала. Считается, что самый страшный — лаурилсульфат натрия, а лауретсульфат натрия немного мягче. Но запомнить разницу сложнее, чем отказаться от обоих сразу.

Бессульфатные шампуни призваны решить проблемы чувствительных скальпов. Они дороже и хуже пенятся, а для полного очищения мыть волосы, скорее всего, придется дважды. Зато такие средства не провоцируют перхоть, не сушат и не разрушают структуру завитка на кудрявых волосах. А еще они не так агрессивно вымывают из волос краску. Вместо сульфатов в эти шампуни добавляют, например, децил глюкозид (Decyl glucoside), кокамидопропилбетаин (Cocamidopropyl betaine) и лаурилсульфобетаин (Cocamidopropyl hydroxysultaine). Все они — мягкие ПАВы, получаемые из растительного сырья. И это еще один аргумент в их пользу: производные кокосового или пальмового масла меньше вредят окружающей среде, попадая в сток вашей ванной.

Как понять, что вам нужен бессульфатный шампунь:

У вас чувствительная кожа головы (и тогда, скорее всего, вы уже им пользуетесь).

У вас сухие или вьющиеся волосы.

Вы недавно сделали окрашивание или осветлились.

Волосы пушатся, секутся или спутываются больше обычного.

Вы заметили появление акне по периметру скальпа или теряете волосы оптовыми партиями.

Дело в том, что чрезмерное очищение, к которому склонны привычные SLS, лишает волосы естественной защиты в виде кожного сала. В нормальном режиме оно вырабатывается на поверхности головы и распределяется по волосам, придавая им блеск, защищая от внешнего воздействия и сдерживая пушистость. Нехватка сала приводит к неприятным последствиям. Адепты бессульфатных шампуней борются с этим мягким очищением, противники — средствами с содержанием силиконов.

Александра Шевелева журналист, автор телеграм-канала «Так и ходи» Сульфаты — это недорогие поверхностно-активные вещества, которые хорошо удаляют грязь и жир с поверхности волос, а также с тарелок и сковородок (их кладут и в шампуни, и в средства для мытья посуды и стирки одежды). В самих сульфатах нет ничего плохого, они просто не всем подходят. Сульфаты — довольно агрессивные вещества, которые делают, например, сухие или кудрявые волосы еще более сухими и взъерошенными. Кудрявые волосы нуждаются в более нежном мытье и в большем увлажнении, чем прямые, поэтому таким волосам нужен бессульфатный шампунь. А шампунь без сульфатов не может смыть силиконы — популярный ингредиент кондиционеров и укладочных средств. Именно поэтому кудрявым людям лучше не использовать ни шампуни с сульфатами, ни кондиционеры с силиконами. Люди, которые переходят на бессульфатные шампуни, часто делают одну и ту же ошибку — забывают последний раз помыть голову шампунем с сульфатами, чтобы смыть все укладочные средства и стайлинги. Лишь после этого можно переходить на бессульфатный уход. Иначе волосы будут выглядеть грязными и тяжелыми.

На привыкание к отсутствию сульфатов уйдет время. Сам процесс тоже усложнится. Сначала нанесите шампунь на волосы, как обычно, и добавьте еще, если поймете, что пены не хватает. Потом смойте — и начинайте сначала (этот шаг можно пропустить, если волосы не достают до подбородка). Напоследок подержите средство на волосах пару минут — это нужно, чтобы дать мягким ПАВам подействовать сполна. Как следует промойте волосы теплой водой. Остатки ПАВов, даже очень деликатных, могут раздражать кожу.

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Разглаживающий шампунь Kiehl’s 1 640 рублей kiehls

Шампунь для сильно поврежденных волос Matrix Biolage Keratindose 820 рублей matrix

Мицеллярный шампунь-ванна Kérastase Aura Botanica

2 190 рублей

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Шампунь Bumble & Bumble Hairdresser’s Invisible Oil Shampoo 24 фунта lookfantastic

Шампунь Ouai Repair Shampoo

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Шампунь для окрашенных волос Schwarzkopf Professional BC Bonacure Color Freeze Sulphate-Free Shampoo 650 рублей rivegauche

Восстанавливающий шампунь Paul Mitchell Awapuhi Wild Ginger Moisturizing Lather Shampoo

1 360 рублей

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Восстанавливающий шампунь Macadamia Rejuvenating Shampoo

925 рублей

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Очищающий крем для волос Sachajuan 2 800 рублей cosmotheca

Обложка: Cosmotheca, Kiehl’s