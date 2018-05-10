Открытие лета на «Стрелке», скорый Park Live, Пикник «Афиши» и прочие большие и маленькие вечеринки — наконец-то и до Москвы дошел сезон концертов на свежем воздухе. Фестивальным макияжем в этом году правят дуохромы — минутный способ превратить офисный лук в праздничный. Благодарить за это стоит прошлогоднюю моду на единорогов и все, что с ними связано.

Текст Алина Смирнова

Дуохром — это средство, которое меняет цвет от одного к другому. Обычно для этого используют основу одного оттенка и глиттер второго, контрастного. Скорее всего, у вас уже есть тени или румяна, которые можно считать дуохромными — будь то «розовое золото» Maybelline Color Tattoo или знаменитые румяна NARS Orgasm. Отличие от них дуохромов сезона-2018 в смелости цветовых решений: руль перехватили сине-зеленые помады, красно-голубые хайлайтеры и болотно-желтые пигменты. Все они просты в обращении и безумно красиво переливаются на солнце.

Макияж одной минуты

Проще всего в поиске, использовании и носке — прессованные тени и пигменты. Они представлены во всех ценовых сегментах и требуют лишь липкой базы и чистого пальца для нанесения. Если возить по веку руками по какой-то причине неудобно, подойдет влажная синтетическая кисть или спонж. Усилить стойкость поможет спрей для закрепления макияжа: используйте его вместо воды, чтобы смочить ворс кисти. Заодно повысите насыщенность теней.

Прессованные пигменты часто бывают полупрозрачными. Носить их можно как на голом веке (так вы получите более нежный макияж и сияние а-ля крылья феи Динь-Динь), так и на кремовых тенях — серых, коричневых, черных. Экспериментируя с основами, один глиттер легко превратить в пять разных средств — на каждый фестиваль.

Тени для век Urban Decay Moondust в оттенке Solstice 1 850 рублей urbandecay

Набор теней Too Faced Life's A Festival

3 150 рублей

iledebeaute

Публикация от Алина Смирнова (@cutieeditor) 5 Май 2018 в 12:37 PDT

Публикация от Алина Смирнова (@cutieeditor) 10 Май 2018 в 1:13 PDT

Макияж солнечного дня

Красоту дуохромных хайлайтеров не скрыть солнечными очками, поэтому для дневных мероприятий они подходят больше теней. Найти пудру-призматик можно и в масс-маркете, но есть подводный камень: ради массовости продукта производители часто снижают градус экстремальности. Если вас не устраивают сиреневые блестки, которые видите только вы, и то в увеличительное зеркало, придется раскошелиться — яркий призматик обойдется в пару тысяч рублей.

Искать такие средства надо у BECCA, Lime Crime, Anastasia Beverly Hills и Too Faced. Бюджетные и более сдержанные альтернативы есть у NYX и Essence. И конечно, вы всегда можете использовать в качестве хайлайтера любой оттенок светлых дуохромных теней — Urban Decay Roadstripe или ColourPop New Magic, например. Для нанесения понадобится небольшая синтетическая кисть вроде Real Techniques Setting Brush.

Хайлайтер BECCA Light Chaser Perfector 2 100 рублей beccacosmetics

Хайлайтер NYX Duo Chromatic

790 рублей

nyxcosmetic

Публикация от Алина Смирнова (@cutieeditor) 10 Май 2018 в 1:24 PDT

Макияж для тех, кто посмелее

Голографические помады выглядят ярко и пока не успели примелькаться. А еще они круто смотрятся в сочетании с чистым лицом и зеркальными очками, оставшимися с прошлого сезона. Ассортимент переливчатых продуктов для губ впечатляет: бензиновые блестки, глиттерные топы, помады цветов хвоста единорога. Экстремальность варьируется — розово-персиковый блеск сгодится и для офиса с дресс-кодом, помада Хозяйки Медной горы затмит обе сборные финала чемпионата мира.

Как и тени, дуохромные помады будут выглядеть по-разному на разных подложках. Особенно это касается топов (или топперов, как их иногда называют), которые выглядят дневными на голых губах и по-вечернему роковыми на темных винных. Правда, такая роскошь может сильно сушить кожу, так что с бальзамом лучше не расставаться.

Набор жидких мини-глиттеров Lime Crime Diamond Crushers 2 590 рублей ilovemakeup

Жидкая помада MAC Grand Illusion Holographic Lipcolour

1 770 рублей

mac-cosmetics

Публикация от Алина Смирнова (@cutieeditor) 10 Май 2018 в 1:26 PDT

Макияж-конструктор

Пигмент — вещь универсальная: хочешь смешивай с прозрачным лаком, хочешь добавляй в блеск для губ. Нанесенный плоской скошенной кистью поверх гелевой подводки, такой дуохром станет голографической стрелкой. Правда, чаще его используют в роли теней. Рассыпчатые пигменты сложнее всего в использовании — и даже с ними на макияж уйдет минут десять, не больше. База обязательна: без нее пигмент оказывается на щеках, губах, подбородке и даже коленях.

Начните макияж с нанесения на веки основы. Подцепите немного средства на кисть (плоская синтетическая будет удобнее всего) и хорошенько вбейте его в ворс — «потопчитесь» кистью в крышке пигмента или на запястье. Стряхните излишки. Теперь можно краситься, не опасаясь осыпать все вокруг блестками. При необходимости смочите кисть или нанесите пигмент в несколько слоев — это сделает цвет более насыщенным и стойким.

Пигмент MAC в оттенке Blue Brown 800 рублей mac-cosmetics

Пигмент Inglot AMC Pigment Eye Shadow

1 150 рублей

shop.inglot

Обложка: urbandecay, beccacosmetics