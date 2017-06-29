Профессиональный дизайнер обустроит дом так, что вам захочется в нем жить. Дилетант создаст интерьер, в котором будет крайне мало вас и очень много его самого — находиться в таком пространстве будет неуютно. Екатерина Родионова, дизайнер компании «Квадрим», рассказала The Village о том, как отличить профи от новичка в самом начале сотрудничества.

Ошибка 1: Ориентироваться на топ поисковиков

Наличие сайта в топе Google или «Яндекса» не говорит о том, что перед вами профессиональный дизайнер: сделать и вывести страничку в топ можно за сравнительно короткий срок и небольшие деньги. А вот заслужить рекомендацию довольного клиента может только специалист, который хорошо знает свое дело. При этом ввиду занятости у него может даже не быть своего сайта — часто дизайнеры выкладывают свои проекты в соцсети или инстаграм.

Как надо: При поиске дизайнера прислушивайтесь к рекомендациям друзей и отдавайте предпочтение сарафанному радио, а не рекламе в Сети.

Ошибка 2: Считать, что хороший дизайнер — тот, кто может сделать интерьер в абсолютно любом стиле

Это в корне неверно: в разных стилях себя пробуют как раз новички. Профессиональные дизайнеры определились с тем, что им по душе, и работают именно в этом направлении. Если вы оформляете офис, то выбирайте того специалиста или студию, которые специализируются именно на общественных пространствах, а не на оформлении квартир или выставочных павильонов. Вас должны насторожить специалисты, которые за любую работу берутся без проблем — как раз проблем с ними потом не оберешься. Разве что перед вами матерый дизайнер с 40-летним стажем, но такие люди — большая редкость, и стоят их услуги очень дорого.

Как надо: Определитесь с тем, какой стиль интерьера вам близок, и ищите дизайнеров, которые хорошо в нем разбираются.

Ошибка 3: Смотреть только на картинки в портфолио

Подтверждением того, что дизайнер — специалист в решении именно вашей задачи, является его портфолио: в нем должны быть интерьеры в том стиле и той направленности, которые вам нужны. При этом профессионал досконально знает каждый свой объект и способен рассказать, как он решал поставленную задачу, с какими трудностями столкнулся и как с ними справлялся. Вы фактически увидите кино о том, как создавался тот или иной интерьер. Новичок такого сделать не сможет, его рассказ будет отличаться поверхностностью и хаотичностью.

Как надо: Поищите похожие проекты в интернете — дилетанты собирают свое портфолио из чужих работ и не могут внятно рассказать о процессе ремонта.

Ошибка 4: Думать, что дизайнер знает лучше

Профессионал владеет огромным арсеналом инструментов, которые позволяют воплотить в жизнь практически любые идеи. Но жить в этих идеях придется вам, поэтому не стесняйтесь делиться с дизайнером своими пожеланиями, даже если они кажутся вам невыполнимыми или неоригинальными. Хороший дизайнер внимательно отнесется к вашим идеям, тщательно все обдумает и постарается найти способ воплотить их в жизнь. Либо тактично и аргументированно объяснит, почему так делать нельзя, и поможет найти компромисс. Дилетант проявит себя в двух крайностях: он либо просто отмахнется от вас и продолжит гнуть свою линию, либо с готовностью бросится выполнять ваш каприз в ущерб стилю. Эти два варианта поведения должны вас насторожить.

Как надо: Проговаривайте любые моменты, которые кажутся вам важными, — профессионал обязательно учтет их при разработке дизайн-проекта.

Ошибка 5: Гнаться за низкими ценами

Профессионалы знают, что низкая цена не является конкурентным преимуществом — работа дизайнера гораздо сложнее, чем придумать и начертить проект. Хороший дизайнер прекрасно разбирается в строительных материалах, знает, где приобрести ту или иную мебель, держит в голове несколько вариантов отделки и многое другое. Это требует от него времени и усилий, которые нормальный специалист хочет и должен компенсировать. Поэтому дизайнеры со стажем держат цены на уровне рыночных и не дают больших скидок. Кроме того, специалисты, давно работающие в своем направлении, прекрасно знают стоимость каждого гвоздя и могут сразу назвать примерную цену за квадратный метр под ключ.

Как надо: Изучите рынок и сравните расценки выбранного вами дизайнера со средней стоимостью услуг и материалов. Начинающие дизайнеры до конца не представляют объем и сложность работ и плавают в ценах. С ними велика вероятность форс-мажоров — внезапного повышения цен и появления непредвиденных расходов.

Профессиональный дизайнер — психоаналитик, друг и деловой партнер в одном лице. Чтобы спроектировать дизайн именно для вас, он должен задать много вопросов и узнать много личной информации о вас, вашем образе жизни, привычках. При этом соблюсти приличия и не переступить черту. Если в разговоре вы чувствуете, что вам некомфортно, звучат слишком личные вопросы или ощущается давление, скорее всего, перед вами не очень опытный специалист либо просто не ваш дизайнер. Вам с ним в любом случае не по пути.

Конечно, в чистом виде понятий «профессионал» и «дилетант» не существует — человеческий фактор никто не отменял. Даже профессионал может допустить оплошность, а ответственный новичок способен ночами сидеть над проектом, чтобы создать максимум комфорта для вас. Изучайте рынок, расспрашивайте знакомых и всегда проговаривайте важные для вас моменты — так вы найдете хорошего дизайнера и вместе с ним сделаете свою квартиру красивой и удобной.

Фотографии: обложка, 1, 2 — Photographee.eu — adobe.stock.com